Wednesday, 27 November 2024 03:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وفاة أكبر رجل في العالم عن 112 سنة

11/26/2024 7:06:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) توفي‭ ‬البريطاني‭ ‬جون‭ ‬تينيسوود‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬ابريل‭ ‬أكبر‭ ‬رجل‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬عن‭ ‬112‭ ‬عاما‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬إنكلترا،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬عائلته‭ ‬وموسوعة‭ ‬‮«‬غينيس‮»‬‭ ‬للأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وتوفي‭ ‬تينيسوود،‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬ليفربول‭ ‬بتاريخ‭ ‬26‭ ‬أغسطس‭ ‬1912،‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬لرعاية‭ ‬المسنين‭ ‬في‭ ‬ساوثبورت،‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬إنجلترا‭. ‬وأشارت‭ ‬عائلته‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬توفي‭ ‬‮«‬محاطا‭ ‬بالموسيقى‭ ‬والحب‮»‬،‭ ‬مضيفة‭: ‬‮«‬كان‭ ‬جون‭ ‬يحب‭ ‬دائما‭ ‬أن‭ ‬يقول‭ ‬شكرا،‭ ‬لذا‭ ‬نشكر‭ ‬باسمه‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬اعتنى‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنين‮»‬‭. ‬ولجون‭ ‬تينيسوود‭ ‬ابنة‭ ‬وأربعة‭ ‬أحفاد‭ ‬وثلاثة‭ ‬أبناء‭ ‬أحفاد‭. ‬وفي‭ ‬نيسان‭ ‬صنّفت‭ ‬موسوعة‭ ‬‮«‬غينيس‮»‬‭ ‬للأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬تينيسوود‭ ‬رسميا‭ ‬كأكبر‭ ‬رجل‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬الفنزويلي‭ ‬خوان‭ ‬فيسينتي‭ ‬بيريز‭ ‬مورا‭ ‬عن‭ ‬114‭ ‬عاما‭. ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬تينيسوود‭ ‬يتّبع‭ ‬نظاما‭ ‬غذائيا‭ ‬معينا،‭ ‬باستثناء‭ ‬طبق‭ ‬من‭ ‬السمك‭ ‬ورقائق‭ ‬البطاطا‭ ‬كان‭ ‬يتناوله‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬جمعة،‭ ‬‮«‬على‭ ‬غرار‮»‬‭ ‬النزلاء‭ ‬الآخرين‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬المسنين‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬اعتبر‭ ‬تينيسوود‭ ‬أنّ‭ ‬طول‭ ‬عمره‭ ‬هو‭ ‬مجرد‭ ‬‮«‬حظ‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يشيد‭ ‬بمبدأ‭ ‬الاعتدال‭ ‬للبقاء‭ ‬بصحة‭ ‬جيدة‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬موسوعة‭ ‬‮«‬غينيس‮»‬‭ ‬للأرقام‭ ‬القياسية‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬شربتم‭ ‬أو‭ ‬أكلتم‭ ‬أو‭ ‬مشيتم‭ ‬كثيرا‭ ‬أو‭ ‬فعلتم‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬فستعانون‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‮»‬‭. ‬وشغل‭ ‬هذا‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬ولد‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬غرقت‭ ‬فيه‭ ‬سفينة‭ ‬تيتانيك‭ ‬منصب‭ ‬محاسب‭ ‬لدى‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬البريطانية‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية،‭ ‬ثم‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬شركتي‭ ‬النفط‭ ‬العملاقتين‭ ‬‮«‬شل‮»‬‭ ‬و«بي‭ ‬بي‮»‬‭. ‬أما‭ ‬أكبر‭ ‬امرأة‭ ‬معمرة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬حاليا‭ ‬فهي‭ ‬اليابانية‭ ‬توميكو‭ ‬إيتوكا‭ ‬البالغة‭ ‬116‭ ‬عاما،‭ ‬بحسب‭ ‬‮«‬غينيس‮»‬‭. ‬

MENAFN26112024000055011008ID1108929797

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث