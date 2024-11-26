الفردان والزعبي يفتتحان دورة دبلوم كرة القدم للمحترفين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

افتتح‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الإعلامية‭ ‬أيمن‭ ‬الفردان‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي،‭ ‬دورة‭ ‬شهادة‭ ‬دبلوم‭ ‬المحترفين‭ ‬ PRO ‭ ‬للمدربين،‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬سنة‭ ‬كاملة‭ ‬مقسمة‭ ‬على‭ ‬7‭ ‬أجزاء‭. ‬

وجرت‭ ‬مراسم‭ ‬الافتتاح‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬‮«‬وندهام‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬مقر‭ ‬إقامة‭ ‬الدورة‭ ‬التي‭ ‬تشتمل‭ ‬على‭ ‬محاضرات‭ ‬نظرية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تطبيقات‭ ‬عملية‭. ‬

ويحاضر‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬المحاضر‭ ‬الآسيوي‭ ‬بدر‭ ‬عبدالجليل‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الكويت،‭ ‬ويساعده‭ ‬المحاضر‭ ‬الآسيوي‭ ‬محمد‭ ‬الشملان‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحاضرين‭ ‬التكميليين‭ ‬كلاً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬اختصاصه‭.‬

وخلال‭ ‬كلمته‭ ‬بحفل‭ ‬الافتتاح،‭ ‬نقل‭ ‬الفردان‭ ‬تحيات‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬برئاسة‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها،‭ ‬كما‭ ‬رحب‭ ‬بالضيوف‭ ‬الأشقاء‭ ‬المشاركين‭.‬

وأوضح‭ ‬الفردان‭ ‬أن‭ ‬إقامة‭ ‬دورة‭ ‬المحترفين‭ ‬يأتي‭ ‬استمرارًا‭ ‬لنهج‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التطوير‭ ‬والتدريب‭ ‬الخاصة‭ ‬بالكوادر‭ ‬الفنية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دورة‭ ‬المحترفين‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الدورات‭ ‬تقدما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التدريب،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إقامة‭ ‬الدورة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بعدما‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مناسبتين‭ ‬سابقتين‭ ‬يعد‭ ‬تأكيدًا‭ ‬للتركيز‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬العنصر‭ ‬البشري‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الفني‭ ‬وتطويره‭ ‬وتهيئة‭ ‬سبل‭ ‬دعمه‭.‬

وأكد‭ ‬الفردان‭ ‬أهمية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬مخرجات‭ ‬الدورة‭ ‬التي‭ ‬يحاضر‭ ‬فيها‭ ‬محاضرون‭ ‬معتمدون‭ ‬دوليًا‭ ‬ومشهود‭ ‬لهم‭ ‬بالكفاءة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تحويلها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية‭.‬

وأشاد‭ ‬الفردان‭ ‬بتواجد‭ ‬المحاضرين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬كمتحدثين‭ ‬خلال‭ ‬الدورة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المحاضرين‭ ‬التكميليين‭.‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬22‭ ‬دارسًا‭: ‬علي‭ ‬حسن،‭ ‬خالد‭ ‬حسان،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالغني،‭ ‬هشام‭ ‬الماحوزي،‭ ‬أحمد‭ ‬يعقوب،‭ ‬عادل‭ ‬النعيمي،‭ ‬محمد‭ ‬عدنان،‭ ‬صلاح‭ ‬عبدالجليل،‭ ‬رشيد‭ ‬البخاري،‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬ربيعة،‭ ‬حبيب‭ ‬موسى،‭ ‬أحمد‭ ‬السعد،‭ ‬سيد‭ ‬حسن‭ ‬عيسى،‭ ‬علي‭ ‬العالي،‭ ‬مازن‭ ‬عزيز،‭ ‬عيسى‭ ‬الحمادي،‭ ‬كونور‭ ‬مارلين،‭ ‬سليم‭ ‬بن‭ ‬عاشور،‭ ‬وليد‭ ‬شرف‭ ‬الدين،‭ ‬نبيل‭ ‬نابي،‭ ‬عامر‭ ‬دربالي،‭ ‬رمزي‭ ‬جرموت‭ ‬ومحمد‭ ‬اسطنبولي‭.‬