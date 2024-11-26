مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ينعى نيافة الكاردينال ميغيل أنخيل جيكسوت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نعى مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ببالغ الحزن والأسى نيافة الكاردينال ميغيل أنخيل أيوسو جيكسوت عضو مجلس أمناء المركز عميد دائرة الحوار بين الأديان لدى الكرسي الرسولي، والذي وافته المنية عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الإنسانية وإرساء قيم الحوار والتسامح الديني والثقافي.
وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي أن الأسرة الإنسانية فقدت أمس بوفاة نيافة الكاردينال ميغيل أنخيل جيكسوت أحد رموز التسامح والتعايش السلمي ودعاة الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات، مستذكرًا إسهاماته التنويرية في تكريس مبادئ الأخوة الإنسانية ونشر ثقافة التعايش والسلام العالمي، من خلال عمله الأكاديمي ومؤلفاته العلمية وبحوثه ومشاركاته المثمرة في الندوات والمؤتمرات الدولية، ورئاسته المجلس البابوي للحوار بين الأديان بالكرسي الرسولي، وعضويته الفاعلة في مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي منذ تعيينه بموجب المرسوم رقم (96) لسنة 2023. وأعرب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الراحل وعائلته الكريمة، وإلى مملكة إسبانيا وشعبها الصديق، وللكرسي الرسولي، مؤكدًا أن ذكرى نيافة الكاردينال الراحل ستظل خالدة في قلوب جميع محبيه وتلامذته وكل من عمل معه، عرفانًا بدوره الإيجابي في مد جسور الحوار بين الأديان وتعميق التفاهم بين الشعوب من أجل مستقبل أكثر سلامًا وإنسانية.
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