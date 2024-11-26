أهلا بسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬ظل‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬تواصل‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭ ‬والمجالات‭.‬

ولعله‭ ‬من‭ ‬حسن‭ ‬الطالع،‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬الشقيقة‭ ‬تستعد‭ ‬للاحتفال‭ ‬بعيد‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تستعد‭ ‬للاحتفال‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬ديسمبر،‭ ‬أن‭ ‬يحل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬أبوظبي‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لإمارة‭ ‬أبوظبي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ضيفا‭ ‬كريما‭ ‬وأخا‭ ‬عزيزا‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمة‭ ‬مستقبليه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬عقد‭ ‬مباحثات‭ ‬رسمية،‭ ‬تتناول‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬وجوانب‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬والتنموية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬شهدنا‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وشهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬مذكرات‭ ‬تفاهم‭ ‬للتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‭ ‬المدني،‭ ‬وفي‭ ‬المجال‭ ‬السياحي،‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تدريب‭ ‬وتطوير‭ ‬الكفاءات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وفي‭ ‬مجال‭ ‬الشراكة‭ ‬والتعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬وتبادل‭ ‬السياسات‭ ‬والخبرات‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬وفي‭ ‬مجالات‭ ‬تعزيز‭ ‬التنافسية‭.‬

كما‭ ‬شهدنا‭ ‬اجتماع‭ ‬الفرق‭ ‬الفنية‭ ‬لوزارتي‭ ‬التجارة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تفعيل‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم،‭ ‬وللتنسيق‭ ‬بشأن‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬برامج‭ ‬المحتوى‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬وبرنامج‭ ‬القيمة‭ ‬المحلية‭ ‬المضافة‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ (‬تكامل‭) ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

هذه‭ ‬المذكرة‭ ‬الحيوية‭ ‬ستتيح‭ ‬للمنشآت‭ ‬الصناعية‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والاستفادة‭ ‬المثلى،‭ ‬حيث‭ ‬ستستطيع‭ ‬المنشآت‭ ‬الصناعية‭ ‬البحرينية‭ ‬التقديم‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬المحتوى‭ ‬الوطني‭ ‬الإماراتي،‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬مناقصات‭ ‬المشتريات‭ ‬الحكومية‭ ‬الاتحادية‭.. ‬وبالمثل‭ ‬سيفتح‭ ‬المجال‭ ‬للمنشآت‭ ‬الصناعية‭ ‬الإماراتية‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬القيمة‭ ‬المحلية‭ ‬المضافة‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ (‬تكامل‭) ‬البحريني‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬المناقصات‭.‬

هذا‭ ‬التوجه‭ ‬العملي،‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬بتوجيهات‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬مذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬والتعاون‭ ‬المشتركة،‭ ‬خطوة‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬الشراكة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستثمارية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.. ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬شهدنا‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬خلال‭ ‬اتفاقيات‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

فأهلا‭ ‬وسهلا‭ ‬بسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭.. ‬وأهلا‭ ‬بالإمارات‭ ‬دائما‭ ‬وأبدا‭.‬