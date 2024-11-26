في ندوة دولية في اليونسكو بباريسخبراء دوليون يلقون الضوء على عمق العلاقات التاريخية بين البحرين واليونان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

اليوم،‭ ‬تعود‭ ‬هذه‭ ‬الحقبة‭ ‬المذهلة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬المنطقة‭ ‬بكل‭ ‬آثارها‭ ‬وحكاياتها‭ ‬إلى‭ ‬دائرة‭ ‬الضوء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الندوة‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬ثقافة‭ ‬تايلوس‭: ‬الآثار‭ ‬الهلنستية‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬ووزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬اليونانية‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬26‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024م‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتربية‭ ‬والعلم‭ ‬والثقافة‭ (‬يونسكو‭) ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬باريس،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬البعثتين‭ ‬الدائمتين‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واليونان‭ ‬لدى‭ ‬المنظمة‭ ‬وسفارتي‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار،‭ ‬وأودري‭ ‬أزولاي‭ ‬المديرة‭ ‬العامة‭ ‬لليونسكو،‭ ‬وعصام‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الجاسم‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬باريس‭ ‬المندوب‭ ‬الدائم‭ ‬للبحرين‭ ‬لدى‭ ‬اليونسكو،‭ ‬وجيورجوس‭ ‬كوموتساكوس‭ ‬المندوب‭ ‬الدائم‭ ‬لليونان‭ ‬لدى‭ ‬اليونسكو،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السفراء‭ ‬المعتمدين‭ ‬لدى‭ ‬منظمة‭ ‬اليونسكو‭ ‬والمهتمين‭ ‬والإعلاميين‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬الندوة‭ ‬التي‭ ‬تتناول‭ ‬حضارة‭ ‬تايلوس‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤيتنا‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التاريخية‭ ‬كمحور‭ ‬ثقافي‭ ‬وسياحي‭ ‬واقتصادي‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الحضارات‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭: ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬إلقاء‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الروابط‭ ‬التاريخية‭ ‬العميقة‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والعالم‭ ‬اليوناني‭ ‬نعيد‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬الثقافة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬جسور‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭. ‬إن‭ ‬تاريخ‭ ‬تايلوس‭ ‬الغني‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬ماضينا،‭ ‬ولكنه‭ ‬أيضًا‭ ‬مصدر‭ ‬إلهام‭ ‬للحاضر‭ ‬والمستقبل‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬العميق‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬الندوة،‭ ‬شاكراً‭ ‬منظمة‭ ‬اليونسكو‭ ‬على‭ ‬استضافتها‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مقرها‭ ‬الرئيسي،‭ ‬وهو‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬رمزية‭ ‬عالمية‭ ‬كمنبر‭ ‬للحوار‭ ‬الثقافي‭ ‬وتعزيز‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬المشتركة،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬انعقاد‭ ‬الندوة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬المميز‭ ‬يؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬فهم‭ ‬التاريخ‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الشعوب،‭ ‬ويبرز‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬بالعمل‭ ‬مع‭ ‬شركائها‭ ‬الدوليين،‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬اليونسكو،‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬وتعزيزه‭ ‬كوسيلة‭ ‬للتفاهم‭ ‬والتواصل‭ ‬الإنساني‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬أعربت‭ ‬آزولاي‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بالندوة‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬الجسور‭ ‬الثقافية‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭ ‬عبر‭ ‬صنع‭ ‬لقاء‭ ‬الحضارات‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬اليونسكو‭ ‬التي‭ ‬تهتم‭ ‬بحفظ‭ ‬وصون‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭. ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أرض‭ ‬استثنائية‭ ‬قامت‭ ‬فيها‭ ‬حضارات‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬عهد‭ ‬دلمون‭ ‬وتايلوس،‭ ‬واليوم‭ ‬تضمّ‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواقع‭ ‬تراث‭ ‬عالمي‭ ‬مسجلة‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬اليونسكو‭. ‬وتمنت‭ ‬للندوة‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬الثقافات‭ ‬والحضارات‭ ‬معاً،‭ ‬شاكرةً‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واليونان‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الثقافي‭ ‬المهم‭. ‬

أما‭ ‬جيورجوس‭ ‬كوموتساكوس‭ ‬فقال‭ ‬إن‭ ‬العالم‭ ‬اليوم‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬لقاء‭ ‬الحضارات،‭ ‬وإلى‭ ‬فعاليات‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الندوة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬بأوروبا،‭ ‬متوجهاً‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬كافة‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬الحدث‭. ‬وأدار‭ ‬الندوة‭ ‬السيد‭ ‬رشاد‭ ‬فرج‭ ‬مدير‭ ‬المركز‭ ‬الإقليمي‭ ‬العربي‭ ‬للتراث‭ ‬العالمي‭ ‬وشارك‭ ‬فيها‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬الدوليين‭ ‬المعروفين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الآثار،‭ ‬التاريخ‭ ‬الهلنستي،‭ ‬والأنثروبولوجيا‭ ‬الثقافية‭. ‬وتحدث‭ ‬الدكتور‭ ‬بيير‭ ‬لومبارد،‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للبحث‭ ‬العلمي‭ ‬بمدينة‭ ‬ليون‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬والرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للبعثة‭ ‬الأثرية‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬حضارة‭ ‬تايلوس‭ ‬كمثال‭ ‬مهم‭ ‬للثقافة‭ ‬الهلنستية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬فيما‭ ‬تناولت‭ ‬الدكتورة‭ ‬صوفيا‭ ‬زومباكي‭ ‬مديرة‭ ‬الأبحاث‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬للبحوث‭ ‬بأثينا‭ ‬باليونان‭ ‬العلاقات‭ ‬الثقافية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬تايلوس‭ ‬والعالم‭ ‬اليوناني‭. ‬أما‭ ‬الدكتور‭ ‬بيير‭-‬لويس‭ ‬غاتيه‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للبحث‭ ‬العلمي‭ ‬فألقى‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬النقوش‭ ‬اليونانية‭ ‬المكتشفة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬بينما‭ ‬استعرض‭ ‬الدكتور‭ ‬جوليان‭ ‬كوني‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬اللوفر‭ ‬بباريس‭ ‬مقابر‭ ‬تايلوس‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬أبو‭ ‬صيبع‭ ‬وما‭ ‬تحمله‭ ‬من‭ ‬دلالات‭ ‬أثرية‭.‬

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