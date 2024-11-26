تمكــين يتــصدر دوري البنــوك والمؤســسـات المصــرفـية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
استطاع تمكين من الفوز على البنك الأهلي بنتيجة 3-1 بعد مباراة قوية وممتعة، احرز اهداف تمكين كل من اللاعب صالح السنجار هدف واللاعب محمد عبدالغني هدفين وأحرز هدف البنك الأهلي اللاعب محمد عبدالله، وفي المباراة الثانية فرض بنك البحرين والكويت سيطرته على بنك البحرين الوطني واستطاع الفوز عليه بنتيجة 4-1 في مباراة تألق فيها النجم أحمد عنتر الذي أحرز هدفي فريقه وتقاسم الهدفين الآخرين كلا من اللاعبين حسين حماد و محمد الستراوي فيما أحرز اللاعب عمار ميحد هدف بنك البحرين الوطني، وذلك ضمن الجولة الأولى من دوري البنوك والمؤسسات المصرفية بنادي النجمة
وفي الجولة الثانية، تفوق تمكين على بنك البحرين الوطني بنتيجة 2-1 في مباراة تأثر فيها فريق بنك البحرين الوطني بغياب عدد من اللاعبين وسجل هدفي
تمكين نجم الفريق ياسر إسماعيل، بينما سجل عمار ميحد هدف البحرين الوطني.
وفي المباراة الثانية سيطر التعادل السلبي على لقاء البحرين والكويت مع
البنك الأهلي المتحد بعد مباراة حذرة وتكتيكية
من قبل الفريقين.
وفي الجولة الثالثة
استطاع البنك الأهلي الفوز بسهولة تامة على بنك البحرين الوطني بنتيجة كبيرة
7-0 في مباراة تألق فيها محترف البنك الاهلي حسين القصاب بتسجيله لأربعة اهداف، وهدف لكل من أحمد أنور وحسين شهابي وفلاح عباس.
في المباراة الأخيرة قاد ياسر إسماعيل تمكين لصدارة دوري البنوك بتسجيله هدفين وصناعته لهدف ثالث لزميله كرم الصالح من الفوز على بنك البحرين والكويت بثلاثة اهداف مقابل لا شيء.
أدار اللقاءات كل من الحكام علي داد الله وعباس عبدالله وعقيل حسن
وعلق عليها المخضرم خالد المنشد.
وفي ختام منافسات الدور التمهيدي تربع فريق تمكين على صدارة عرش الترتيب برصيد 9 نقاط، وجاء من بعده البنك الأهلي المتحد برصيد 5 نقاط، بينما بنك البحرين والكويت في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وفي مؤخرة الترتيب جاء بنك البحرين الوطني بدون رصيد من النقاط.
بالتالي تصدر
تمكين برصيد 9 نقاط الدوري وتأهل للنهائي برفقة
البنك الأهلي المتحد صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط لنهائي دوري البنوك والمقرر أقامته يوم الخميس تاريخ 5-12-2024 في الساعة 8 مساء.
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