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عادت إلى الحياة بمعجزة وتوفيت بعد إلغاء مراسم الدفن

11/26/2024 7:06:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ألغت‭ ‬عائلة‭ ‬تركية‭ ‬مراسم‭ ‬دفن‭ ‬تم‭ ‬إعدادها‭ ‬لتشييع‭ ‬امرأة‭ ‬مسنة‭ ‬تنبأ‭ ‬الأطباء‭ ‬بموتها‭ ‬خلال‭ ‬ساعات،‭ ‬بعدما‭ ‬استقرت‭ ‬حالتها‭ ‬الصحية‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬نحو‭ ‬ساعتين‭. ‬وبدأت‭ ‬الحالة‭ ‬الغريبة‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬عندما‭ ‬تدهورت‭ ‬حالة‭ ‬امرأة‭ ‬مسنة‭ ‬بعمر‭ ‬77‭ ‬عاماً،‭ ‬لينقلها‭ ‬نجلها‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬مدية‭ ‬‮«‬آيدن‮»‬‭ ‬غرب‭. ‬وبينما‭ ‬كان‭ ‬الأطباء‭ ‬يجرون‭ ‬فحوصاتهم‭ ‬للمريضة،‭ ‬وتدعى‭ ‬‮«‬نائلة‭ ‬غوكجوك‮»‬،‭ ‬أبلغ‭ ‬أحد‭ ‬عناصر‭ ‬الفريق‭ ‬الطبي‭ ‬نجل‭ ‬المريضة‭ ‬أن‭ ‬يستعد‭ ‬لوفاة‭ ‬والدته‭ ‬ويطلب‭ ‬سيارة‭ ‬نقل‭ ‬الموتى‭. ‬واستجاب‭ ‬‮«‬فاتح‭ ‬غوكجوك‮»‬‭ ‬لذلك‭ ‬الطلب‭ ‬بالفعل،‭ ‬وأبلغ‭ ‬أقاربه‭ ‬في‭ ‬القرية‭ ‬التي‭ ‬ينحدر‭ ‬منها‭ ‬بضرورة‭ ‬حفر‭ ‬قبر‭ ‬لوالدته،‭ ‬والاستعداد‭ ‬لمراسم‭ ‬التشييع‭ ‬والدفن‭. ‬وحصلت‭ ‬عائلة‭ ‬المريضة‭ ‬على‭ ‬إذن‭ ‬بالدفن،‭ ‬وسيارة‭ ‬جنائز‭ ‬من‭ ‬البلدية‭ ‬لنقلها‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬إلى‭ ‬المقبرة‭ ‬في‭ ‬قريتها‭. ‬وقطع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أقارب‭ ‬العائلة‭ ‬أعمالهم،‭ ‬وأخذوا‭ ‬إجازات‭ ‬من‭ ‬وظائفهم،‭ ‬بانتظار‭ ‬وصول‭ ‬الجثمان‭ ‬إلى‭ ‬القرية‭ ‬ودفنها‭ ‬بعد‭ ‬إقامة‭ ‬صلاة‭ ‬الميت‭ ‬عليها‭. ‬لكن‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬الاستعدادات‭ ‬ألغيت‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأمر،‭ ‬فقد‭ ‬صدرت‭ ‬نتائج‭ ‬التحاليل‭ ‬للمريضة،‭ ‬وأجرى‭ ‬لها‭ ‬الفريق‭ ‬الطبي‭ ‬إسعافات‭ ‬وعلاجاً‭ ‬استقرت‭ ‬معهما‭ ‬حالتها‭ ‬الصحية‭. ‬وبينما‭ ‬عاشت‭ ‬العائلة‭ ‬والأقارب‭ ‬دهشة‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬الموقف‭ ‬وانفض‭ ‬تجمعهم‭ ‬في‭ ‬القرية،‭ ‬وعاد‭ ‬بعضهم‭ ‬إلى‭ ‬عمله،‭ ‬تدهورت‭ ‬حالة‭ ‬المريضة‭ ‬مجدداً‭ ‬وفارقت‭ ‬الحياة‭. ‬وتطلب‭ ‬الأمر‭ ‬ترتيب‭ ‬إجراءات‭ ‬دفن‭ ‬جديدة،‭ ‬اضطر‭ ‬معها‭ ‬أقارب‭ ‬المريضة‭ ‬إلى‭ ‬تأجيلها‭ ‬إلى‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تشييع‭ ‬المرأة‭ ‬ودفنها‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭. ‬

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