الاتحاد الإنجليزي يرفع الخلفيات العرقية لمدربي المنتخبات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن -(د ب أ): يسعى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى أن يكون 30 % من طواقم تدريب منتخبات إنجلترا للرجال من خلفيات عرقية متنوعة بحلول عام 2028.
وأخطرت رابطة لاعبي كرة القدم السود اتحاد الكرة الإنجليزي في وقت سابق من العام الحالي بأنه بحاجة إلى «العمل بجدية أكبر» لإنشاء مجموعة متنوعة من المرشحين لمنصب المدير الفني لمنتخب إنجلترا.
واستشهدت الرابطة بعدم وجود خيارات محلية واقعية من خلفيات متنوعة لتشغل منصب المدير الفني لمنتخب إنجلترا خلفا لجاريث ساوثجيت، الذي استقال في يوليو الماضي، حيث يخلفه الألماني توماس توخيل.
وكشفت بيانات الرابطة التي تم نشرها العام الماضي أن 43 % من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز كانوا من السود، لكن هذا لم يترجم إلى وظائف تدريبية.
وحدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لنفسه «هدفا طموحا» يتمثل في أن يكون % 30 من طاقم تدريب منتخبات الرجال في إنجلترا -بدءا من الفريق الأول وحتى فريق الناشئين تحت 17 عاما -من ذوي البشرة السوداء أو الآسيوية أو المختلطة أو من خلفيات عرقية أخرى.
وبلغ الهدف الأدنى الذي حدده الاتحاد لنفسه 25 % ، مقارنة بنسبة 19 % الحالية.
ويأمل اتحاد الكرة الإنجليزي أيضا في زيادة التنوع العرقي داخل طاقم تدريب منتخبات السيدات حتى تحت 17 عاما، وحدد هدفا ممتدا بنسبة 15 % مقارنة بـ4 % الحالية، كما يرغب في أن يكون 60 % من طاقم تدريب فريق السيدات من الإناث بحلول عام 2028.
وقال مارك بولينجهام، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم: «إن معالجة التمييز هي أحد طموحاتنا الأساسية، لذا سنواصل توحيد اللعبة لمواجهة هذه القضية المجتمعية».
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