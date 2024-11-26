مطالبات نيابية بعدم إزالة عربات الطعام قبل تخصيص موقع بديل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬تقدم‭ ‬النائب‭ ‬عبدالحكيم‭ ‬الشنو‭ ‬إلى‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬الفصل‭ ‬والتقاعد‭ ‬المبكر‭ ‬وتشمل‭ ‬‮«‬المناصب‭ ‬العليا‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬لتعزيز‭ ‬مبادئ‭ ‬العدالة‭ ‬والشفافية‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭.‬

وأكد‭ ‬النائب‭ ‬الشنو‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬المقترحة‭ ‬ستتكون‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬وقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬ووزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية،‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬حيث‭ ‬ستُعنى‭ ‬بالنظر‭ ‬في‭ ‬التظلمات‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬قرارات‭ ‬الفصل‭ ‬أو‭ ‬التقاعد‭ ‬واعتماد‭ ‬قوائم‭ ‬المفصولين‭ ‬والمحالين‭ ‬إلى‭ ‬التقاعد‭ ‬بعد‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬المبررات‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬فقدت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬المميزة‭ ‬والمبدعة‭ ‬لأسباب‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬دون‭ ‬النظر‭ ‬للأسباب‭ ‬الحقيقية‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬جهة‭ ‬رسمية‭ ‬تنظر‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬التظلمات‭ ‬ويقتصر‭ ‬على‭ ‬الإجراءات‭ ‬الإدارية‭ ‬التي‭ ‬تتخذها‭ ‬الوزارة‭ ‬المعنية‭ ‬فقط‭.‬

كما‭ ‬تقدم‭ ‬النائب‭ ‬ممدوح‭ ‬الصالح‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬برغبة‭ ‬بتثبيت‭ ‬الموظفين‭ ‬العاملين‭ ‬بعقود‭ ‬مؤقتة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬فني‭ ‬مختبر،‭ ‬حيث‭ ‬انه‭ ‬هناك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬يعملون‭ ‬بمسمى‭ ‬وظيفي‭ (‬فني‭ ‬مختبر‭) ‬لكن‭ ‬بعقود‭ ‬مؤقتة،‭ ‬وبعضهم‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬وهم‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬تحويلهم‭ ‬إلى‭ ‬موظفين‭ ‬دائمين‭ ‬أسوة‭ ‬بزملائهم‭ ‬بنفس‭ ‬المسمى‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬تثبيت‭ ‬بعضهم‭.‬

وأضاف‭ ‬ممدوح‭ ‬عملهم‭ ‬بعقود‭ ‬مؤقتة‭ ‬يعني‭ ‬عدم‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬الامتيازات‭ ‬التي‭ ‬يحصل‭ ‬عليها‭ ‬الموظف‭ ‬الحكومي‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الزيادات‭ ‬وفقا‭ ‬للكادر‭ ‬الوظيفي،‭ ‬والترقيات،‭ ‬والمميزات‭ ‬الأخرى،‭ ‬وهم‭ ‬يقومون‭ ‬بنفس‭ ‬العمل،‭ ‬وتثبيتهم‭ ‬في‭ ‬وظائفهم‭ ‬سيكون‭ ‬دافعا‭ ‬لهم‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لديهم‭ ‬ويشعرهم‭ ‬بالأمان‭ ‬الوظيفي،‭ ‬ويشعرهم‭ ‬بالمساواة‭ ‬مع‭ ‬بقية‭ ‬الموظفين‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬بنفس‭ ‬المسمى‭ ‬الوظيفي‭.‬

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