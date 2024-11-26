الرفاع يلتقي القادسية الكويتي بـ((الخليجية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يلتقي‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬نظيره‭ ‬القادسية‭ ‬الكويتي،‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬مساء‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬الخليج‭ ‬للأندية‭.‬

ويدخل‭ ‬الرفاع‭ ‬اللقاء‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬على‭ ‬العربي‭ ‬القطري‭ (‬2-1‭)‬،‭ ‬وخسارة‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬السعودي‭ ‬بنتيجة‭ (‬3-1‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬منافسه‭ ‬القادسية‭ ‬الكويتي‭ ‬يمتلك‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬تعادل‭ ‬أمام‭ ‬العربي‭ ‬القطري‭ (‬1-1‭)‬،‭ ‬وخسارة‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬السعودي‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدف‭ ‬نظيف‭.‬