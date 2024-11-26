برشلونة يغلق منطقة المشجعين الخاصة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أغلق‭ ‬نادي‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬منطقة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ملعبه‭ ‬مخصصة‭ ‬لجماهيره‭ ‬الأكثر‭ ‬حماسة‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الغرامات‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬السلوك‭.‬

وخصصت‭ ‬إدارة‭ ‬برشلونة‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة‭ ‬لجماهيره،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ (‬كامب‭ ‬نو‭) ‬أو‭ ‬في‭ ‬الاستاد‭ ‬الأولمبي‭ ‬الذي‭ ‬يستخدمه‭ ‬النادي‭ ‬حاليا‭ ‬أثناء‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬ملعبه،‭ ‬لتعزيز‭ ‬الأجواء‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جمع‭ ‬المشجعين‭ ‬الأكثر‭ ‬صخبا‭ ‬وبالتالي‭ ‬تشجيع‭ ‬الجماهير‭ ‬الأخرى‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الهتافات‭.‬

ورغم‭ ‬ذلك،‭ ‬أدى‭ ‬سلوك‭ ‬المشجعين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المدرج‭ ‬الخاص‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬إجراء‭ ‬تأديبيا‭ ‬منفصلا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سلطات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬ورابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني،‭ ‬ليقرر‭ ‬متصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬الحالي‭ ‬إلغاء‭ ‬الفكرة‭. ‬وذكر‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬النادي‭ ‬الكتالوني،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬يعلن‭ ‬نادي‭ ‬برشلونة‭ ‬أنه‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬اليوم،‭ ‬تم‭ ‬إيقاف‭ ‬منطقة‭ (‬أنيميشن‭ ‬سباس‭) ‬في‭ ‬ملعب‭ (‬أوليمبيك،‭ ‬مونتجويك‭)‬،‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬التزام‭ ‬مجموعات‭ ‬أعضائها‭ ‬ببعض‭ ‬الالتزامات‭ ‬التي‭ ‬اتفقوا‭ ‬عليها‭ ‬مع‭ ‬النادي،‮»‬

أضاف‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬نظرا‭ ‬الى‭ ‬شروط‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬والموقعة‭ ‬بين‭ ‬النادي‭ ‬وهذه‭ ‬المجموعات‭ ‬التابعة‭ ‬له،‭ ‬بدأ‭ ‬برشلونة،‭ ‬بعد‭ ‬تحذيرات‭ ‬متكررة،‭ ‬عملية‭ ‬دفع‭ ‬الغرامات‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬النادي‭ ‬بسبب‭ ‬سلوك‭ ‬هؤلاء‭ ‬المشجعين‭ ‬خلال‭ ‬وجودهم‭ ‬في‭ ‬المدرجات‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬برشلونة‭ ‬انتقل‭ ‬من‭ ‬ملعب‭ ‬كامب‭ ‬نو‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬موسم‭ ‬2023‭ / ‬2024‭ ‬بسبب‭ ‬أعمال‭ ‬إعادة‭ ‬البناء‭ ‬الجارية‭ ‬حاليا‭ ‬به،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬الفريق‭ ‬الى‭ ‬معقله‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل،‭ ‬لكن‭ ‬الملعب‭ ‬لن‭ ‬يعود‭ ‬الى‭ ‬طاقته‭ ‬الاستيعابية‭ ‬الكاملة‭ ‬سوى‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2026‭.‬











