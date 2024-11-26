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تمكــين يتــصدر دوري البنــوك والمؤســسـات المصــرفـية

11/26/2024 7:15:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

استطاع‭ ‬تمكين‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭-‬1‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬قوية‭ ‬وممتعة،‭ ‬احرز‭ ‬اهداف‭ ‬تمكين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬اللاعب‭ ‬صالح‭ ‬السنجار‭ ‬هدف‭ ‬واللاعب‭ ‬محمد‭ ‬عبدالغني‭ ‬هدفين‭ ‬وأحرز‭ ‬هدف‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬اللاعب‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله،‭ ‬وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬فرض‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬واستطاع‭ ‬الفوز‭ ‬عليه‭ ‬بنتيجة‭ ‬4‭-‬1‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تألق‭ ‬فيها‭ ‬النجم‭ ‬أحمد‭ ‬عنتر‭ ‬الذي‭ ‬أحرز‭ ‬هدفي‭ ‬فريقه‭ ‬وتقاسم‭ ‬الهدفين‭ ‬الآخرين‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬حسين‭ ‬حماد‭ ‬و‭ ‬محمد‭ ‬الستراوي‭ ‬فيما‭ ‬أحرز‭ ‬اللاعب‭ ‬عمار‭ ‬ميحد‭ ‬هدف‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬البنوك‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المصرفية‭ ‬بنادي‭ ‬النجمة

وفي‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية،‭ ‬تفوق‭ ‬تمكين‭ ‬على‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بنتيجة‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تأثر‭ ‬فيها‭ ‬فريق‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بغياب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬وسجل‭ ‬هدفي‮
‬تمكين‭ ‬نجم‭ ‬الفريق‭ ‬ياسر‭ ‬إسماعيل،‭ ‬بينما‭ ‬سجل‭ ‬عمار‭ ‬ميحد‭ ‬هدف‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬سيطر‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬على‭ ‬لقاء‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬مع
البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬حذرة‭ ‬وتكتيكية
من‭ ‬قبل‭ ‬الفريقين‭.‬

وفي‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة
استطاع‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬الفوز‭ ‬بسهولة‭ ‬تامة‭ ‬على‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بنتيجة‭ ‬كبيرة‭ ‬

7-0‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تألق‭ ‬فيها‭ ‬محترف‭ ‬البنك‭ ‬الاهلي‭ ‬حسين‭ ‬القصاب‭ ‬بتسجيله‭ ‬لأربعة‭ ‬اهداف،‭ ‬وهدف‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬أحمد‭ ‬أنور‭ ‬وحسين‭ ‬شهابي‭ ‬وفلاح‭ ‬عباس‭.‬

في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬قاد‭ ‬ياسر‭ ‬إسماعيل‭ ‬تمكين‭ ‬لصدارة‭ ‬دوري‭ ‬البنوك‭ ‬بتسجيله‭ ‬هدفين‭ ‬وصناعته‭ ‬لهدف‭ ‬ثالث‭ ‬لزميله‭ ‬كرم‭ ‬الصالح‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬بثلاثة‭ ‬اهداف‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء‭.‬

أدار‭ ‬اللقاءات‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الحكام‭ ‬علي‭ ‬داد‭ ‬الله‭ ‬وعباس‭ ‬عبدالله‭ ‬وعقيل‭ ‬حسن
وعلق‭ ‬عليها‭ ‬المخضرم‭ ‬خالد‭ ‬المنشد‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬تربع‭ ‬فريق‭ ‬تمكين‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬عرش‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬وجاء‭ ‬من‭ ‬بعده‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬برصيد‭ ‬5‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬وفي‭ ‬مؤخرة‭ ‬الترتيب‭ ‬جاء‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بدون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭.‬

بالتالي‭ ‬تصدر
تمكين‭ ‬برصيد‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬الدوري‭ ‬وتأهل‭ ‬للنهائي‭ ‬برفقة
البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬لنهائي‭ ‬دوري‭ ‬البنوك‭ ‬والمقرر‭ ‬أقامته‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬تاريخ‭ ‬5‭-‬12‭-‬2024‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬8‭ ‬مساء‭.‬

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