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الخالدية يواجه التعاون بدوري أبطال آسيا 2

11/26/2024 7:15:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00



يواجه‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬فريق‭ ‬التعاون‭ ‬السعودي،‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬مساءً‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية‭ ‬بالسعودية،‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬2‭.‬

ويأتي‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬فريق‭ ‬التعاون‭ ‬السعودي‭ ‬برصيد‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬والخالدية‭ ‬ثانيا‭ ‬بذات‭ ‬الرصيد‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬والقوة‭ ‬الجوية‭ ‬العراقي‭ ‬ثالثا‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬ألتين‭ ‬أسير‭ ‬التركمانستاني‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭. ‬

ويدخل‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬اللقاء‭ ‬وعينه‭ ‬على‭ ‬النقاط،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الفائز‭ ‬سينفرد‭ ‬بصدارة‭ ‬المجموعة،‭ ‬بينما‭ ‬الخاسر‭ ‬سيدخل‭ ‬في‭ ‬حسابات‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوز‭ ‬القوة‭ ‬الجوية‭ ‬العراقي،‭ ‬ويسعى‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬المحرق‭ ‬بنتيجة‭ (‬3-1‭) ‬بدوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭. ‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الخالدية‭ ‬أقام‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬موفمبيك‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بريدة،‭ ‬وأجرى‭ ‬تدريبه‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية،‭ ‬استعداداً‭ ‬للقاء‭ ‬المرتقب‭.‬

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