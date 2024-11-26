استعدادا لكأس السوبر البحريني المصريبعـثــتا الأهـلـي والاتحـــاد الســكـنـدري تصــلان إلى البحــريـن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

وصلت‭ ‬بعثتا‭ ‬الأهلي‭ ‬والاتحاد‭ ‬السكندري‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬استعدادا‭ ‬لمشاركة‭ ‬الناديين‭ ‬المصريين‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭.‬

وكان‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬بعثتي‭ ‬الناديين‭ ‬المصريين‭ ‬لدى‭ ‬وصولهما‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬نادر‭ ‬العوضي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬وريهام‭ ‬عبدالحميد‭ ‬خليل‭ ‬سفيرة‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وحضر‭ ‬الاستقبال‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬محمد‭ ‬عبدالصمد‭ ‬الأمين‭ ‬المالي‭ ‬وأحمد‭ ‬حافظ‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الاستقبال‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬السفارة‭ ‬المصرية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أيمن‭ ‬عمار‭ ‬نائب‭ ‬السفيرة‭ ‬وعلي‭ ‬قاسم‭ ‬القنصل‭ ‬العام‭.‬

وفور‭ ‬وصولهما‭ ‬للمملكة‭ ‬توجهت‭ ‬بعثتي‭ ‬الأهلي‭ ‬والاتحاد‭ ‬السكندري‭ ‬لمقر‭ ‬إقامتهما‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬الفريقان‭ ‬تدريباتهما‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬عمرو‭ ‬مصيلحي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬استقباله‭ ‬علاء‭ ‬مدارا‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭.‬

ويقام‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬الأهلي‭ ‬والاتحاد‭ ‬السكندري‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل،‭ ‬فيما‭ ‬تقام‭ ‬مباراة‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬الجمعة‭ ‬بين‭ ‬المنامة‭ ‬والأهلي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬الفائزان‭ ‬في‭ ‬البطولتين‭ ‬مباراة‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬المصري‭ ‬يوم‭ ‬السبت،‭ ‬تسبقها‭ ‬مباراة‭ ‬تحديد‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬الخاسرين‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته‭.‬

وتحتضن‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭.‬