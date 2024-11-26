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الفرق المنظمة لسباق الفورمولا واحد 2025 تبدأ تجهيزاتها

11/26/2024 7:15:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بتوجيهات‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬ترأس‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الذوادي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬الاجتماع‭ ‬التنسيقي‭ ‬الأول‭ ‬بحضور‭ ‬رؤساء‭ ‬الفرق‭ ‬المنظمة‭ ‬لجائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لسباق‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬والذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬حتى‭ ‬13‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أبريل‭ ‬2025‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭ ‬لسباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭.‬

ويحرص‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭ ‬المنظمة‭ ‬لسباق‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬بالاستعداد‭ ‬المبكر‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬الهام‭ ‬والكبير‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استحضار‭ ‬كافة‭ ‬عوامل‭ ‬النجاح‭ ‬لأكبر‭ ‬حدث‭ ‬رياضي‭ ‬تستضيف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬سنوياً‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬حلبتها‭ ‬الدولية‭ ‬بعد‭ ‬التاريخ‭ ‬المميز‭ ‬والمشرف‭ ‬الذي‭ ‬كتبه‭ ‬ابناء‭ ‬الوطن‭ ‬بحروف‭ ‬من‭ ‬ذهب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬سباقات‭ ‬ناجحة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬والعالمي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مساهمتهم‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬والاشراف‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬السباقات‭ ‬الدولية‭ ‬والعالمية‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬مما‭ ‬جعل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الريادة‭ ‬ودائماً‭ ‬ما‭ ‬يشار‭ ‬إلى‭ ‬تنظيمها‭ ‬المميز‭ ‬وابناءها‭ ‬أصحاب‭ ‬الكفاءات‭ ‬العالية‭.‬

واستعرض‭ ‬رؤساء‭ ‬وممثلي‭ ‬الفرق‭ ‬المنظمة‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ ‬خطة‭ ‬التنظيم‭ ‬المبدئية‭ ‬والاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالسباق‭ ‬الكبير‭ ‬وما‭ ‬يصاحبه‭ ‬من‭ ‬سباقات‭ ‬دولية‭ ‬مساندة،‭ ‬والسعي‭ ‬لتوفير‭ ‬جميع‭ ‬الاحتياجات‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬حتى‭ ‬يتسنى‭ ‬لجميع‭ ‬الفرق‭ ‬المنظمة‭ ‬العمل‭ ‬بالصورة‭ ‬المناسبة،‭ ‬وقد‭ ‬عاهد‭ ‬رؤساء‭ ‬وممثلي‭ ‬الفرق‭ ‬المنظمة‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬العادة‭ ‬ببذل‭ ‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬العطاء‭ ‬والعمل‭ ‬بفريق‭ ‬الروح‭ ‬الواحد‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬لتحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬النجاح‭ ‬وكتابة‭ ‬نجاح‭ ‬جديد‭ ‬لسباق‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬القادم‭ ‬والذي‭ ‬عزز‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬ومكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دولياً‭ ‬وعالمياً‭.‬

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