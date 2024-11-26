ولي العهد رئيس الوزراء وولي عهد أبوظبي يستعرضان جوانب التعاون والعمل المشترك بين البحرين والإمارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عمق الروابط الأخوية والعلاقات الوطيدة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، التي ترتكز على جذور راسخة ومتينة جسدتها المواقف المشتركة عبر مختلف المحطات التاريخية والتعاون والتنسيق المتقدم على كافة الأصعدة، مشيراً سموه إلى الحرص المشترك والمتواصل على تعزيز العلاقات البحرينية الإماراتية وتنميتها للمضي بها قُدماً نحو التميز والتكامل المنشود تحقيقاً لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر القضيبية أمس أخيه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، وعدد من كبار المسؤولين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها لمملكة البحرين، حيث أعرب سموه عن ترحيبه بضيف البلاد والوفد المرافق، متمنيا لهم طيب الإقامة في بلدهم مملكة البحرين، مشيراً سموه إلى الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين الشقيقين وأثرها في ترسيخ العلاقات المميزة التي تجمعهما وما وصلت إليه من مستويات متقدمة.
وأشاد سموه بمخرجات اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على صعيد تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم أوجه التعاون الثنائي والتكامل والتنسيق المشترك، مرحباً سموه بإعلان تفعيل برنامج المحتوى الوطني الذي من شأنه تعزيز التقدم في تحقيق التكامل الصناعي والتنمية المستدامة في البلدين الشقيقين، كما أشار سموه إلى أهمية مواصلة تطوير أوجه التعاون والتنسيق والشراكات الاستراتيجية في كافة المجالات وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وأهمية البناء على ما تحقق في مساراتها بما يسهم في تحقيق أهداف البلدين وتطلعات شعبيهما الشقيقين.
وقد نقل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تحيات وتقدير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وخالص تمنياته لمملكة البحرين وشعبها دوام النماء والازدهار، فيما حمّله صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نقل تحيات سموه إلى أخيه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وأخيه صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتمنيات سموه لشعب دولة الإمارات الشقيق المزيد من التقدم والنماء.
وخلال اللقاء استعرض صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وولي عهد أبوظبي العلاقات الأخوية التاريخية وجوانب التعاون والعمل المشترك بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية التي تعزز رؤيتهما تجاه تحقيق التنمية والازدهار للشعبين الشقيقين والسلام والاستقرار في المنطقة، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما حظي به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن الوفادة، وما يواليه سموه من اهتمام وحرصٍ لتعزيز وتنمية أوجه العلاقات بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة على كافة الصعد، متمنيًا لمملكة البحرين وشعبها الشقيق دوام الازدهار والنماء.
وقد قام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخوه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بجولة في مكتب رئيس مجلس الوزراء، تم الاطلاع خلالها على إيجاز حول منظومة العمل والخطط والمشاريع التي يشرف عليها المكتب بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية، كما أقام سموه مأدبة غداء تكريمًا لسمو ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق.
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