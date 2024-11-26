استعدادا لكأس السوبر البحريني المصريبعـثــتا الأهـلـي والاتحـــاد الســكـنـدري تصــلان إلى البحــريـن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
وصلت بعثتا الأهلي والاتحاد السكندري صباح أمس الثلاثاء إلى مملكة البحرين استعدادا لمشاركة الناديين المصريين في كأس السوبر البحريني المصري لكرة السلة.
وكان في استقبال بعثتي الناديين المصريين لدى وصولهما إلى مطار البحرين الدولي، نادر العوضي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة السلة وريهام عبدالحميد خليل سفيرة جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مملكة البحرين.
وحضر الاستقبال من جانب الاتحاد البحريني لكرة السلة محمد عبدالصمد الأمين المالي وأحمد حافظ الأمين العام.
في المقابل، كان في الاستقبال من جانب السفارة المصرية كل من أيمن عمار نائب السفيرة وعلي قاسم القنصل العام.
وفور وصولهما للمملكة توجهت بعثتي الأهلي والاتحاد السكندري لمقر إقامتهما قبل أن يبدأ الفريقان تدريباتهما مساء الثلاثاء على صالة مدينة خليفة الرياضية بمدينة عيسى.
ومن المقرر أن يصل عمرو مصيلحي رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة اليوم الأربعاء إلى البحرين، حيث سيكون في استقباله علاء مدارا رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة.
ويقام السوبر المصري بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل، فيما تقام مباراة السوبر البحريني الجمعة بين المنامة والأهلي، على أن يلعب الفائزان في البطولتين مباراة السوبر البحريني المصري يوم السبت، تسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الفريقين الخاسرين خلال اليوم ذاته.
وتحتضن صالة مدينة خليفة الرياضية بمدينة عيسى جميع المباريات.
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