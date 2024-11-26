الأهلي يلاقي البحرين.. والدير يواجه جاره سماهيج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تتواصل اليوم الأربعاء منافسات الجولة السابعة لدوري خالد بن حمد لكرة اليد بإقامة مباراتين، الأولى بين الأهلي والبحرين عند الساعة (5:30) مساءً، وفي الثانية الدير وجاره سماهيج في تمام الساعة (7:15) مساءً، على صالة الاتحاد بأم الحصم.
في المواجهة الأولى يخوض الأهلي هذا اللقاء سعياً نحو الانتصار للمحافظة على صدارة الدور التمهيدي، أما البحرين فإنه يدرك صعوبة هذه المواجهة مع معاناته بشكل كبير هذا الموسم، ما جعله في قاع الترتيب العام بعد مرور 6 جولات.
وفي المباراة الأخرى يدخل الدير المواجهة سعياً نحو الفوز ووجوده بين الفرق الأربعة الكبار، وخاصة أن اللقاء سيكون حسابياً في مصلحته نظراً إلى أفضليته الكبيرة على حساب جاره سماهيج الذي حقق انتصارًا وحيداً وأربع هزائم في الجولات الماضية.
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