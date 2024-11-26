الهـــلال إلـــى ثمــن نهــائي نخبة آسيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الدوحة – (أ ف ب): لحق الهلال السعودي، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (4 آخرها عام 2021)، بمواطنيه الأهلي والنصر إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بتعادله مع مضيفه السد القطري 1-1 أمس الثلاثاء.
وسجل للهلال علي البليهي (10)، وعادل للسد البرازيلي باولو اوتافيو (71).
وسبق للأهلي والنصر أن ضمنا حصولهما على البطاقتين الأوليين من أصل ثماني مؤهلة إلى ثمن نهائي منطقة غرب آسيا بحسب النظام الجديد للمسابقة بفوزهما الإثنين على العين الإماراتي حامل اللقب 2-1 والغرافة القطري 3-1 تواليا.
ورغم فشله في تحقيق انتصاره الخامس والمحافظة على سجله المثالي، ضمن الهلال تأهله برفعه رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف الأهلي والأهداف أمام النصر.
وفي المقابل، رفع السد رصيده إلى 9 نقاط وتراجع من المركز الرابع إلى الخامس بفارق نقطة خلف الوصل الإماراتي الفائز بدوره على مضيفه الشرطة العراقي بثلاثة أهداف للبرازيلي جواتان سانتوس (14) وفابيو ليما (64 من ركلة جزاء) والأرجنتيني نيكولا خيمينيس (2+90 من ركلة جزاء)، مقابل هدف للسوري فهد اليوسف (50).
وبهزيمته الثالثة، تجمد رصيد الشرطة عند نقطتين في المركز الحادي عشر قبل الأخير بفارق نقطة أمام العين حامل اللقب ومتذيل الترتيب.
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