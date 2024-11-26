Wednesday, 27 November 2024 03:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قضايا وطنية في حديث وزير الداخلية - 1

11/26/2024 7:06:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬حوار‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مع‭ ‬رؤساء‭ ‬تحرير‭ ‬الصحف‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تشغل‭ ‬المواطنين،‭ ‬وقضايا‭ ‬وطنية‭ ‬عامة‭.‬

من‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬القضايا‭ ‬يهمنا‭ ‬التوقف‭ ‬خصوصا‭ ‬عند‭ ‬ثلاث‭ ‬قضايا‭ ‬كبرى‭ ‬لها‭ ‬أهمية‭ ‬استثنائية‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭.‬

القضية‭ ‬الأولى،‭ ‬تتعلق‭ ‬بالأوضاع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر،‭ ‬وما‭ ‬ترتبه‭ ‬من‭ ‬التزامات‭ ‬ودروس‭ ‬يجب‭ ‬تعلمها‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الوطني‭.‬

وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬أشار‭ ‬هنا‭ ‬الى‭ ‬التصعيد‭ ‬الخطير‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬المنطقة‭ ‬وما‭ ‬يرتبط‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬تطورات‭ ‬عاصفة،‭ ‬وخسائر‭ ‬فادحة‭ ‬في‭ ‬الأرواح‭ ‬والممتلكات‭ ‬والبنى‭ ‬التحتية‭.‬

هذه‭ ‬الأوضاع‭ ‬الخطيرة‭ ‬تؤثر‭ ‬بداهة‭ ‬على‭ ‬البحرين‭ ‬كما‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬كما‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الأوضاع‭ ‬مفتوحة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الاحتمالات‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

اول‭ ‬ما‭ ‬يتطلبه‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الوعي‭ ‬الوطني‭ ‬بخطورتها‭ ‬أولا،‭ ‬والتحلي‭ ‬بأقصى‭ ‬درجات‭ ‬المسئولية‭ ‬الوطنية‭ ‬ثانيا‭.‬

وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬أشاد‭ ‬بحالة‭ ‬الانضباط‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬امن‭ ‬واستقرار‭ ‬البلاد‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يجسد‭ ‬وعيا‭ ‬وطنيا‭ ‬متقدما‭.‬

في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬واحتمالات‭ ‬تطورها‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يظل‭ ‬هذا‭ ‬الوعي‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬أظهره‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬حاضرا،‭ ‬ويجب‭ ‬ان‭ ‬يدرك‭ ‬الكل‭ ‬ان‭ ‬عليه‭ ‬مسئولية‭ ‬وطنية‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يؤديها‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬والتكاتف‭ ‬المجتمعي‭. ‬هذا‭ ‬شرط‭ ‬أساسي‭ ‬للقدرة‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬التحديات‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية‭.‬

من‭ ‬أهم‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬تطرق‭ ‬اليها‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬الدروس‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬استخلاصها‭ ‬من‭ ‬الأوضاع‭ ‬الخطيرة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الآن‭ ‬واحتمالات‭ ‬تطورها‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬

بالطبع‭ ‬الدروس‭ ‬كثيرة،‭ ‬لكن‭ ‬اهم‭ ‬الدروس‭ ‬التي‭ ‬حرص‭ ‬الوزير‭ ‬على‭ ‬تأكيدها‭ ‬ما‭ ‬أطلق‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬المفاجأة‭ ‬المنتظرة‭ ‬او‭ ‬المتوقعة‮»‬‭.‬

ما‭ ‬يقصده‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬كما‭ ‬ذكر‭ ‬هو‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬انتظار‭ ‬الأخطار‭ ‬حتى‭ ‬تقع‭ ‬او‭ ‬المفاجآت‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬صعيد‭ ‬حتى‭ ‬تحدث،‭ ‬ثم‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬معها،‭ ‬وانما‭ ‬يجب‭ ‬الاستعداد‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬والأخطار‭ ‬المحتملة‭ ‬مسبقا‭.‬

هذا‭ ‬كلام‭ ‬دقيق‭ ‬ومسئول‭ ‬وينم‭ ‬عن‭ ‬فكر‭ ‬رشيد‭. ‬

بالطبع‭ ‬الاستعداد‭ ‬للتحديات‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭ ‬يتطلب‭ ‬أولا‭ ‬دراسة‭ ‬توقعات‭ ‬المستقبل‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬الأوضاع‭ ‬الحالية،‭ ‬وبحث‭ ‬كل‭ ‬السيناريوهات‭ ‬المحتملة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الأصعدة،‭ ‬الأمنية،‭ ‬والسياسية،‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬تحولات‭ ‬المواقف‭ ‬الدولية‭.. ‬ويتطلب‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬التخطيط‭ ‬منذ‭ ‬الآن‭ ‬لكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الأخطار‭ ‬والتحديات‭ ‬والاحتمالات‭ ‬ومواجهتها‭ ‬أيا‭ ‬كانت‭.‬

ينبغي‭ ‬ان‭ ‬نضيف‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬ان‭ ‬كل‭ ‬المؤسسات،‭ ‬الرسمية‭ ‬والمدنية‭ ‬مطالبة‭ ‬بالتوعية‭ ‬العامة‭ ‬الدائمة‭ ‬بالأوضاع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وتطوراتها،‭ ‬والتأكيد‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬على‭ ‬المسئولية‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يتحملها‭ ‬الكل‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

القضية‭ ‬الكبرى‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تطرق‭ ‬اليها‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬ونجد‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬التوقف‭ ‬عندها‭ ‬تتعلق‭ ‬بدور‭ ‬المنبر‭ ‬الديني،‭ ‬وأجهزة‭ ‬الاعلام‭.‬

فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمنبر‭ ‬الديني‭ ‬ممثلا‭ ‬في‭ ‬المساجد‭ ‬والجوامع‭ ‬ورجال‭ ‬الدين،‭ ‬المسألة‭ ‬بسيطة‭ ‬وواضحة‭.‬

المسألة‭ ‬ببساطة‭ ‬كما‭ ‬اوضحها‭ ‬الوزير‭ ‬ان‭ ‬المنبر‭ ‬الديني‭ ‬دوره‭ ‬الوعظ‭ ‬والارشاد‭ ‬والتوجيه‭ ‬الديني‭ ‬القويم‭. ‬ليس‭ ‬مقبولا‭ ‬من‭ ‬المنبر‭ ‬الديني‭ ‬ان‭ ‬يقحم‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬السياسة‭. ‬وبالطبع‭ ‬مرفوض‭ ‬رفضا‭ ‬تاما‭ ‬ان‭ ‬يقوم‭ ‬أي‭ ‬منبر‭ ‬ديني‭ ‬بالتحريض‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬او‭ ‬المجتمع‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬كان‭.‬

أما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالإعلام‭ ‬ودوره،‭ ‬فقد‭ ‬نبه‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬أوضاع‭ ‬المنطقة‭ ‬وكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الوطني‭ ‬إلى‭ ‬مسألة‭ ‬لها‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭. ‬نبه‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬فإن‭ ‬كل‭ ‬طرف‭ ‬‮«‬يحاول‭ ‬توظيف‭ ‬مختلف‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬لصالحه،‭ ‬مما‭ ‬شتت‭ ‬المعلومة‭ ‬الحقيقية‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الظروف،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬خلق‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬التضارب‭ ‬الإعلامي‮»‬‭.‬

الوزير‭ ‬نبه‭ ‬هنا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإعلام‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬الصراع‭ ‬الحالية‭ ‬أداة‭ ‬بيد‭ ‬مختلف‭ ‬الأطراف‭ ‬المتصارعة،‭ ‬وأنها‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬خدمة‭ ‬مصالحها‭ ‬لا‭ ‬تقدم‭ ‬بالضرورة‭ ‬المعلومات‭ ‬الصحيحة،‭ ‬وإنما‭ ‬هناك‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬التضليل‭ ‬والترويج‭ ‬لمعلومات‭ ‬كاذبة‭ ‬مضللة‭.‬

يعني‭ ‬هذا‭ ‬أن‭ ‬أجهزة‭ ‬الاعلام‭ ‬الوطنية‭ ‬عليها‭ ‬مسئولية‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬حملات‭ ‬التضليل‭ ‬الاعلامي‭ ‬والمعلومات‭ ‬المغلوطة،‭ ‬ومحاولة‭ ‬تقديم‭ ‬المعلومات‭ ‬الحقيقية‭ ‬الصحيحة‭. ‬وبالطبع‭ ‬تتحمل‭ ‬أجهزة‭ ‬الاعلام‭ ‬مسئولية‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الوطن‭ ‬ومصالحه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬الصعبة‭.‬

باختصار‭ ‬خلاصة‭ ‬حديث‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬ان‭ ‬المنبر‭ ‬الديني‭ ‬وأجهزة‭ ‬الإعلام‭ ‬عليها‭ ‬مسئولية‭ ‬التمسك‭ ‬بالثوابت‭ ‬الوطنية‭ ‬والدفاع‭ ‬عنها‭ ‬وعن‭ ‬المصالح‭ ‬الوطنية‭ ‬العليا‭.‬

أما‭ ‬القضية‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬تطرق‭ ‬اليها‭ ‬الوزير‭ ‬وتحتاج‭ ‬الى‭ ‬وقفة‭ ‬خاصة‭ ‬فهي‭ ‬قضية‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭.‬

للحديث‭ ‬بقية‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭.‬

MENAFN26112024000055011008ID1108929800

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث