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الحكم ببراءة المطيري

11/26/2024 7:15:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الكويت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬‭: ‬قضت‭ ‬دائرة‭ ‬جنايات‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬الكلية‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬ببراءة‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬لاتحاد‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬هايف‭ ‬المطيري‭ ‬ونائبه‭ ‬أحمد‭ ‬عقلة‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬صلاح‭ ‬القناعي‭ ‬من‭ ‬التهم‭ ‬المنسوبة‭ ‬لهم‭.‬

وسبق‭ ‬للنيابة‭ ‬أن‭ ‬أسندت‭ ‬إلى‭ ‬المطيري‭ ‬تهمة‭ ‬نشر‭ ‬أخبار‭ ‬كاذبة‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬بأن‭ ‬السلطات‭ ‬الكويتية‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬حضور‭ ‬200‭ ‬مشجع‭ ‬عراقي‭ ‬لمباراة‭ ‬منتخب‭ ‬بلادهم‭ ‬أمام‭ ‬مضيفتهم‭ ‬الكويت‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ ‬والمكسيك‭.‬

كما‭ ‬أسندت‭ ‬إلى‭ ‬عقلة‭ ‬والقناعي‭ ‬تهمة‭ ‬تنظيم‭ ‬المباراة‭ ‬نفسها‭ ‬بصورة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬إظهار‭ ‬الكويت‭ ‬بصورة‭ ‬معيبة‭.‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أمرت‭ ‬بحبس‭ ‬الثلاثي‭ ‬21‭ ‬يوماً‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬قضية‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬بحجة‭ ‬‮«‬الإضرار‭ ‬بمصالح‭ ‬البلاد‭ ‬وإذاعة‭ ‬أخبار‭ ‬كاذبة‮»‬‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬أحداث‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬ثم‭ ‬ما‭ ‬لبثت‭ ‬أن‭ ‬مددت‭ ‬الحجز‭.‬

معلوم‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬شهدته‭ ‬المباراة‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬لاستقالتهم‭ ‬الجماعية‭ ‬إثر‭ ‬اجتماع‭ ‬طارئ‭.‬

وقام‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬بتكليف‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬بالتكليف‭ ‬صالح‭ ‬المجروب‭ ‬بدعوة‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬للانعقاد‭ ‬لانتخاب‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جديد‭ ‬لاستكمال‭ ‬مدة‭ ‬المجلس‭ ‬الحالي‭.‬

وقرر‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬حينها‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬تحقيق‭ ‬بالأحداث‭ ‬‮«‬غير‭ ‬المقبولة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬صاحبت‭ ‬اللقاء‭ ‬وأوقف‭ ‬أمينه‭ ‬العام‭ ‬ومدير‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يرضخ‭ ‬للهجمات‭ ‬والانتقادات‭ ‬التي‭ ‬طالته‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬حدب‭ ‬وصوب‭ ‬ويستقيل‭ ‬بكامل‭ ‬أعضائه‭.‬

وتعرض‭ ‬الاتحاد‭ ‬لانتقادات‭ ‬لاذعة‭ ‬بعيد‭ ‬نهاية‭ ‬المواجهة‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬التنظيم‭ ‬والفوضى‭ ‬التي‭ ‬رافقت‭ ‬المباراة‭ ‬نتيجة‭ ‬عدم‭ ‬ربط‭ ‬التذاكر‭ ‬بأرقام‭ ‬المقاعد،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬دخول‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المشجعين‭ ‬لا‭ ‬يحملون‭ ‬تذاكر‭ ‬وحرمان‭ ‬عدد‭ ‬ممن‭ ‬يحملها‭ ‬من‭ ‬الدخول‭.‬


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