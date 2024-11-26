ثمنها مليار دولار.. زمردة ((ملعونة)) تثير أزمة عالمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقضت‭ ‬محكمة‭ ‬فيدرالية‭ ‬أمريكية‭ ‬بإعادة‭ ‬الزمردة‭ ‬إلى‭ ‬البرازيل،‭ ‬التي‭ ‬تقدر‭ ‬قيمتها‭ ‬بحوالي‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬15‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬احتجاز‭ ‬الزمردة‭ ‬التي‭ ‬تزن‭ ‬180‭ ‬ألف‭ ‬قيراط‭.‬

وبدأت‭ ‬القضية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬عندما‭ ‬نشبت‭ ‬معركة‭ ‬قانونية‭ ‬حول‭ ‬ملكية‭ ‬الزمردة‭ ‬بين‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬والشركات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة‭ ‬البرازيلية‭.‬

ويعود‭ ‬اكتشاف‭ ‬الزمردة‭ ‬في‭ ‬منجم‭ ‬‮«‬بيريل‮»‬‭ ‬بالبرازيل‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2001،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تهريبها‭ ‬لاحقًا‭ ‬عبر‭ ‬الغابة‭ ‬المطيرة‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

ويقال‭ ‬إنه‭ ‬أثناء‭ ‬عملية‭ ‬النقل‭ ‬تعرض‭ ‬أحد‭ ‬البغال‭ ‬لهجوم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬نمر،‭ ‬وبعد‭ ‬وصول‭ ‬الزمردة‭ ‬إلى‭ ‬أمريكا‭ ‬نجا‭ ‬الحجر‭ ‬من‭ ‬الفيضانات‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬إعصار‭ ‬كاترينا‭.‬

وفي‭ ‬مرحلة‭ ‬لاحقة‭ ‬اشترى‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬الأمريكي‭ ‬كيت‭ ‬موريسون‭ ‬الزمردة‭ ‬مقابل‭ ‬1‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬لكن‭ ‬تم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬فقدانها‭ ‬بعد‭ ‬بضع‭ ‬سنوات،‭ ‬ثم‭ ‬تمكن‭ ‬محققو‭ ‬مكتب‭ ‬شرطة‭ ‬مقاطعة‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬من‭ ‬تتبع‭ ‬الزمردة‭ ‬إلى‭ ‬قبو‭ ‬في‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس،‭ ‬ولكن‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬صاحبها‭ ‬تمت‭ ‬مصادرتها‭.‬

وأثارت‭ ‬القضية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التكهنات‭ ‬حول‭ ‬كون‭ ‬الزمردة‭ ‬ملعونة،‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الحوادث‭ ‬والظروف‭ ‬الغريبة‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها،‭ ‬فيما‭ ‬تمسك‭ ‬المسؤولون‭ ‬البرازيليون‭ ‬بحقهم‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬الزمردة،‭ ‬باعتبارها‭ ‬‮«‬كنزًا‭ ‬وطنيًا‮»‬‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يُعرض‭ ‬في‭ ‬متحف،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحجر‭ ‬تم‭ ‬تهريبه‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭.‬

وبحسب‭ ‬السلطات‭ ‬البرازيلية‭ ‬تعد‭ ‬‮«‬زمردة‭ ‬باهيا‮»‬‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الزمردات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اكتشافها‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬تقديم‭ ‬استئناف‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬ستُسلم‭ ‬الزمردة‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬رسمي‭ ‬يعيدها‭ ‬إلى‭ ‬موطنها‭ ‬الأصلي‭ ‬البرازيل‭.‬