الرياض تستضيف نهائيات Fifae 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ - (‬واس‭): ‬تستضيف‭ ‬الرياض‭ ‬نهائيات‭ ‬ FIFAe ‭ ‬2024‭ ‬التي‭ ‬ستشهد‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬تنوعًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬والرياضات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬لتجمع‭ ‬بين‭ ‬أشهر‭ ‬الألعاب‭ ‬مثل‭ ‬ Rocket ‭ ‬ League ‭ ‬و TMeFootball ،‭ ‬وسط‭ ‬تنافس‭ ‬قوي‭ ‬عبر‭ ‬أجهزة‭ ‬الألعاب‭ ‬والهواتف‭ ‬المحمولة‭.‬

‭ ‬وستقام‭ ‬منافسات‭ ‬الحدث‭ ‬في‭ ‬ SEF ‭ ‬أرينا‭ ‬ببوليفارد‭ ‬رياض‭ ‬سيتي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تُوزع‭ ‬فعاليات‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬مرحلتين،‭ ‬تبدأ‭ ‬بمنافسات‭ ‬ Rocket ‭ ‬ League ‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬ FIFAeTM ‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬5‭-‬8‭ ‬ديسمبر،‭ ‬بمشاركة‭ ‬16‭ ‬دولة‭ ‬وبإجمالي‭ ‬جوائز‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬تليها‭ ‬منافسات‭ ‬ eFootball ‭ (‬عبر‭ ‬أجهزة‭ ‬الألعاب‭ ‬والهواتف‭ ‬المحمولة‭) ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬9‭-‬12‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024،‭ ‬بمشاركة‭ ‬18‭ ‬دولة،‭ ‬بإجمالي‭ ‬جوائز‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬450‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭.‬

‭ ‬بدوره‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬تركي‭ ‬الفوزان‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬نهائيات‭ ‬ FIFAe ‭ ‬2024‭ ‬خطوة‭ ‬تؤكد‭ ‬مسيرتهم‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬كدولة‭ ‬رائدة‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الألعاب‭ ‬والرياضات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬نهدف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬منصة‭ ‬عالمية‭ ‬للمواهب‭ ‬الشابة‭ ‬لإبراز‭ ‬قدراتهم‭ ‬وتطوير‭ ‬هذا‭ ‬القطاع،‭ ‬ونتطلع‭ ‬لمشاهدة‭ ‬فصل‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬منافسات‭ ‬نهائيات‭ ‬ FIFAe ‭ ‬2024‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬























