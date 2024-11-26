الرياض تستضيف نهائيات Fifae 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض - (واس): تستضيف الرياض نهائيات FIFAe 2024 التي ستشهد للمرة الأولى في تاريخها تنوعًا كبيرًا في الألعاب والرياضات الإلكترونية، لتجمع بين أشهر الألعاب مثل Rocket League و TMeFootball ، وسط تنافس قوي عبر أجهزة الألعاب والهواتف المحمولة.
وستقام منافسات الحدث في SEF أرينا ببوليفارد رياض سيتي، على أن تُوزع فعاليات البطولة على مرحلتين، تبدأ بمنافسات Rocket League ضمن بطولة كأس العالم FIFAeTM في الفترة 5-8 ديسمبر، بمشاركة 16 دولة وبإجمالي جوائز تصل إلى 250 ألف دولار أمريكي، تليها منافسات eFootball (عبر أجهزة الألعاب والهواتف المحمولة) في الفترة 9-12 ديسمبر 2024، بمشاركة 18 دولة، بإجمالي جوائز تصل إلى 450 ألف دولار أمريكي.
بدوره أكد الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تركي الفوزان أن استضافة نهائيات FIFAe 2024 خطوة تؤكد مسيرتهم المستمرة في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كدولة رائدة عالميًا في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وقال: «نهدف من خلال هذا الحدث إلى توفير منصة عالمية للمواهب الشابة لإبراز قدراتهم وتطوير هذا القطاع، ونتطلع لمشاهدة فصل جديد في تاريخ منافسات نهائيات FIFAe 2024 على أرض المملكة».
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