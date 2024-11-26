تحديد موعد قرعة البطولة الخليجية لكرة اليد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة الخليجية للأندية أبطال الكؤوس في نسختها الواحدة والأربعين يوم السابع عشر من ديسمبر المقبل موعداً لسحب قرعة البطولة التي ستقام في العاصمة العمانية مسقط في الفترة من 15 إلى 24 فبراير 2025 المقبل.
وسوف يمثل فريق النجمة الأول لكرة اليد مملكة البحرين في البطولة الخليجية، ويشارك فيها 8 أندية من دول مجلس التعاون الخليجي، هي: النجمة البحريني، الريان والعربي القطريان، وعمان والسيب العمانيان، دبا الحصن الإماراتي، الكويت الكويتي، النور السعودي.
وسيتم توزيع الأندية المشاركة على مجموعتين تلعب بنظام الدوري من دور واحد في كل مجموعة، ويصعد أول وثاني المجموعة إلى المربع الذهبي.
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