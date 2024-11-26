Wednesday, 27 November 2024 03:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرياض تستضيف نهائيات Fifae 2024

11/26/2024 7:15:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ - (‬واس‭): ‬تستضيف‭ ‬الرياض‭ ‬نهائيات‭ ‬ FIFAe ‭ ‬2024‭ ‬التي‭ ‬ستشهد‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬تنوعًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬والرياضات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬لتجمع‭ ‬بين‭ ‬أشهر‭ ‬الألعاب‭ ‬مثل‭ ‬ Rocket ‭ ‬ League ‭ ‬و TMeFootball ،‭ ‬وسط‭ ‬تنافس‭ ‬قوي‭ ‬عبر‭ ‬أجهزة‭ ‬الألعاب‭ ‬والهواتف‭ ‬المحمولة‭.‬

‭ ‬وستقام‭ ‬منافسات‭ ‬الحدث‭ ‬في‭ ‬ SEF ‭ ‬أرينا‭ ‬ببوليفارد‭ ‬رياض‭ ‬سيتي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تُوزع‭ ‬فعاليات‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬مرحلتين،‭ ‬تبدأ‭ ‬بمنافسات‭ ‬ Rocket ‭ ‬ League ‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬ FIFAeTM ‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬5‭-‬8‭ ‬ديسمبر،‭ ‬بمشاركة‭ ‬16‭ ‬دولة‭ ‬وبإجمالي‭ ‬جوائز‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬تليها‭ ‬منافسات‭ ‬ eFootball ‭ (‬عبر‭ ‬أجهزة‭ ‬الألعاب‭ ‬والهواتف‭ ‬المحمولة‭) ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬9‭-‬12‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024،‭ ‬بمشاركة‭ ‬18‭ ‬دولة،‭ ‬بإجمالي‭ ‬جوائز‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬450‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭.‬

‭ ‬بدوره‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬تركي‭ ‬الفوزان‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬نهائيات‭ ‬ FIFAe ‭ ‬2024‭ ‬خطوة‭ ‬تؤكد‭ ‬مسيرتهم‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬كدولة‭ ‬رائدة‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الألعاب‭ ‬والرياضات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬نهدف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬منصة‭ ‬عالمية‭ ‬للمواهب‭ ‬الشابة‭ ‬لإبراز‭ ‬قدراتهم‭ ‬وتطوير‭ ‬هذا‭ ‬القطاع،‭ ‬ونتطلع‭ ‬لمشاهدة‭ ‬فصل‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬منافسات‭ ‬نهائيات‭ ‬ FIFAe ‭ ‬2024‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬







MENAFN26112024000055011008ID1108929945

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث