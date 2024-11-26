الاتحاد الإنجليزي يرفع الخلفيات العرقية لمدربي المنتخبات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يسعى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬30 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬طواقم‭ ‬تدريب‭ ‬منتخبات‭ ‬إنجلترا‭ ‬للرجال‭ ‬من‭ ‬خلفيات‭ ‬عرقية‭ ‬متنوعة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2028‭.‬

وأخطرت‭ ‬رابطة‭ ‬لاعبي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬السود‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬بأنه‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬بجدية‭ ‬أكبر‮»‬‭ ‬لإنشاء‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المرشحين‭ ‬لمنصب‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخب‭ ‬إنجلترا‭.‬

واستشهدت‭ ‬الرابطة‭ ‬بعدم‭ ‬وجود‭ ‬خيارات‭ ‬محلية‭ ‬واقعية‭ ‬من‭ ‬خلفيات‭ ‬متنوعة‭ ‬لتشغل‭ ‬منصب‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬خلفا‭ ‬لجاريث‭ ‬ساوثجيت،‭ ‬الذي‭ ‬استقال‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬يخلفه‭ ‬الألماني‭ ‬توماس‭ ‬توخيل‭.‬

وكشفت‭ ‬بيانات‭ ‬الرابطة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬نشرها‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬43 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬كانوا‭ ‬من‭ ‬السود،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬لم‭ ‬يترجم‭ ‬إلى‭ ‬وظائف‭ ‬تدريبية‭.‬

وحدد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لنفسه‭ ‬‮«‬هدفا‭ ‬طموحا‮»‬‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكون ‭%‬ 30‭ ‬من‭ ‬طاقم‭ ‬تدريب‭ ‬منتخبات‭ ‬الرجال‭ ‬في‭ ‬إنجلترا‭ -‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬وحتى‭ ‬فريق‭ ‬الناشئين‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬عاما‭ -‬من‭ ‬ذوي‭ ‬البشرة‭ ‬السوداء‭ ‬أو‭ ‬الآسيوية‭ ‬أو‭ ‬المختلطة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلفيات‭ ‬عرقية‭ ‬أخرى‭.‬

وبلغ‭ ‬الهدف‭ ‬الأدنى‭ ‬الذي‭ ‬حدده‭ ‬الاتحاد‭ ‬لنفسه‭ ‬25 ‭%‬ ،‭ ‬مقارنة‭ ‬بنسبة‭ ‬19 ‭%‬ ‭ ‬الحالية‭.‬

ويأمل‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الإنجليزي‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬التنوع‭ ‬العرقي‭ ‬داخل‭ ‬طاقم‭ ‬تدريب‭ ‬منتخبات‭ ‬السيدات‭ ‬حتى‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬عاما،‭ ‬وحدد‭ ‬هدفا‭ ‬ممتدا‭ ‬بنسبة‭ ‬15 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ4 ‭%‬ ‭ ‬الحالية،‭ ‬كما‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬60 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬طاقم‭ ‬تدريب‭ ‬فريق‭ ‬السيدات‭ ‬من‭ ‬الإناث‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2028‭.‬

وقال‭ ‬مارك‭ ‬بولينجهام،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭: ‬‮«‬إن‭ ‬معالجة‭ ‬التمييز‭ ‬هي‭ ‬أحد‭ ‬طموحاتنا‭ ‬الأساسية،‭ ‬لذا‭ ‬سنواصل‭ ‬توحيد‭ ‬اللعبة‭ ‬لمواجهة‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬المجتمعية‮»‬‭.‬‭ ‬















