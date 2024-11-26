الأوقاف الجعفرية تفتتح مسجد ((القصاصيب)) في منطقة البلاد القديم بعد إنجاز الصيانة الشاملة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
افتتحت إدارة الأوقاف الجعفرية مسجد القصاصيب في منطقة البلاد القديم، وذلك بعد إنجاز أعمال الصيانة الشاملة التي أجريت في فترة قياسية، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية السيد عبدالجليل الطريف وعضوي المجلس السيد محمود التوبلاني وعبدالحسين آل ضيف ومدير الإدارة المهندس السيد محمد جعفر الحسيني.
وبهذه المناسبة، أشاد مجلس الأوقاف الجعفرية بالاهتمام الكبير الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدور العبادة، لما للمساجد من دور فاعل في نهضة المجتمع وإشاعة قيم التعاون والتكاتف والوحدة والتكافل بين أفراد المجتمع.
ونوه المجلس بمبادرات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتوجيهات السيد نواف بن محمد المعاودة بتقديم كل ما يلزم لبناء وإعمار وصيانة الجوامع والمساجد في مختلف مناطق البحرين.
إلى ذلك أكد مجلس الأوقاف الجعفرية برئاسة السيد يوسف بن صالح الصالح حرص الإدارة على رعاية المساجد وتقديم كل الدعم والمساندة والرعاية لتطويرها وإعمارها بما يسهم في أداء رسالتها السامية، مثمنا جهود الإدارة التنفيذية والمقاول المشرف على المشروع (أبراج السيد للمقاولات).
إلى ذلك أعرب القائمون على المسجد والمصلون عن تقديرهم البالغ لاهتمام رئيس وأعضاء مجلس الأوقاف الجعفرية والإدارة التنفيذية، وعن التقدير لتوجيهات رئيس الأوقاف الجعفرية ومتابعة الإدارة بشكل حثيث لإعادة تأهيل المسجد في وقت قياسي وفق أعلى المواصفات.
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