مجلس النواب يمرر مشروع تنمية موارد احتياطي الأجيال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أقر‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬بشأن‭ ‬تنمية‭ ‬موارد‭ ‬حساب‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬قيمة‭ ‬الاقتطاع‭ ‬من‭ ‬الإيرادات‭ ‬النفطية‭ ‬تشمل‭ ‬استقطاع‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬من‭ ‬سعر‭ ‬كل‭ ‬برميل‭ ‬نفط‭ ‬خام‭ ‬ومشتقاته‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬حرص‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬ودعمها‭ ‬للمشروع‭ ‬والتوجه‭ ‬لزيادة‭ ‬الإيرادات‭ ‬لصندوق‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ايمانها‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المواطن،‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬خلاف‭ ‬بخصوص‭ ‬طريقة‭ ‬حساب‭ ‬المستقطع‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬وزارة‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬تقدمت‭ ‬بتفصيل‭ ‬المشتقات‭ ‬وأسعارها،‭ ‬ولكن‭ ‬الأسعار‭ ‬التي‭ ‬ذكرتها‭ ‬الوزارة‭ ‬أسعار‭ ‬محلية‭ ‬مدعومة،‭ ‬وإذا‭ ‬هناك‭ ‬طريقة‭ ‬لحساب‭ ‬المشتقات‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬بأسعار‭ ‬عالمية‭ ‬وليست‭ ‬مدعومة‭.‬

وأضاف‭ ‬الوزير‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تم‭ ‬الاستقطاع‭ ‬بالأسعار‭ ‬غير‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬أين‭ ‬سيتم‭ ‬دفع‭ ‬الفروقات‭ ‬بين‭ ‬الدعم‭ ‬والسعر‭ ‬العالمي؟‭ ‬متسائلًا‭: ‬‮«‬هل‭ ‬نزيل‭ ‬الدعم‭ ‬عن‭ ‬المشتقات‭ ‬لدفعها‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬الأجيال‮»‬‭ ‬او‭ ‬يبقى‭ ‬الدعم؟‭ ‬وهل‭ ‬هناك‭ ‬قانون‭ ‬او‭ ‬تعريف‭ ‬لهذه‭ ‬المشتقات‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تعريف‭ ‬المشتقات‭ ‬التي‭ ‬تبيعها‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير؟‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬جزءا‭ ‬بسيطا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المشتقات‭ ‬يباع‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬والجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬يتم‭ ‬تصديره،‭ ‬واليوم‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لديه‭ ‬الخيار‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬تشريع‭ ‬لتعريف‭ ‬المشتقات،‭ ‬يعرف‭ ‬فيه‭ ‬سعر‭ ‬المشتقات‭ ‬التي‭ ‬ستدخل‭ ‬في‭ ‬الصندوق،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬لا‭ ‬اعتراض‭ ‬لديها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجدت‭ ‬آلية‭ ‬واضحة‭ ‬لاحتساب‭ ‬هذه‭ ‬المشتقات‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬أن‭ ‬خضوع‭ ‬المشتقات‭ ‬النفطية‭ ‬للأسعار‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬سيعقّد‭ ‬من‭ ‬مسألة‭ ‬الحساب‭ ‬في‭ ‬جانب‭ ‬الإيرادات،‭ ‬أما‭ ‬بخصوص‭ ‬رد‭ ‬الحكومة‭ ‬بأن‭ ‬إيرادات‭ ‬المشتقات‭ ‬النفطية‭ ‬تستخدم‭ ‬للمصاريف‭ ‬التشغيلية‭ ‬لشركة‭ ‬بابكو،‭ ‬فقال‭ ‬متعجبًا‭: ‬‮«‬أول‭ ‬مرة‭ ‬نعرف‭ ‬ان‭ ‬المشتقات‭ ‬النفطية‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تشغل‭ ‬بابكو‮»‬‭.‬

ودعا‭ ‬النائب‭ ‬جميل‭ ‬ملا‭ ‬حسن‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬زمن‭ ‬محدود‭ ‬لتستفيد‭ ‬جميع‭ ‬الأجيال‭ ‬منه‭ ‬وتعريف‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬وكيفية‭ ‬صرف‭ ‬الأموال‭ ‬وكيفية‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬وضع‭ ‬الأجيال‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬الحسبان‭.‬

كما‭ ‬بيّن‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬أهمية‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬الميزانية،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬تواجه‭ ‬تحديا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬وسد‭ ‬الدين‭ ‬العام،‭ ‬ولهذا‭ ‬يجب‭ ‬دعم‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬التي‭ ‬تريد‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬صندوق‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬وأن‭ ‬تزيد‭ ‬ايراداته‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬وسد‭ ‬الدين‭ ‬العام‭.‬

وأكد‭ ‬النائب‭ ‬أهمية‭ ‬وقف‭ ‬دعم‭ ‬البترول‭ ‬عن‭ ‬الأجانب‭ ‬وقصر‭ ‬الدعم‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬فقط،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يتم‭ ‬توجيه‭ ‬المبالغ‭ ‬إلى‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭. ‬

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