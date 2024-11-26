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الأهلي يلاقي البحرين.. والدير يواجه جاره سماهيج

11/26/2024 7:15:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تتواصل‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬لدوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين،‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬الأهلي‭ ‬والبحرين‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ (‬5:30‭) ‬مساءً،‭ ‬وفي‭ ‬الثانية‭ ‬الدير‭ ‬وجاره‭ ‬سماهيج‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ (‬7:15‭) ‬مساءً،‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬الاتحاد‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭.‬

في‭ ‬المواجهة‭ ‬الأولى‭ ‬يخوض‭ ‬الأهلي‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬سعياً‭ ‬نحو‭ ‬الانتصار‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي،‭ ‬أما‭ ‬البحرين‭ ‬فإنه‭ ‬يدرك‭ ‬صعوبة‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬مع‭ ‬معاناته‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬ما‭ ‬جعله‭ ‬في‭ ‬قاع‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬6‭ ‬جولات‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬يدخل‭ ‬الدير‭ ‬المواجهة‭ ‬سعياً‭ ‬نحو‭ ‬الفوز‭ ‬ووجوده‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬الأربعة‭ ‬الكبار،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬اللقاء‭ ‬سيكون‭ ‬حسابياً‭ ‬في‭ ‬مصلحته‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬أفضليته‭ ‬الكبيرة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬جاره‭ ‬سماهيج‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬انتصارًا‭ ‬وحيداً‭ ‬وأربع‭ ‬هزائم‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الماضية‭.‬

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