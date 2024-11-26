الهـــلال إلـــى ثمــن نهــائي نخبة آسيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬لحق‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي،‭ ‬حامل‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬بعدد‭ ‬الألقاب‭ (‬4‭ ‬آخرها‭ ‬عام‭ ‬2021‭)‬،‭ ‬بمواطنيه‭ ‬الأهلي‭ ‬والنصر‭ ‬إلى‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة،‭ ‬وذلك‭ ‬بتعادله‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬السد‭ ‬القطري‭ ‬1‭-‬1‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭. ‬

وسجل‭ ‬للهلال‭ ‬علي‭ ‬البليهي‭ (‬10‭)‬،‭ ‬وعادل‭ ‬للسد‭ ‬البرازيلي‭ ‬باولو‭ ‬اوتافيو‭ (‬71‭). ‬

وسبق‭ ‬للأهلي‭ ‬والنصر‭ ‬أن‭ ‬ضمنا‭ ‬حصولهما‭ ‬على‭ ‬البطاقتين‭ ‬الأوليين‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ثماني‭ ‬مؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬منطقة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬بحسب‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬للمسابقة‭ ‬بفوزهما‭ ‬الإثنين‭ ‬على‭ ‬العين‭ ‬الإماراتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬2‭-‬1‭ ‬والغرافة‭ ‬القطري‭ ‬3‭-‬1‭ ‬تواليا‭.‬

ورغم‭ ‬فشله‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصاره‭ ‬الخامس‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬المثالي،‭ ‬ضمن‭ ‬الهلال‭ ‬تأهله‭ ‬برفعه‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬خلف‭ ‬الأهلي‭ ‬والأهداف‭ ‬أمام‭ ‬النصر‭.

‬وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬رفع‭ ‬السد‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬وتراجع‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬إلى‭ ‬الخامس‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬خلف‭ ‬الوصل‭ ‬الإماراتي‭ ‬الفائز‭ ‬بدوره‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬الشرطة‭ ‬العراقي‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬للبرازيلي‭ ‬جواتان‭ ‬سانتوس‭ (‬14‭) ‬وفابيو‭ ‬ليما‭ (‬64‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭) ‬والأرجنتيني‭ ‬نيكولا‭ ‬خيمينيس‭ (‬2+90‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭)‬،‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬للسوري‭ ‬فهد‭ ‬اليوسف‭ (‬50‭).

‬وبهزيمته‭ ‬الثالثة،‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الشرطة‭ ‬عند‭ ‬نقطتين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬أمام‭ ‬العين‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬ومتذيل‭ ‬الترتيب‭. ‬