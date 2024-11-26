يايسله سعيد ببلوغ دور الـ 16

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
العين - (د ب أ): أعرب ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي السعودي لكرة القدم، عن سعادته بنجاح فريقه في إنجاز المهمة والتأهل لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.
وتغلب الأهلي 2 / 1 على مضيفه العين الإماراتي (حامل اللقب)، الاثنين على ستاد (هزاع بن زايد) في العين، ضمن الجولة الخامسة من منافسات مرحلة الدوري (منطقة الغرب) في دوري أبطال آسيا للنخبة .2025-2024
وانفرد الأهلي مؤقتا بصدارة ترتيب دوري الغرب برصيد 15 نقطة من خمس مباريات، مقابل 13 نقطة للنصر، و12 من أربع مباريات للهلال، و8 للسد، و7 للوصل، و4 لكل من الريان والاستقلال والغرافة، و3 لكل من بيرسيبوليس وباختاكور، ونقطتين للشرطة، ونقطة للعين.
وقال يايسله بعد المباراة: «الأهلي نجح في تحقيق المطلوب في هذه المباراة من خلال الفوز، وحسم التأهل إلى دور الـ16».
واستدرك في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «الفريق يحتاج إلى صفقات جديدة وتدعيمات قوية في فترة الانتقالات الشتوية».
وأوضح: «مباراة اليوم كانت صعبة كما توقعنا، الفريق الإماراتي يتميز بالقوة في التحولات الهجومية، لكن في النهاية حققنا الانتصار، وأنا سعيد لهذا الأمر».
في المقابل قال ليوناردو جارديم مدرب العين: «أنا حزين بسبب الخسارة أمام الأهلي، ولكن سعيد بالأداء الذي قدمناه خلال 70 دقيقة، من الطبيعي أن يتم انتقادي بسبب التشكيل، ولكن إذا حققنا الانتصارات كان سيتم مدحي». أكد مدرب العين «خطتنا كانت الدفع بكاكو في الشوط الثاني بسبب قدرته على قلب الأمور، قمت بتدريب لاعبي العين حصتين تدريبيتين فقط بعد فترة التوقف الدولي».
وختم جارديم حديثه، حيث قال «سوف نلعب لتحقيق الفوز في جميع مبارياتنا المتبقية، وأنا واثق في قدرات اللاعبين بالمرحلة المقبلة».
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