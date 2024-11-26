مبابي يتولى المسؤولية بغياب فينيسيوس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬مع‭ ‬إصابة‭ ‬البرازيلي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬نجم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬وعدم‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬سيصبح‭ ‬النجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬السلاح‭ ‬الهجومي‭ ‬الرئيسي‭ ‬للفريق‭ ‬الملكي،‭ ‬فيما‭ ‬يسعى‭ ‬الوصيف‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬إلى‭ ‬تخطي‭ ‬دينامو‭ ‬زغرب‭ ‬الكرواتي‭.‬

عانى‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬صعبة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإسبانية،‭ ‬سواء‭ ‬داخل‭ ‬الملعب‭ ‬أو‭ ‬خارجه،‭ ‬لكنه‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬إنهاء‭ ‬صيامه‭ ‬عن‭ ‬التهديف‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬بتسجيل‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬ليغانيس‭ ‬الأحد‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭.‬

لأول‭ ‬مرة،‭ ‬أشركه‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬في‭ ‬مركزه‭ ‬المفضل‭ ‬على‭ ‬الجناح‭ ‬الأيسر،‭ ‬وكافأ‭ ‬مبابي‭ ‬مدربه‭ ‬الذي‭ ‬لطالما‭ ‬دافع‭ ‬عنه‭ ‬بتسجيل‭ ‬هدف‭ ‬افتتاحي‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬بوتاركي‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭.‬

يتصدر‭ ‬ليفربول‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬بينما‭ ‬يحتل‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬بعد‭ ‬هزيمتين‭ ‬مفاجئتين‭ ‬أمام‭ ‬ليل‭ ‬الفرنسي‭ ‬وميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭.‬

أما‭ ‬ليفربول‭ ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬موسما‭ ‬رائعا،‭ ‬فقد‭ ‬عكّرت‭ ‬تصريحات‭ ‬نجمه‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬احتفالاته‭. ‬قال‭ ‬قائد‭ ‬‮«‬الفراعنة‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬يشعر‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬خارج‮»‬‭ ‬النادي،‭ ‬وذلك‭ ‬مع‭ ‬اقترابه‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬عقده‭ ‬الحالي‭.‬

عموما،‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مواجهة‭ ‬ريال‭ ‬الأصعب‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬ليفربول‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬ويُعد‭ ‬النادي‭ ‬الإسباني‭ ‬عقدة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬نظيره‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬إذ‭ ‬خسر‭ ‬ليفربول‭ ‬سبع‭ ‬من‭ ‬المواجهات‭ ‬الثماني‭ ‬الأخيرة‭ ‬بينهما‭ (‬تعادلا‭ ‬مرة‭).‬

ويأمل‭ ‬الهولندي‭ ‬أرنه‭ ‬سلوت‭ ‬أن‭ ‬يقود‭ ‬ليفربول‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬أوروبية‭ ‬كبرى،‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬النادي‭.‬

وفي‭ ‬زغرب،‭ ‬يحل‭ ‬الوصيف‭ ‬دورتموند‭ ‬ضيفا‭ ‬ثقيلا‭ ‬على‭ ‬دينامو‭ ‬مستهدفا‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الرابع‭ ‬والبقاء‭ ‬بين‭ ‬المراكز‭ ‬الثمانية‭ ‬الأولى‭.‬

يقدّم‭ ‬الفريق‭ ‬الألماني‭ ‬نتائج‭ ‬متذبذبة‭. ‬فاز‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬سبع‭ ‬مباريات،‭ ‬خسر‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭.‬

ويسافر‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الإيطالي‭ ‬إلى‭ ‬إنكلترا‭ ‬لملاقاة‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬الذي‭ ‬فاجأ‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬بالفوز‭ ‬عليه‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭.‬

ويسعى‭ ‬موناكو‭ ‬الفرنسي‭ ‬الثالث‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬نتائجه‭ ‬الإيجابية‭ ‬وتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬ضيفه‭ ‬بنفيكا‭ ‬البرتغالي‭.‬











