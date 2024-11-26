بيولي يثني على فعالية لاعبيه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الدوحة - (د ب أ): أشاد ستيفانو بيولي مدرب فريق النصر السعودي بالفعالية الهجومية للفريق، بعد الفوز على الغرافة القطري 3/1 الاثنين على ستاد (البيت) في الخور، ضمن الجولة الخامسة من منافسات مرحلة الدوري (منطقة الغرب) في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.
وسجل النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو الهدفين الأول والثالث للنصر في الدقيقتين 46 و64 على الترتيب، وأحرز انجيلو بورجيس الهدف الثاني للفريق السعودي في الدقيقة 58، في حين أحرز جوسيلو ماتو هدف الغرافة الوحيد في الدقيقة 75.
وقال بيولي بعد المباراة: «نحن سعداء للغاية بهذا الانتصار المستحق، فنحن قدمنا مباراة كبيرة أمام خصم مميز، ويمتلك العديد من الأسماء الجيدة».
وأضاف في تصريحاته التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «لعبنا بنفس طريقة اللعب التي نحن معتادون عليها وصنعنا العديد من الفرص التي سجلنا منها أهدافنا الثلاثة».
وأردف بالقول: «نحن ندخل كل مباراة وهدفنا هو الانتصار فقط، فنحن لم نغير الطريقة بشكل كامل عن مباراة القادسية في الدوري المحلي، ولكن ما اختلف في لقاء اليوم هو ترجمة الفرص إلى أهداف».
أكد مدرب الفريق الملقب بـ(العالمي): «هدفنا هو حصد جميع البطولات التي نشارك فيها، ونشكر الجماهير على دعمنا في مباراة اليوم، ونعدهم بالمزيد».
من جهته، قال بيدرو مارتينيز مدرب الغرافة: «الأداء كان على العموم جيدا في الشوط الأول، حتى إن النصر لم تكن له سوى فرصة واحدة للتسجيل عن طريق رونالدو».
وأوضح: «الوضع تغير في الشوط الثاني الذي تلقينا فيه ثلاثة أهداف بسبب الأخطاء التي كلفتنا الخسارة، وبدت مهمتنا صعبة في العودة بعد تلقي الهدف الثاني، حيث انخفض التركيز ودرجة الثقة، بالإضافة إلى أن النصر لديه لاعبون مميزون وذوو خبرة وجودة عالية».
وختم مدرب الفريق القطري حديثه قائلا: «حظوظنا في المنافسة على التأهل لدور الـ16 ما تزال قائمة، وخاصة أن المنافسين المباشرين الآخرين لم يحققوا بدورهم نتائج جيدة في هذه الجولة، ونحن سوف نواصل القتال من أجل التأهل حتى الرمق الأخير».
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