MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المهمة‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تفعيل‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري‭ ‬المشترك‭ ‬ومتابعة‭ ‬جميع‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬توثيق‭ ‬عرى‭ ‬التعاون‭ ‬الدفاعي‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬وتقوية‭ ‬الترابط‭ ‬والتنسيق‭ ‬الأخوي‭ ‬المشترك‭ ‬الرامي‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بتلك‭ ‬الجهود‭ ‬إلى‭ ‬المستوى‭ ‬المأمول،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬توحيد‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬لدعم‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المنطقة‭.‬

كلمات دالة