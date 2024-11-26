قضايا وطنية في حديث وزير الداخلية - 1

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

من‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬القضايا‭ ‬يهمنا‭ ‬التوقف‭ ‬خصوصا‭ ‬عند‭ ‬ثلاث‭ ‬قضايا‭ ‬كبرى‭ ‬لها‭ ‬أهمية‭ ‬استثنائية‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭.‬

القضية‭ ‬الأولى،‭ ‬تتعلق‭ ‬بالأوضاع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر،‭ ‬وما‭ ‬ترتبه‭ ‬من‭ ‬التزامات‭ ‬ودروس‭ ‬يجب‭ ‬تعلمها‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الوطني‭.‬

وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬أشار‭ ‬هنا‭ ‬الى‭ ‬التصعيد‭ ‬الخطير‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬المنطقة‭ ‬وما‭ ‬يرتبط‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬تطورات‭ ‬عاصفة،‭ ‬وخسائر‭ ‬فادحة‭ ‬في‭ ‬الأرواح‭ ‬والممتلكات‭ ‬والبنى‭ ‬التحتية‭.‬

هذه‭ ‬الأوضاع‭ ‬الخطيرة‭ ‬تؤثر‭ ‬بداهة‭ ‬على‭ ‬البحرين‭ ‬كما‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬كما‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الأوضاع‭ ‬مفتوحة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الاحتمالات‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

اول‭ ‬ما‭ ‬يتطلبه‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الوعي‭ ‬الوطني‭ ‬بخطورتها‭ ‬أولا،‭ ‬والتحلي‭ ‬بأقصى‭ ‬درجات‭ ‬المسئولية‭ ‬الوطنية‭ ‬ثانيا‭.‬

وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬أشاد‭ ‬بحالة‭ ‬الانضباط‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬امن‭ ‬واستقرار‭ ‬البلاد‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يجسد‭ ‬وعيا‭ ‬وطنيا‭ ‬متقدما‭.‬

في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬واحتمالات‭ ‬تطورها‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يظل‭ ‬هذا‭ ‬الوعي‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬أظهره‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬حاضرا،‭ ‬ويجب‭ ‬ان‭ ‬يدرك‭ ‬الكل‭ ‬ان‭ ‬عليه‭ ‬مسئولية‭ ‬وطنية‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يؤديها‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬والتكاتف‭ ‬المجتمعي‭. ‬هذا‭ ‬شرط‭ ‬أساسي‭ ‬للقدرة‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬التحديات‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية‭.‬

من‭ ‬أهم‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬تطرق‭ ‬اليها‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬الدروس‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬استخلاصها‭ ‬من‭ ‬الأوضاع‭ ‬الخطيرة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الآن‭ ‬واحتمالات‭ ‬تطورها‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬

بالطبع‭ ‬الدروس‭ ‬كثيرة،‭ ‬لكن‭ ‬اهم‭ ‬الدروس‭ ‬التي‭ ‬حرص‭ ‬الوزير‭ ‬على‭ ‬تأكيدها‭ ‬ما‭ ‬أطلق‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬المفاجأة‭ ‬المنتظرة‭ ‬او‭ ‬المتوقعة‮»‬‭.‬

ما‭ ‬يقصده‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬كما‭ ‬ذكر‭ ‬هو‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬انتظار‭ ‬الأخطار‭ ‬حتى‭ ‬تقع‭ ‬او‭ ‬المفاجآت‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬صعيد‭ ‬حتى‭ ‬تحدث،‭ ‬ثم‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬معها،‭ ‬وانما‭ ‬يجب‭ ‬الاستعداد‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬والأخطار‭ ‬المحتملة‭ ‬مسبقا‭.‬

هذا‭ ‬كلام‭ ‬دقيق‭ ‬ومسئول‭ ‬وينم‭ ‬عن‭ ‬فكر‭ ‬رشيد‭. ‬

بالطبع‭ ‬الاستعداد‭ ‬للتحديات‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭ ‬يتطلب‭ ‬أولا‭ ‬دراسة‭ ‬توقعات‭ ‬المستقبل‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬الأوضاع‭ ‬الحالية،‭ ‬وبحث‭ ‬كل‭ ‬السيناريوهات‭ ‬المحتملة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الأصعدة،‭ ‬الأمنية،‭ ‬والسياسية،‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬تحولات‭ ‬المواقف‭ ‬الدولية‭.. ‬ويتطلب‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬التخطيط‭ ‬منذ‭ ‬الآن‭ ‬لكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الأخطار‭ ‬والتحديات‭ ‬والاحتمالات‭ ‬ومواجهتها‭ ‬أيا‭ ‬كانت‭.‬

ينبغي‭ ‬ان‭ ‬نضيف‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬ان‭ ‬كل‭ ‬المؤسسات،‭ ‬الرسمية‭ ‬والمدنية‭ ‬مطالبة‭ ‬بالتوعية‭ ‬العامة‭ ‬الدائمة‭ ‬بالأوضاع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وتطوراتها،‭ ‬والتأكيد‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬على‭ ‬المسئولية‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يتحملها‭ ‬الكل‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

القضية‭ ‬الكبرى‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تطرق‭ ‬اليها‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬ونجد‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬التوقف‭ ‬عندها‭ ‬تتعلق‭ ‬بدور‭ ‬المنبر‭ ‬الديني،‭ ‬وأجهزة‭ ‬الاعلام‭.‬

فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمنبر‭ ‬الديني‭ ‬ممثلا‭ ‬في‭ ‬المساجد‭ ‬والجوامع‭ ‬ورجال‭ ‬الدين،‭ ‬المسألة‭ ‬بسيطة‭ ‬وواضحة‭.‬

المسألة‭ ‬ببساطة‭ ‬كما‭ ‬اوضحها‭ ‬الوزير‭ ‬ان‭ ‬المنبر‭ ‬الديني‭ ‬دوره‭ ‬الوعظ‭ ‬والارشاد‭ ‬والتوجيه‭ ‬الديني‭ ‬القويم‭. ‬ليس‭ ‬مقبولا‭ ‬من‭ ‬المنبر‭ ‬الديني‭ ‬ان‭ ‬يقحم‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬السياسة‭. ‬وبالطبع‭ ‬مرفوض‭ ‬رفضا‭ ‬تاما‭ ‬ان‭ ‬يقوم‭ ‬أي‭ ‬منبر‭ ‬ديني‭ ‬بالتحريض‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬او‭ ‬المجتمع‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬كان‭.‬

أما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالإعلام‭ ‬ودوره،‭ ‬فقد‭ ‬نبه‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬أوضاع‭ ‬المنطقة‭ ‬وكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الوطني‭ ‬إلى‭ ‬مسألة‭ ‬لها‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭. ‬نبه‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬فإن‭ ‬كل‭ ‬طرف‭ ‬‮«‬يحاول‭ ‬توظيف‭ ‬مختلف‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬لصالحه،‭ ‬مما‭ ‬شتت‭ ‬المعلومة‭ ‬الحقيقية‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الظروف،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬خلق‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬التضارب‭ ‬الإعلامي‮»‬‭.‬

الوزير‭ ‬نبه‭ ‬هنا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإعلام‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬الصراع‭ ‬الحالية‭ ‬أداة‭ ‬بيد‭ ‬مختلف‭ ‬الأطراف‭ ‬المتصارعة،‭ ‬وأنها‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬خدمة‭ ‬مصالحها‭ ‬لا‭ ‬تقدم‭ ‬بالضرورة‭ ‬المعلومات‭ ‬الصحيحة،‭ ‬وإنما‭ ‬هناك‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬التضليل‭ ‬والترويج‭ ‬لمعلومات‭ ‬كاذبة‭ ‬مضللة‭.‬

يعني‭ ‬هذا‭ ‬أن‭ ‬أجهزة‭ ‬الاعلام‭ ‬الوطنية‭ ‬عليها‭ ‬مسئولية‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬حملات‭ ‬التضليل‭ ‬الاعلامي‭ ‬والمعلومات‭ ‬المغلوطة،‭ ‬ومحاولة‭ ‬تقديم‭ ‬المعلومات‭ ‬الحقيقية‭ ‬الصحيحة‭. ‬وبالطبع‭ ‬تتحمل‭ ‬أجهزة‭ ‬الاعلام‭ ‬مسئولية‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الوطن‭ ‬ومصالحه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬الصعبة‭.‬

باختصار‭ ‬خلاصة‭ ‬حديث‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬ان‭ ‬المنبر‭ ‬الديني‭ ‬وأجهزة‭ ‬الإعلام‭ ‬عليها‭ ‬مسئولية‭ ‬التمسك‭ ‬بالثوابت‭ ‬الوطنية‭ ‬والدفاع‭ ‬عنها‭ ‬وعن‭ ‬المصالح‭ ‬الوطنية‭ ‬العليا‭.‬

أما‭ ‬القضية‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬تطرق‭ ‬اليها‭ ‬الوزير‭ ‬وتحتاج‭ ‬الى‭ ‬وقفة‭ ‬خاصة‭ ‬فهي‭ ‬قضية‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭.‬

للحديث‭ ‬بقية‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭.‬