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بيولي يثني على فعالية لاعبيه

11/26/2024 7:15:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أشاد‭ ‬ستيفانو‭ ‬بيولي‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬بالفعالية‭ ‬الهجومية‭ ‬للفريق،‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الغرافة‭ ‬القطري‭ ‬3‭/‬1‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬ستاد‭ (‬البيت‭) ‬في‭ ‬الخور،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬مرحلة‭ ‬الدوري‭ (‬منطقة‭ ‬الغرب‭) ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وسجل‭ ‬النجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬المخضرم‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬الهدفين‭ ‬الأول‭ ‬والثالث‭ ‬للنصر‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬46‭ ‬و64‭ ‬على‭ ‬الترتيب،‭ ‬وأحرز‭ ‬انجيلو‭ ‬بورجيس‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬للفريق‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬58،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أحرز‭ ‬جوسيلو‭ ‬ماتو‭ ‬هدف‭ ‬الغرافة‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬75‭.‬

وقال‭ ‬بيولي‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬للغاية‭ ‬بهذا‭ ‬الانتصار‭ ‬المستحق،‭ ‬فنحن‭ ‬قدمنا‭ ‬مباراة‭ ‬كبيرة‭ ‬أمام‭ ‬خصم‭ ‬مميز،‭ ‬ويمتلك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭ ‬الجيدة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬تصريحاته‭ ‬التي‭ ‬نقلها‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الرسمي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭: ‬‮«‬لعبنا‭ ‬بنفس‭ ‬طريقة‭ ‬اللعب‭ ‬التي‭ ‬نحن‭ ‬معتادون‭ ‬عليها‭ ‬وصنعنا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬سجلنا‭ ‬منها‭ ‬أهدافنا‭ ‬الثلاثة‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬ندخل‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬وهدفنا‭ ‬هو‭ ‬الانتصار‭ ‬فقط،‭ ‬فنحن‭ ‬لم‭ ‬نغير‭ ‬الطريقة‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬القادسية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي،‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬اختلف‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬ترجمة‭ ‬الفرص‭ ‬إلى‭ ‬أهداف‮»‬‭.‬

أكد‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الملقب‭ ‬بـ‭(‬العالمي‭): ‬‮«‬هدفنا‭ ‬هو‭ ‬حصد‭ ‬جميع‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬نشارك‭ ‬فيها،‭ ‬ونشكر‭ ‬الجماهير‭ ‬على‭ ‬دعمنا‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم،‭ ‬ونعدهم‭ ‬بالمزيد‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬بيدرو‭ ‬مارتينيز‭ ‬مدرب‭ ‬الغرافة‭: ‬‮«‬الأداء‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬العموم‭ ‬جيدا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬حتى‭ ‬إن‭ ‬النصر‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬له‭ ‬سوى‭ ‬فرصة‭ ‬واحدة‭ ‬للتسجيل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬رونالدو‮»‬‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬الوضع‭ ‬تغير‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬تلقينا‭ ‬فيه‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬بسبب‭ ‬الأخطاء‭ ‬التي‭ ‬كلفتنا‭ ‬الخسارة،‭ ‬وبدت‭ ‬مهمتنا‭ ‬صعبة‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬بعد‭ ‬تلقي‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني،‭ ‬حيث‭ ‬انخفض‭ ‬التركيز‭ ‬ودرجة‭ ‬الثقة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النصر‭ ‬لديه‭ ‬لاعبون‭ ‬مميزون‭ ‬وذوو‭ ‬خبرة‭ ‬وجودة‭ ‬عالية‮»‬‭.‬

وختم‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬القطري‭ ‬حديثه‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬حظوظنا‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬التأهل‭ ‬لدور‭ ‬الـ16‭ ‬ما‭ ‬تزال‭ ‬قائمة،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬المنافسين‭ ‬المباشرين‭ ‬الآخرين‭ ‬لم‭ ‬يحققوا‭ ‬بدورهم‭ ‬نتائج‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجولة،‭ ‬ونحن‭ ‬سوف‭ ‬نواصل‭ ‬القتال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التأهل‭ ‬حتى‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير‮»‬‭.‬

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