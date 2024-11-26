برشلونة يغلق منطقة المشجعين الخاصة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
مدريد - (د ب أ): أغلق نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم منطقة خاصة في ملعبه مخصصة لجماهيره الأكثر حماسة بعد سلسلة من الغرامات بسبب سوء السلوك.
وخصصت إدارة برشلونة تلك المنطقة لجماهيره، سواء في ملعب (كامب نو) أو في الاستاد الأولمبي الذي يستخدمه النادي حاليا أثناء إعادة بناء ملعبه، لتعزيز الأجواء في المباريات من خلال جمع المشجعين الأكثر صخبا وبالتالي تشجيع الجماهير الأخرى على المشاركة في الهتافات.
ورغم ذلك، أدى سلوك المشجعين في هذا المدرج الخاص إلى 14 إجراء تأديبيا منفصلا من قبل سلطات كرة القدم ورابطة الدوري الإسباني، ليقرر متصدر ترتيب الدوري الإسباني الحالي إلغاء الفكرة. وذكر بيان صادر عن النادي الكتالوني، أمس الثلاثاء «يعلن نادي برشلونة أنه اعتبارا من اليوم، تم إيقاف منطقة (أنيميشن سباس) في ملعب (أوليمبيك، مونتجويك)، بسبب عدم التزام مجموعات أعضائها ببعض الالتزامات التي اتفقوا عليها مع النادي،»
أضاف البيان «نظرا الى شروط الاتفاقيات المتفق عليها والموقعة بين النادي وهذه المجموعات التابعة له، بدأ برشلونة، بعد تحذيرات متكررة، عملية دفع الغرامات المفروضة على النادي بسبب سلوك هؤلاء المشجعين خلال وجودهم في المدرجات الموسم الماضي».
يذكر أن برشلونة انتقل من ملعب كامب نو في بداية موسم 2023 / 2024 بسبب أعمال إعادة البناء الجارية حاليا به، ومن المقرر أن يعود الفريق الى معقله في فبراير المقبل، لكن الملعب لن يعود الى طاقته الاستيعابية الكاملة سوى في عام 2026.
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