الخالدية يواجه التعاون بدوري أبطال آسيا 2

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يواجه فريق الخالدية الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء فريق التعاون السعودي، عند الساعة التاسعة مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالسعودية، ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا 2.
ويأتي في صدارة المجموعة فريق التعاون السعودي برصيد 9 نقاط، والخالدية ثانيا بذات الرصيد 9 نقاط، والقوة الجوية العراقي ثالثا برصيد 6 نقاط، وفي المركز الأخير ألتين أسير التركمانستاني من دون رصيد من النقاط.
ويدخل فريق الخالدية اللقاء وعينه على النقاط، حيث إن الفائز سينفرد بصدارة المجموعة، بينما الخاسر سيدخل في حسابات المركز الثاني في حال فوز القوة الجوية العراقي، ويسعى المدرب الوطني علي عاشور إلى تحقيق نتيجة إيجابية بعد خسارته أمام المحرق بنتيجة (3-1) بدوري ناصر بن حمد الممتاز.
يذكر أن الخالدية أقام في فندق موفمبيك في منطقة بريدة، وأجرى تدريبه على ملعب الملك عبدالله الرياضية، استعداداً للقاء المرتقب.
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