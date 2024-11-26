ولي العهد رئيس الوزراء وولي عهد أبوظبي يستعرضان جوانب التعاون والعمل المشترك بين البحرين والإمارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭ ‬أمس‭ ‬أخيه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬أبوظبي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬أعرب‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬ترحيبه‭ ‬بضيف‭ ‬البلاد‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬متمنيا‭ ‬لهم‭ ‬طيب‭ ‬الإقامة‭ ‬في‭ ‬بلدهم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيراً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬الزيارات‭ ‬المتبادلة‭ ‬بين‭ ‬قيادتي‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬وأثرها‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬العلاقات‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬تجمعهما‭ ‬وما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬متقدمة‭.‬

وأشاد‭ ‬سموه‭ ‬بمخرجات‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬ودعم‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬والتكامل‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك،‭ ‬مرحباً‭ ‬سموه‭ ‬بإعلان‭ ‬تفعيل‭ ‬برنامج‭ ‬المحتوى‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تعزيز‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬الصناعي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬والشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬البلدين،‭ ‬وأهمية‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬مساراتها‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬البلدين‭ ‬وتطلعات‭ ‬شعبيهما‭ ‬الشقيقين‭.‬

وقد‭ ‬نقل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تحيات‭ ‬وتقدير‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حاكم‭ ‬دبي،‭ ‬وخالص‭ ‬تمنياته‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬دوام‭ ‬النماء‭ ‬والازدهار،‭ ‬فيما‭ ‬حمّله‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نقل‭ ‬تحيات‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حاكم‭ ‬دبي،‭ ‬وتمنيات‭ ‬سموه‭ ‬لشعب‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬الشقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والنماء‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعرض‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وولي‭ ‬عهد‭ ‬أبوظبي‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬وجوانب‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬والتنموية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬الحيوية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬رؤيتهما‭ ‬تجاه‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬والازدهار‭ ‬للشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬والسلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مناقشة‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬والقضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬حظي‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬حفاوة‭ ‬الاستقبال‭ ‬وكرم‭ ‬الضيافة‭ ‬وحسن‭ ‬الوفادة،‭ ‬وما‭ ‬يواليه‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬وحرصٍ‭ ‬لتعزيز‭ ‬وتنمية‭ ‬أوجه‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الصعد،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬دوام‭ ‬الازدهار‭ ‬والنماء‭.‬

وقد‭ ‬قام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وأخوه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬أبوظبي‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تم‭ ‬الاطلاع‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬إيجاز‭ ‬حول‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬والخطط‭ ‬والمشاريع‭ ‬التي‭ ‬يشرف‭ ‬عليها‭ ‬المكتب‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬كما‭ ‬أقام‭ ‬سموه‭ ‬مأدبة‭ ‬غداء‭ ‬تكريمًا‭ ‬لسمو‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬أبوظبي‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭. ‬

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