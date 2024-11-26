أهلا بسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
العلاقات البحرينية الإماراتية علاقات تاريخية وثيقة راسخة ومتطورة.. لا يمكن الحديث عن هذه العلاقة النموذجية من دون الإشارة والإشادة معا بدور صاحب السمو الأمير عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البحرين الراحل، وصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الإمارات الراحل، رحمهما الله وطيب ثراهما.. فقد أسسا لعلاقات وطيدة ورؤية سديدة تجاوزت كل الحدود والمستويات.
وفي ظل حرص واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات حفظه الله ورعاه، تواصل تطوير العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، في كافة المستويات والمجالات.
ولعله من حسن الطالع، ودولة الإمارات الشقيقة تستعد للاحتفال بعيد الاتحاد في الثاني من ديسمبر المقبل، ومملكة البحرين تستعد للاحتفال بالعيد الوطني في 16 ديسمبر، أن يحل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ضيفا كريما وأخا عزيزا بمملكة البحرين، وفي مقدمة مستقبليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من أجل عقد مباحثات رسمية، تتناول العلاقات الأخوية التاريخية وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.
وفي هذا الأسبوع شهدنا عقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، وشهد الاجتماع التوقيع على مذكرات تفاهم للتعاون المشترك بين البلدين في مجال الطيران المدني، وفي المجال السياحي، في مجال تدريب وتطوير الكفاءات الحكومية، وفي مجال الشراكة والتعاون الثنائي وتبادل السياسات والخبرات المالية والاقتصادية، وفي مجالات تعزيز التنافسية.
كما شهدنا اجتماع الفرق الفنية لوزارتي التجارة، من أجل تفعيل مذكرة التفاهم، وللتنسيق بشأن التعاون بين برامج المحتوى الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة وبرنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل) في مملكة البحرين.
هذه المذكرة الحيوية ستتيح للمنشآت الصناعية في البلدين والقطاع الخاص في تعزيز الشراكة الاستراتيجية والاستفادة المثلى، حيث ستستطيع المنشآت الصناعية البحرينية التقديم على برنامج المحتوى الوطني الإماراتي، والمشاركة في مناقصات المشتريات الحكومية الاتحادية.. وبالمثل سيفتح المجال للمنشآت الصناعية الإماراتية للاستفادة من برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل) البحريني والمشاركة في المناقصات.
هذا التوجه العملي، الذي يتم بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تفعيل مذكرات التفاهم والتعاون المشتركة، خطوة متقدمة في تفعيل الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز دور القطاع الخاص.. تماما كما شهدنا ذلك من قبل خلال اتفاقيات التعاون مع المملكة العربية السعودية الشقيقة.
فأهلا وسهلا بسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.. وأهلا بالإمارات دائما وأبدا.
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