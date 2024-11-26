الفرق المنظمة لسباق الفورمولا واحد 2025 تبدأ تجهيزاتها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بتوجيهات من الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للسيارات، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ترأس عبدالعزيز الذوادي مدير عام الاتحاد البحريني للسيارات رئيس لجنة الفورمولا واحد التابعة للاتحاد البحريني للسيارات مساء يوم أمس الأول الاجتماع التنسيقي الأول بحضور رؤساء الفرق المنظمة لجائزة البحرين الكبرى لسباق الفورمولا واحد والذي تستضيفه حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط خلال الفترة من 11 حتى 13 من شهر أبريل 2025 الجولة الرابعة من البطولة العالمية لسباقات الفورمولا واحد.
ويحرص فريق الاتحاد البحريني للسيارات بالتنسيق مع جميع الفرق المنظمة لسباق الفورمولا واحد بالاستعداد المبكر لهذا الحدث العالمي الهام والكبير من أجل استحضار كافة عوامل النجاح لأكبر حدث رياضي تستضيف مملكة البحرين سنوياً على مضمار حلبتها الدولية بعد التاريخ المميز والمشرف الذي كتبه ابناء الوطن بحروف من ذهب من خلال تقديم سباقات ناجحة على المستوى الدولي والعالمي إلى جانب مساهمتهم في التنظيم والاشراف على العديد من السباقات الدولية والعالمية في السنوات الماضية مما جعل مملكة البحرين في الريادة ودائماً ما يشار إلى تنظيمها المميز وابناءها أصحاب الكفاءات العالية.
واستعرض رؤساء وممثلي الفرق المنظمة التابعة للاتحاد البحريني للسيارات خطة التنظيم المبدئية والاحتياجات الخاصة بالسباق الكبير وما يصاحبه من سباقات دولية مساندة، والسعي لتوفير جميع الاحتياجات في الوقت المناسب حتى يتسنى لجميع الفرق المنظمة العمل بالصورة المناسبة، وقد عاهد رؤساء وممثلي الفرق المنظمة كما هي العادة ببذل أقصى درجات العطاء والعمل بفريق الروح الواحد فريق البحرين لتحقيق أعلى درجات النجاح وكتابة نجاح جديد لسباق الفورمولا واحد القادم والذي عزز من موقع ومكانة مملكة البحرين دولياً وعالمياً.
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