Wednesday, 27 November 2024 03:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مبابي يتولى المسؤولية بغياب فينيسيوس

11/26/2024 7:15:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬مع‭ ‬إصابة‭ ‬البرازيلي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬نجم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬وعدم‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬سيصبح‭ ‬النجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬السلاح‭ ‬الهجومي‭ ‬الرئيسي‭ ‬للفريق‭ ‬الملكي،‭ ‬فيما‭ ‬يسعى‭ ‬الوصيف‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬إلى‭ ‬تخطي‭ ‬دينامو‭ ‬زغرب‭ ‬الكرواتي‭.‬

عانى‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬صعبة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإسبانية،‭ ‬سواء‭ ‬داخل‭ ‬الملعب‭ ‬أو‭ ‬خارجه،‭ ‬لكنه‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬إنهاء‭ ‬صيامه‭ ‬عن‭ ‬التهديف‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬بتسجيل‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬ليغانيس‭ ‬الأحد‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭.‬

لأول‭ ‬مرة،‭ ‬أشركه‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬في‭ ‬مركزه‭ ‬المفضل‭ ‬على‭ ‬الجناح‭ ‬الأيسر،‭ ‬وكافأ‭ ‬مبابي‭ ‬مدربه‭ ‬الذي‭ ‬لطالما‭ ‬دافع‭ ‬عنه‭ ‬بتسجيل‭ ‬هدف‭ ‬افتتاحي‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬بوتاركي‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭.‬

يتصدر‭ ‬ليفربول‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬بينما‭ ‬يحتل‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬بعد‭ ‬هزيمتين‭ ‬مفاجئتين‭ ‬أمام‭ ‬ليل‭ ‬الفرنسي‭ ‬وميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭.‬

أما‭ ‬ليفربول‭ ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬موسما‭ ‬رائعا،‭ ‬فقد‭ ‬عكّرت‭ ‬تصريحات‭ ‬نجمه‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬احتفالاته‭. ‬قال‭ ‬قائد‭ ‬‮«‬الفراعنة‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬يشعر‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬خارج‮»‬‭ ‬النادي،‭ ‬وذلك‭ ‬مع‭ ‬اقترابه‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬عقده‭ ‬الحالي‭.‬

عموما،‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مواجهة‭ ‬ريال‭ ‬الأصعب‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬ليفربول‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬ويُعد‭ ‬النادي‭ ‬الإسباني‭ ‬عقدة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬نظيره‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬إذ‭ ‬خسر‭ ‬ليفربول‭ ‬سبع‭ ‬من‭ ‬المواجهات‭ ‬الثماني‭ ‬الأخيرة‭ ‬بينهما‭ (‬تعادلا‭ ‬مرة‭).‬

ويأمل‭ ‬الهولندي‭ ‬أرنه‭ ‬سلوت‭ ‬أن‭ ‬يقود‭ ‬ليفربول‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬أوروبية‭ ‬كبرى،‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬النادي‭.‬

وفي‭ ‬زغرب،‭ ‬يحل‭ ‬الوصيف‭ ‬دورتموند‭ ‬ضيفا‭ ‬ثقيلا‭ ‬على‭ ‬دينامو‭ ‬مستهدفا‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الرابع‭ ‬والبقاء‭ ‬بين‭ ‬المراكز‭ ‬الثمانية‭ ‬الأولى‭.‬

يقدّم‭ ‬الفريق‭ ‬الألماني‭ ‬نتائج‭ ‬متذبذبة‭. ‬فاز‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬سبع‭ ‬مباريات،‭ ‬خسر‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭.‬

ويسافر‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الإيطالي‭ ‬إلى‭ ‬إنكلترا‭ ‬لملاقاة‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬الذي‭ ‬فاجأ‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬بالفوز‭ ‬عليه‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭.‬

ويسعى‭ ‬موناكو‭ ‬الفرنسي‭ ‬الثالث‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬نتائجه‭ ‬الإيجابية‭ ‬وتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬ضيفه‭ ‬بنفيكا‭ ‬البرتغالي‭.‬




MENAFN26112024000055011008ID1108929953

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث