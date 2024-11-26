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النجمة يتغلب على الاتحاد بدوري خالد بن حمد

11/26/2024 7:15:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تغلب‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬الاتحاد‭ ‬بنتيجة‭ (‬22/31‭)‬،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لدوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭.‬

وانتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بتقدم‭ ‬النجمة‭ ‬بنتيجة‭ (‬8/14‭)‬،‭ ‬وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬رفع‭ ‬النجمة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬15‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬والاتحاد‭ ‬بهذه‭ ‬الخسارة‭ ‬أصبح‭ ‬رصيده‭ (‬10‭ ‬نقاط‭).‬

وبرز‭ ‬من‭ ‬النجمة‭ ‬حسن‭ ‬السماهيجي‭ ‬بتسجيله‭ (‬7‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬مهدي‭ ‬سعد‭ (‬6‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬ومن‭ ‬الاتحاد‭ ‬إلياس‭ ‬محمد‭ ( ‬7‭ ‬أهداف‭).‬

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