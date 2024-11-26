الرفاع يلتقي القادسية الكويتي بـ((الخليجية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يلتقي اليوم الأربعاء فريق الرفاع الأول لكرة القدم نظيره القادسية الكويتي، عند الساعة السادسة مساء على ملعب مدينة خليفة الرياضية، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال الخليج للأندية.
ويدخل الرفاع اللقاء برصيد 3 نقاط من فوز على العربي القطري (2-1)، وخسارة من الاتفاق السعودي بنتيجة (3-1)، بينما منافسه القادسية الكويتي يمتلك نقطة واحدة من تعادل أمام العربي القطري (1-1)، وخسارة من الاتفاق السعودي بنتيجة هدف نظيف.
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