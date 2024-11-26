Wednesday, 27 November 2024 03:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استعدادا لكأس السوبر البحريني المصريبعـثــتا الأهـلـي والاتحـــاد الســكـنـدري تصــلان إلى البحــريـن

11/26/2024 7:15:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

وصلت‭ ‬بعثتا‭ ‬الأهلي‭ ‬والاتحاد‭ ‬السكندري‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬استعدادا‭ ‬لمشاركة‭ ‬الناديين‭ ‬المصريين‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭.‬

وكان‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬بعثتي‭ ‬الناديين‭ ‬المصريين‭ ‬لدى‭ ‬وصولهما‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬نادر‭ ‬العوضي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬وريهام‭ ‬عبدالحميد‭ ‬خليل‭ ‬سفيرة‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وحضر‭ ‬الاستقبال‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬محمد‭ ‬عبدالصمد‭ ‬الأمين‭ ‬المالي‭ ‬وأحمد‭ ‬حافظ‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الاستقبال‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬السفارة‭ ‬المصرية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أيمن‭ ‬عمار‭ ‬نائب‭ ‬السفيرة‭ ‬وعلي‭ ‬قاسم‭ ‬القنصل‭ ‬العام‭.‬

وفور‭ ‬وصولهما‭ ‬للمملكة‭ ‬توجهت‭ ‬بعثتي‭ ‬الأهلي‭ ‬والاتحاد‭ ‬السكندري‭ ‬لمقر‭ ‬إقامتهما‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬الفريقان‭ ‬تدريباتهما‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬عمرو‭ ‬مصيلحي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬استقباله‭ ‬علاء‭ ‬مدارا‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭.‬

ويقام‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬الأهلي‭ ‬والاتحاد‭ ‬السكندري‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل،‭ ‬فيما‭ ‬تقام‭ ‬مباراة‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬الجمعة‭ ‬بين‭ ‬المنامة‭ ‬والأهلي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬الفائزان‭ ‬في‭ ‬البطولتين‭ ‬مباراة‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬المصري‭ ‬يوم‭ ‬السبت،‭ ‬تسبقها‭ ‬مباراة‭ ‬تحديد‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬الخاسرين‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته‭.‬

وتحتضن‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭.‬

MENAFN26112024000055011008ID1108929970

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث