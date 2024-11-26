مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ينعى نيافة الكاردينال ميغيل أنخيل جيكسوت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬أن‭ ‬الأسرة‭ ‬الإنسانية‭ ‬فقدت‭ ‬أمس‭ ‬بوفاة‭ ‬نيافة‭ ‬الكاردينال‭ ‬ميغيل‭ ‬أنخيل‭ ‬جيكسوت‭ ‬أحد‭ ‬رموز‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬ودعاة‭ ‬الحوار‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬والثقافات‭ ‬والحضارات،‭ ‬مستذكرًا‭ ‬إسهاماته‭ ‬التنويرية‭ ‬في‭ ‬تكريس‭ ‬مبادئ‭ ‬الأخوة‭ ‬الإنسانية‭ ‬ونشر‭ ‬ثقافة‭ ‬التعايش‭ ‬والسلام‭ ‬العالمي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عمله‭ ‬الأكاديمي‭ ‬ومؤلفاته‭ ‬العلمية‭ ‬وبحوثه‭ ‬ومشاركاته‭ ‬المثمرة‭ ‬في‭ ‬الندوات‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬الدولية،‭ ‬ورئاسته‭ ‬المجلس‭ ‬البابوي‭ ‬للحوار‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬بالكرسي‭ ‬الرسولي،‭ ‬وعضويته‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬منذ‭ ‬تعيينه‭ ‬بموجب‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬96‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭. ‬وأعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التعازي‭ ‬وصادق‭ ‬المواساة‭ ‬إلى‭ ‬أسرة‭ ‬الفقيد‭ ‬الراحل‭ ‬وعائلته‭ ‬الكريمة،‭ ‬وإلى‭ ‬مملكة‭ ‬إسبانيا‭ ‬وشعبها‭ ‬الصديق،‭ ‬وللكرسي‭ ‬الرسولي،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬ذكرى‭ ‬نيافة‭ ‬الكاردينال‭ ‬الراحل‭ ‬ستظل‭ ‬خالدة‭ ‬في‭ ‬قلوب‭ ‬جميع‭ ‬محبيه‭ ‬وتلامذته‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬معه،‭ ‬عرفانًا‭ ‬بدوره‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬مد‭ ‬جسور‭ ‬الحوار‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬وتعميق‭ ‬التفاهم‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬سلامًا‭ ‬وإنسانية‭.‬

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