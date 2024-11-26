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أندريتي مديرا لفريق كاديلاك

11/26/2024 7:15:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬الإيطالي‭ ‬الأمريكي‭ ‬ماريو‭ ‬أندريتي‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬السابق‭ ‬لسباقات‭ ‬سيارات‭ ‬فورمولا1‭ ‬أنه‭ ‬سيتولى‭ ‬دورا‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬كاديلاك‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬ينضم‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬عام‭ ‬2026‭.‬

وتستعد‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬سيارات‭ ‬فورمولا1‭ ‬لضم‭ ‬الفريق‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬إلى‭ ‬سباقاتها‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬عقب‭ ‬موافقة‭ ‬مسؤولي‭ ‬اللعبة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬الخاص‭ ‬بمشاركة‭ ‬فريق‭ ‬كاديلاك‭ ‬بالمسابقة‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يعتمد‭ ‬فريق‭ ‬كاديلاك،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬أقسام‭ ‬شركة‭ ‬جنرال‭ ‬موتورز‭ ‬الأمريكية‭ ‬العملاقة‭ ‬للسيارات،‭ ‬على‭ ‬محركات‭ ‬فيراري‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تطوير‭ ‬محركاتها‭ ‬الخاصة‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬رفض‭ ‬مسؤولو‭ ‬فورمولا1‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬العرض‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬به‭ ‬فريق‭ ‬أندريتي،‭ ‬المملوك‭ ‬لسائق‭ ‬فورمولا1‭ ‬السابق‭ ‬مايكل‭ ‬أندريتي،‭ ‬نجل‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬عام‭ ‬1978‭ ‬ماريو‭ ‬أندريتي،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

وكتب‭ ‬ماريو‭ ‬أندريتي‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬في‭ ‬منصة‭ (‬إكس‭) ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭: ‬‮«‬أشعر‭ ‬أنني‭ ‬محظوظ‭ ‬للغاية‭ ‬لأنني‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬البقاء‭ ‬هنا‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬والقيام‭ ‬بما‭ ‬أحبه‭. ‬والفكرة‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬كاديلاك‭ ‬يريدني‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬هنا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أندريتي‭: ‬‮«‬سأساعد‭ ‬حيثما‭ ‬أستطيع،‭ ‬بدور‭ ‬غير‭ ‬تنفيذي‭ ‬مع‭ ‬الفريق،‭ ‬ولا‭ ‬أشارك‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬اليومية‭ (‬لأنني‭ ‬لا‭ ‬أريد‭ ‬وظيفة‭)‬،‭ ‬ولكنني‭ ‬أقدم‭ ‬النصيحة‭ ‬والإلهام‭ ‬والصداقة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬أستطيع‭ ‬فيه‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭. ‬أنا‭ ‬محظوظ‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬ابنه‭ ‬مايكل،‭ ‬وهو‭ ‬أيضا‭ ‬سائق‭ ‬فورمولا1‭ ‬سابق،‭ ‬الداعم‭ ‬الرئيسي‭ ‬لمشاركة‭ ‬علامة‭ ‬أندريتي‭ ‬التجارية،‭ ‬لكنه‭ ‬تعهد‭ ‬الآن‭ ‬بدعم‭ ‬الفريق‭ ‬الأمريكي‭ ‬الجديد‭.‬

وكتب‭ ‬مايكل‭ ‬على‭ ‬إكس‭: ‬‮«‬يتكون‭ ‬فريق‭ ‬كاديلاك‭ ‬لفورمولا1‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬عملوا‭ ‬بلا‭ ‬كلل‭ ‬لبناء‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬أمريكي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬مايكل‭: ‬‮«‬إنني‭ ‬فخور‭ ‬للغاية‭ ‬بالعمل‭ ‬الجاد‭ ‬الذي‭ ‬بذلوه‭ ‬وأهنئ‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬المهمة‭ ‬القادمة‭. ‬سوف‭ ‬أشجعكم‮»‬‭. ‬

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