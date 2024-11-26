النجمة يتغلب على الاتحاد بدوري خالد بن حمد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تغلب فريق النجمة على منافسه الاتحاد بنتيجة (22/31)، في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الثلاثاء على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم ضمن منافسات الجولة السابعة من الدور التمهيدي لدوري خالد بن حمد لكرة اليد.
وانتهى الشوط الأول بتقدم النجمة بنتيجة (8/14)، وبهذا الفوز رفع النجمة رصيده إلى (15 نقطة)، والاتحاد بهذه الخسارة أصبح رصيده (10 نقاط).
وبرز من النجمة حسن السماهيجي بتسجيله (7 أهداف)، مهدي سعد (6 أهداف)، ومن الاتحاد إلياس محمد ( 7 أهداف).
MENAFN26112024000055011008ID1108929959
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.