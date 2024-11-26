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يايسله سعيد ببلوغ دور الـ 16

11/26/2024 7:15:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

العين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعرب‭ ‬ماتياس‭ ‬يايسله،‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بنجاح‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬المهمة‭ ‬والتأهل‭ ‬لدور‭ ‬الـ16‭ ‬ببطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وتغلب‭ ‬الأهلي‭ ‬2‭ / ‬1‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬العين‭ ‬الإماراتي‭ (‬حامل‭ ‬اللقب‭)‬،‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬ستاد‭ (‬هزاع‭ ‬بن‭ ‬زايد‭) ‬في‭ ‬العين،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬مرحلة‭ ‬الدوري‭ (‬منطقة‭ ‬الغرب‭) ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭ .‬2025‭-‬2024

وانفرد‭ ‬الأهلي‭ ‬مؤقتا‭ ‬بصدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬دوري‭ ‬الغرب‭ ‬برصيد‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬مباريات،‭ ‬مقابل‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬للنصر،‭ ‬و12‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬للهلال،‭ ‬و8‭ ‬للسد،‭ ‬و7‭ ‬للوصل،‭ ‬و4‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬الريان‭ ‬والاستقلال‭ ‬والغرافة،‭ ‬و3‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬بيرسيبوليس‭ ‬وباختاكور،‭ ‬ونقطتين‭ ‬للشرطة،‭ ‬ونقطة‭ ‬للعين‭.‬

وقال‭ ‬يايسله‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭: ‬‮«‬الأهلي‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المطلوب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفوز،‭ ‬وحسم‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16‮»‬‭.‬

واستدرك‭ ‬في‭ ‬تصريحاته،‭ ‬التي‭ ‬نقلها‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الرسمي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭: ‬‮«‬الفريق‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬صفقات‭ ‬جديدة‭ ‬وتدعيمات‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوية‮»‬‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬كانت‭ ‬صعبة‭ ‬كما‭ ‬توقعنا،‭ ‬الفريق‭ ‬الإماراتي‭ ‬يتميز‭ ‬بالقوة‭ ‬في‭ ‬التحولات‭ ‬الهجومية،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬حققنا‭ ‬الانتصار،‭ ‬وأنا‭ ‬سعيد‭ ‬لهذا‭ ‬الأمر‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬قال‭ ‬ليوناردو‭ ‬جارديم‭ ‬مدرب‭ ‬العين‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬حزين‭ ‬بسبب‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي،‭ ‬ولكن‭ ‬سعيد‭ ‬بالأداء‭ ‬الذي‭ ‬قدمناه‭ ‬خلال‭ ‬70‭ ‬دقيقة،‭ ‬من‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬انتقادي‭ ‬بسبب‭ ‬التشكيل،‭ ‬ولكن‭ ‬إذا‭ ‬حققنا‭ ‬الانتصارات‭ ‬كان‭ ‬سيتم‭ ‬مدحي‮»‬‭. ‬أكد‭ ‬مدرب‭ ‬العين‭ ‬‮«‬خطتنا‭ ‬كانت‭ ‬الدفع‭ ‬بكاكو‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بسبب‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬قلب‭ ‬الأمور،‭ ‬قمت‭ ‬بتدريب‭ ‬لاعبي‭ ‬العين‭ ‬حصتين‭ ‬تدريبيتين‭ ‬فقط‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‮»‬‭.‬

وختم‭ ‬جارديم‭ ‬حديثه،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬‮«‬سوف‭ ‬نلعب‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مبارياتنا‭ ‬المتبقية،‭ ‬وأنا‭ ‬واثق‭ ‬في‭ ‬قدرات‭ ‬اللاعبين‭ ‬بالمرحلة‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

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