(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأس الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وفد مملكة البحرين في أعمال اجتماع وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للدورة الحادية والعشرين لمجلس الدفاع المشترك، الذي عقد في دولة قطر الشقيقة صباح أمس.
وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، التي تهدف إلى تفعيل التعاون العسكري المشترك ومتابعة جميع الأمور التي من شأنها توثيق عرى التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقوية الترابط والتنسيق الأخوي المشترك الرامي إلى تحقيق الأهداف المنشودة، والارتقاء بتلك الجهود إلى المستوى المأمول، بالإضافة إلى الاستمرار في توحيد كافة الجهود لدعم أمن واستقرار المنطقة.
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