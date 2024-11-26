الأوقاف الجعفرية تفتتح مسجد ((القصاصيب)) في منطقة البلاد القديم بعد إنجاز الصيانة الشاملة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشاد‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬بالاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لدور‭ ‬العبادة،‭ ‬لما‭ ‬للمساجد‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬نهضة‭ ‬المجتمع‭ ‬وإشاعة‭ ‬قيم‭ ‬التعاون‭ ‬والتكاتف‭ ‬والوحدة‭ ‬والتكافل‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭.‬

ونوه‭ ‬المجلس‭ ‬بمبادرات‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ووزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بتوجيهات‭ ‬السيد‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬بتقديم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬لبناء‭ ‬وإعمار‭ ‬وصيانة‭ ‬الجوامع‭ ‬والمساجد‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬البحرين‭.‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أكد‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬برئاسة‭ ‬السيد‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬حرص‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬المساجد‭ ‬وتقديم‭ ‬كل‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬والرعاية‭ ‬لتطويرها‭ ‬وإعمارها‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬رسالتها‭ ‬السامية،‭ ‬مثمنا‭ ‬جهود‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬والمقاول‭ ‬المشرف‭ ‬على‭ ‬المشروع‭ (‬أبراج‭ ‬السيد‭ ‬للمقاولات‭).‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أعرب‭ ‬القائمون‭ ‬على‭ ‬المسجد‭ ‬والمصلون‭ ‬عن‭ ‬تقديرهم‭ ‬البالغ‭ ‬لاهتمام‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬والإدارة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬وعن‭ ‬التقدير‭ ‬لتوجيهات‭ ‬رئيس‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬ومتابعة‭ ‬الإدارة‭ ‬بشكل‭ ‬حثيث‭ ‬لإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬المسجد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قياسي‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المواصفات‭.‬

كلمات دالة