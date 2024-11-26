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تحديد موعد قرعة البطولة الخليجية لكرة اليد

11/26/2024 7:15:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للبطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬للأندية‭ ‬أبطال‭ ‬الكؤوس‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الواحدة‭ ‬والأربعين‭ ‬يوم‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬موعداً‭ ‬لسحب‭ ‬قرعة‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬العمانية‭ ‬مسقط‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬فبراير‭ ‬2025‭ ‬المقبل‭.‬

وسوف‭ ‬يمثل‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية،‭ ‬ويشارك‭ ‬فيها‭ ‬8‭ ‬أندية‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬هي‭: ‬النجمة‭ ‬البحريني،‭ ‬الريان‭ ‬والعربي‭ ‬القطريان،‭ ‬وعمان‭ ‬والسيب‭ ‬العمانيان،‭ ‬دبا‭ ‬الحصن‭ ‬الإماراتي،‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي،‭ ‬النور‭ ‬السعودي‭.‬

وسيتم‭ ‬توزيع‭ ‬الأندية‭ ‬المشاركة‭ ‬على‭ ‬مجموعتين‭ ‬تلعب‭ ‬بنظام‭ ‬الدوري‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجموعة،‭ ‬ويصعد‭ ‬أول‭ ‬وثاني‭ ‬المجموعة‭ ‬إلى‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي‭.‬

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