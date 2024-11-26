أندريتي مديرا لفريق كاديلاك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (د ب أ): أكد الإيطالي الأمريكي ماريو أندريتي بطل العالم السابق لسباقات سيارات فورمولا1 أنه سيتولى دورا في فريق كاديلاك الجديد الذي من المقرر أن ينضم للمشاركة في السباقات عام 2026.
وتستعد بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1 لضم الفريق الحادي عشر إلى سباقاتها بعد عامين عقب موافقة مسؤولي اللعبة على الاقتراح الخاص بمشاركة فريق كاديلاك بالمسابقة.
ومن المتوقع أن يعتمد فريق كاديلاك، وهو أحد أقسام شركة جنرال موتورز الأمريكية العملاقة للسيارات، على محركات فيراري قبل أن يتم تطوير محركاتها الخاصة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن رفض مسؤولو فورمولا1 في البداية العرض الذي تقدم به فريق أندريتي، المملوك لسائق فورمولا1 السابق مايكل أندريتي، نجل بطل العالم عام 1978 ماريو أندريتي، في وقت سابق من هذا العام.
وكتب ماريو أندريتي على حسابه في منصة (إكس) في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين: «أشعر أنني محظوظ للغاية لأنني تمكنت من البقاء هنا فترة طويلة والقيام بما أحبه. والفكرة هي أن فريق كاديلاك يريدني أن أكون هنا».
وأضاف أندريتي: «سأساعد حيثما أستطيع، بدور غير تنفيذي مع الفريق، ولا أشارك في العمليات اليومية (لأنني لا أريد وظيفة)، ولكنني أقدم النصيحة والإلهام والصداقة في أي مكان أستطيع فيه القيام بذلك. أنا محظوظ للغاية».
وكان ابنه مايكل، وهو أيضا سائق فورمولا1 سابق، الداعم الرئيسي لمشاركة علامة أندريتي التجارية، لكنه تعهد الآن بدعم الفريق الأمريكي الجديد.
وكتب مايكل على إكس: «يتكون فريق كاديلاك لفورمولا1 من مجموعة قوية من الأشخاص الذين عملوا بلا كلل لبناء فريق عمل أمريكي».
وأضاف مايكل: «إنني فخور للغاية بالعمل الجاد الذي بذلوه وأهنئ جميع المشاركين على هذه الخطوة المهمة القادمة. سوف أشجعكم».
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