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انضمام كاديلاك إلى بطولة العالم

11/26/2024 7:15:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سيصبح‭ ‬صانع‭ ‬السيارات‭ ‬الأمريكي‭ ‬كاديلاك‭ ‬الفريق‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2026‭ ‬كما‭ ‬أعلنت‭ ‬الشركة‭ ‬المالكة‭ ‬لفورمولا‭ ‬واحد‭.‬

وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬إنها‭ ‬توصلت‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬اتفاق‭ ‬مبدئي‮»‬‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬جنرال‭ ‬موتورز‭ (‬جي‭ ‬أم‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬كاديلاك،‭ ‬لدعم‭ ‬جلب‭ ‬فريق‭ ‬إلى‭ ‬الحلبة‭.‬

واضافت‭ ‬‮«‬استمر‭ ‬الحوار‭ ‬بين‭ ‬فورمولا‭ ‬واحد‭ ‬مع‭ ‬جنرال‭ ‬موتورز‭ ‬وشركائها‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بإمكانية‭ ‬الدخول‭ ‬بعد‭ ‬التقييم‭ ‬التجاري‭ ‬والقرار‭ ‬الذي‭ ‬اتخذته‭ ‬فورمولا‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2024‮»‬‭. ‬وتابعت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬على‭ ‬مدار‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬حققت‭ ‬جي‭ ‬أم‭ ‬إنجازات‭ ‬تشغيلية‭ ‬وأوضحت‭ ‬التزامها‭ ‬بالعلامة‭ ‬التجارية‭ ‬للفريق‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬جنرال‭ ‬موتورز‭/ ‬كاديلاك،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تدخل‭ ‬جنرال‭ ‬موتورز‭ ‬كمورد‭ ‬للمحركات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تزويد‭ ‬السيارات‭ ‬محركات‭ ‬بواسطة‭ ‬شركة‭ ‬فيراري‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬بتطوير‭ ‬محركاتها‭ ‬الخاصة‭. ‬وأعلنت‭ ‬جنرال‭ ‬موتورز‭ ‬أنها‭ ‬سجلت‭ ‬لدى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬لتصبح‭ ‬شركة‭ ‬مصنعة‭ ‬لمحركات‭ ‬فورمولا‭ ‬واحد‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2028‭.‬

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