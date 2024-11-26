مرحبا بالبلاغيات المستحدثة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

السيف‭ ‬أصدق‭ ‬أنباء‭ ‬من‭ ‬الكتبِ‭/ ‬في‭ ‬حده‭ ‬الحد‭ ‬بين‭ ‬الجد‭ ‬واللعبِ‭/ ‬بيض‭ ‬الصفائح‭ ‬لا‭ ‬سود‭ ‬الصحائف‭ ‬في‭/ ‬متونهن‭ ‬جلاء‭ ‬الشك‭ ‬والريب‭.‬

وقالوا‭ ‬لنا‭ ‬إن‭ ‬أبا‭ ‬تمام‭ ‬برع‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬التشبيه‭ ‬المرسل‭ ‬والاستعارة،‭ ‬ورغم‭ ‬البراعة‭ ‬المحسوسة‭ ‬فإنني‭ ‬أحسب‭ ‬أنه‭ ‬عكف‭ ‬حينا‭ ‬من‭ ‬الدهر‭ ‬طويلا‭ ‬لنظم‭ ‬البيتين،‭ ‬أي‭ ‬أنهما‭ ‬مصنوعان‭ ‬ومتكَلّفان،‭ ‬وإن‭ ‬كانا‭ ‬شاهدين‭ ‬على‭ ‬موهبة‭ ‬شعرية‭ ‬ضخمة‭.‬

وبالمقابل‭ ‬فإنني‭ ‬شديد‭ ‬الاعجاب‭ ‬بقدرة‭ ‬البعض‭ ‬على‭ ‬إتيان‭ ‬تعابير‭ ‬وأقوال‭ ‬تخالف‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬متداول‭ ‬او‭ ‬متعارف‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬حيل‭ ‬لغوية‭ ‬وبلاغيات‭ ‬وتلاعب‭ ‬بالألفاظ،‭ ‬ومن‭ ‬هؤلاء‭ ‬السيدة‭ ‬ليليان‭ ‬كارتر‭ ‬زوجة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬الأسبق‭ ‬جيمي‭ ‬كارتر‭ ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬‮«‬كلما‭ ‬سمعت‭ ‬عيالي‭ ‬يتشاجرون‭ ‬ندمت‭ ‬على‭ ‬أنني‭ ‬لست‭ ‬عانسا‭ ‬‮«‬أما‭ ‬الساخر‭ ‬الأمريكي‭ ‬الأشهر‭ ‬مارك‭ ‬توين‭ ‬فقد‭ ‬قال‭ ‬ذات‭ ‬مرة‭ ‬لبعض‭ ‬أصدقائه‭: ‬وصفت‭ ‬هذه‭ ‬المرأة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بأنها‭ ‬أقبح‭ ‬من‭ ‬رأيت،‭ ‬ثم‭ ‬التقيت‭ ‬بأختها‭ ‬مؤخرا‭ ‬و«سحبت‭ ‬كلامي‮»‬‭. ‬وهو‭ ‬أيضا‭ ‬القائل‭ ‬إن‭ ‬نجاح‭ ‬الخطبة‭ ‬الجماهيرية‭ ‬يتوقف‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬المقدمة‭ ‬وحسن‭ ‬الخاتمة‭ ‬وتقصير‭ ‬المسافة‭ ‬بينهما‭. ‬ومن‭ ‬أقواله‭ ‬الرائعة‭ ‬‮«‬تفادى‭ ‬قراءة‭ ‬أي‭ ‬كتاب‭ ‬عن‭ ‬الصحة‭ ‬فقد‭ ‬يتسبب‭ ‬خطأ‭ ‬مطبعي‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬خسارتك‭ ‬لصحتك‮»‬‭! ‬أما‭ ‬أجمل‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬فهو‭: ‬عندما‭ ‬كنت‭ ‬في‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬كان‭ ‬والدي‭ ‬أميا‭ ‬جاهلا‭ ‬بحيث‭ ‬كنت‭ ‬أتضايق‭ ‬من‭ ‬وجوده‭ ‬قربي،‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬بلغت‭ ‬الحادية‭ ‬والعشرين‭ ‬عجبت‭ ‬من‭ ‬تعلمه‭ ‬أشياء‭ ‬كثيرة‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬السبع‭ ‬الماضية‭! ‬وقال‭: ‬كتبي‭ ‬مثل‭ ‬الماء،‭ ‬بينما‭ ‬كتب‭ ‬الآخرين‭ ‬مثل‭ ‬النبيذ‭. ‬وكل‭ ‬الناس‭ ‬تشرب‭ ‬الماء‭! ‬وعن‭ ‬الزواج‭ ‬قال‭ ‬الفيلسوف‭ ‬الإغريقي‭ ‬سقراط‭: ‬عليك‭ ‬ان‭ ‬تتزوج‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأحوال،‭ ‬فلو‭ ‬وجدت‭ ‬زوجة‭ ‬طيبة‭ ‬فستكون‭ ‬سعيدا،‭ ‬أما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬سيئة‭ ‬فستكون‭ ‬فيلسوفا‭.. ‬والكوميدي‭ ‬الامريكي‭ ‬الراحل‭ ‬غروشو‭ ‬ماركس‭ ‬هو‭ ‬القائل‭: ‬تزوجت‭ ‬أمام‭ ‬قاض‭ ‬ولكن‭ ‬فات‭ ‬علي‭ ‬الاستعانة‭ ‬بمحامٍ‭!.. ‬وعلى‭ ‬ذكر‭ ‬الزواج‭ ‬هناك‭ ‬الطرفة‭ ‬الشائعة‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطاني‭ ‬ونستون‭ ‬تشيرتشل‭ (‬وكان‭ ‬سكيرا‭) ‬الذي‭ ‬قالت‭ ‬له‭ ‬سيدة‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭: ‬لو‭ ‬كنت‭ ‬زوجتك‭ ‬لوضعت‭ ‬لك‭ ‬السم‭ ‬في‭ ‬الكأس،‭ ‬فرد‭ ‬عليها‭ ‬تشيرتشل‭: ‬ولو‭ ‬كنت‭ ‬زوجك‭ ‬لشربت‭ ‬الكأس‭ ‬المسموم‭. ‬وتشيرتشل‭ ‬هو‭ ‬القائل‭: ‬لا‭ ‬تجهد‭ ‬وترهق‭ ‬نفسك‭ ‬لتفادي‭ ‬الغواية‭/‬الإغراء‭ ‬لأنها‭ ‬ستتفاداك‭ ‬عندما‭ ‬تتقدم‭ ‬في‭ ‬السن‭! ‬وهناك‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬شكا‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬زوجته‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬إعاقة‭ ‬في‭ ‬الكلام‭ ‬‮«‬تضطرها‭ ‬الى‭ ‬التوقف‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر‭ ‬لالتقاط‭ ‬أنفاسها‮»‬‭ ‬وإليك‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬من‭ ‬الأقوال‭: ‬النقود‭ ‬لا‭ ‬تشتري‭ ‬السعادة‭ ‬لكنها‭ ‬تسبب‭ ‬تعاسة‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الحميد‭!.. ‬حتى‭ ‬بلوغي‭ ‬سن‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭ ‬كنت‭ ‬أحسب‭ ‬أن‭ ‬اسمي‭ ‬هو‭ ‬‮«‬هس‮»‬،‭ ‬واكتشفت‭ ‬أنني‭ ‬كنت‭ ‬محظوظا‭ ‬لأن‭ ‬صديقا‭ ‬لي‭ ‬أبلغني‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يحسب‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حمار‮»‬‭ ‬هو‭ ‬اسم‭ ‬الدلع‭ ‬الخاص‭ ‬به‭ ‬لكثرة‭ ‬ما‭ ‬استخدمه‭ ‬والده‭ ‬ومعلموه‭. ‬

أضمن‭ ‬طريقة‭ ‬لوقف‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬أو‭ ‬إبطائه‭ ‬هو‭ ‬عرض‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬البرلمان‭/ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭/ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭. ‬يقولون‭ ‬ان‭ ‬الحياة‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬الخمسين‭. ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬صحيحا‭ ‬ولكن‭ ‬الأشياء‭ ‬الأخرى‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬التساقط‭ ‬أو‭ ‬التمدد‭ ‬أو‭ ‬الانكماش‭ ‬في‭ ‬الخمسين‭. ‬وعندما‭ ‬يصل‭ ‬الإنسان‭ ‬إلى‭ ‬تلك‭ ‬المرحلة‭ ‬التي‭ ‬يحسب‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬خطوة‭ ‬يخطوها،‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬بلغ‭ ‬من‭ ‬الكبر‭ ‬درجة‭ ‬تجعله‭ ‬عاجزا‭ ‬عن‭ ‬الذهاب‭ ‬الى‭ ‬أي‭ ‬مكان‭.. ‬وعندما‭ ‬يقول‭ ‬كل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬صديق‭: ‬ما‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬عيني‭ ‬باردة‭.. ‬أنت‭ ‬مازلت‭ ‬شبابا‭!! ‬فاعلم‭ ‬انه‭ ‬راحت‭ ‬عليك،‭ ‬أي‭ ‬أن‭ ‬آثار‭ ‬الكبر‭ ‬صارت‭ ‬بادية‭ ‬عليك،‭ ‬فمثل‭ ‬هذا‭ ‬الكلام‭ ‬لا‭ ‬يقال‭ ‬لشخص‭ ‬شاب‭ ‬يستحق‭ ‬اللقب‭ ‬عن‭ ‬جدارة‭ ‬واستحقاق،‭ ‬بل‭ ‬يقال‭ ‬لك‭ ‬عندما‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬‮«‬راحت‭ ‬عليك‮»‬‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬البكش‭ ‬لرفع‭ ‬المعنويات‭. ‬