مطالبات نيابية بعدم إزالة عربات الطعام قبل تخصيص موقع بديل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تقدم مجلس النواب بعدد من المقترحات برغبة بصفة الاستعجال منها المقدمة من النائب محمد العليوي بعدم إزالة عربات الأكل (الفود ترك) في شارع الاستقلال أو المناطق الأخرى قبل تخصيص موقع مناسب بديل لهم، وذلك لوجود ما يقارب 500 عربة للأكل (الفود ترك) المرخصة وفي جميع مناطق المملكة، بالإضافة الى أن البعض من أصحاب عربات الطعام عاطلين عن العمل منذ سنوات واتجهوا الى الانخراط في هذا المجال من التجارة من أجل مساعدة أسرهم واضطروا الى الاقتراض لبدء هذه المشاريع الصغيرة.
كما تقدم النائب عبدالحكيم الشنو إلى تشكيل لجنة الفصل والتقاعد المبكر وتشمل «المناصب العليا»، مؤكداً أهمية هذا المقترح لتعزيز مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الموظفين في القطاع الحكومي.
وأكد النائب الشنو أن اللجنة المقترحة ستتكون من أعضاء ممثلين عن جهاز الخدمة المدنية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية، ووزارة الداخلية، حيث ستُعنى بالنظر في التظلمات الناتجة عن قرارات الفصل أو التقاعد واعتماد قوائم المفصولين والمحالين إلى التقاعد بعد التحقق من صحة المبررات.
وأوضح أن مملكة البحرين فقدت الكثير من الكفاءات المميزة والمبدعة لأسباب مختلفة في القطاع الحكومي دون النظر للأسباب الحقيقية حيث لا توجد جهة رسمية تنظر في موضوع التظلمات ويقتصر على الإجراءات الإدارية التي تتخذها الوزارة المعنية فقط.
كما تقدم النائب ممدوح الصالح على مقترح برغبة بتثبيت الموظفين العاملين بعقود مؤقتة في وزارة الصحة تحت مسمى فني مختبر، حيث انه هناك عدد من الموظفين في وزارة الصحة يعملون بمسمى وظيفي (فني مختبر) لكن بعقود مؤقتة، وبعضهم يعمل في الوزارة منذ سنوات، وهم يرغبون في تحويلهم إلى موظفين دائمين أسوة بزملائهم بنفس المسمى الذين تم تثبيت بعضهم.
وأضاف ممدوح عملهم بعقود مؤقتة يعني عدم حصولهم على الامتيازات التي يحصل عليها الموظف الحكومي من الحصول على الزيادات وفقا للكادر الوظيفي، والترقيات، والمميزات الأخرى، وهم يقومون بنفس العمل، وتثبيتهم في وظائفهم سيكون دافعا لهم لتقديم أفضل ما لديهم ويشعرهم بالأمان الوظيفي، ويشعرهم بالمساواة مع بقية الموظفين الذين يعملون بنفس المسمى الوظيفي.
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