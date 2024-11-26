الفردان والزعبي يفتتحان دورة دبلوم كرة القدم للمحترفين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
افتتح عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم رئيس اللجنة الإعلامية أيمن الفردان والأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم راشد الزعبي، دورة شهادة دبلوم المحترفين PRO للمدربين، التي ينظمها الاتحاد على مدار سنة كاملة مقسمة على 7 أجزاء.
وجرت مراسم الافتتاح في فندق «وندهام»، وهو مقر إقامة الدورة التي تشتمل على محاضرات نظرية، بالإضافة إلى تطبيقات عملية.
ويحاضر في الدورة المحاضر الآسيوي بدر عبدالجليل من دولة الكويت، ويساعده المحاضر الآسيوي محمد الشملان من مملكة البحرين، بالإضافة إلى عدد من المحاضرين التكميليين كلاً في مجال اختصاصه.
وخلال كلمته بحفل الافتتاح، نقل الفردان تحيات مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة سعادة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، لجميع المشاركين من البحرين وخارجها، كما رحب بالضيوف الأشقاء المشاركين.
وأوضح الفردان أن إقامة دورة المحترفين يأتي استمرارًا لنهج الاتحاد في عملية التطوير والتدريب الخاصة بالكوادر الفنية، مشيرًا إلى أن دورة المحترفين تعتبر من أكثر الدورات تقدما في مجال التدريب، مشيرا إلى أن إقامة الدورة مرة أخرى في البحرين بعدما أقيمت في مناسبتين سابقتين يعد تأكيدًا للتركيز بشكل كبير على العنصر البشري في المجال الفني وتطويره وتهيئة سبل دعمه.
وأكد الفردان أهمية الاستفادة من مخرجات الدورة التي يحاضر فيها محاضرون معتمدون دوليًا ومشهود لهم بالكفاءة، مشيرًا إلى أهمية تحويلها على أرض الواقع بما يعود بالنفع العام على مستوى الكرة البحرينية.
وأشاد الفردان بتواجد المحاضرين الرئيسيين كمتحدثين خلال الدورة، بالإضافة إلى المحاضرين التكميليين.
ويشارك في الدورة 22 دارسًا: علي حسن، خالد حسان، محمد عبدالغني، هشام الماحوزي، أحمد يعقوب، عادل النعيمي، محمد عدنان، صلاح عبدالجليل، رشيد البخاري، عبدالرحمن ربيعة، حبيب موسى، أحمد السعد، سيد حسن عيسى، علي العالي، مازن عزيز، عيسى الحمادي، كونور مارلين، سليم بن عاشور، وليد شرف الدين، نبيل نابي، عامر دربالي، رمزي جرموت ومحمد اسطنبولي.
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