الجامعة الخليجية الراعي الإعلامي لمعرض ((مراعي)) للسنة الثانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تبنت الجامعة الخليجية للسنة الثانية على التوالي الرعاية الإعلامية للنسخة السابعة من معرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني (مراعي) 2024 الذي يأتي برعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأكدت رئيس مجلس الأمناء رئيس مجلس إدارة الجامعة الخليجية البروفيسور منى بنت راشد الزياني أن الشراكة مع وزارة شؤون البلديات والزراعة تعكس التزام الجامعة بدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة.
وأشارت البروفيسور منى بنت راشد الزياني إلى أهمية دور الجامعة كراعٍ إعلامي للنسخة السابعة من معرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني «مراعي» 2024، موضحة أن هذه الرعاية تأتي ضمن استراتيجية الجامعة لتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي، وخاصة في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني التي تُعدّ ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وأضافت أن الجامعة ستقدم تغطية إعلامية مبتكرة تسلط الضوء على الابتكارات والتجارب الناجحة في هذا القطاع الحيوي.
وعبّرت عن اعتزاز الجامعة بهذه الفرصة للمساهمة في رفع مستوى الوعي بأهمية الزراعة الحديثة والإنتاج الحيواني في تحقيق الأمن الغذائي، مشددة على أن هذه الفعاليات تمثل منصة مثالية للتعاون بين مختلف القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال رئيس الجامعة الخليجية البروفيسور مهند الفراس إن مشاركة الجامعة كراعٍ إعلامي لمعرض «مراعي 2024» تؤكد التزامها بالمسؤولية المجتمعية ودورها في خدمة المجتمع البحريني، موضحاً أن المعرض يعدّ فرصة للتفاعل مع المبادرات الوطنية التي تسهم في تحقيق التنمية الزراعية والحيوانية.
وأشار الفراس إلى أن الجامعة ستسخّر طاقاتها الإعلامية لدعم جهود المعرض، من خلال تغطية شاملة تعكس أهمية هذا الحدث على المستوى الوطني والإقليمي، مؤكداً أن فريق الجامعة الإعلامي سيعمل على إبراز قصص النجاح والمبادرات الريادية التي سيتم عرضها في المعرض.
وأشاد بالدور الذي يلعبه المعرض في تسليط الضوء على الابتكارات الحديثة في الزراعة والإنتاج الحيواني، مشدداً على أن الجامعة حريصة على المساهمة في إيصال هذه الرسائل إلى أوسع شريحة ممكنة من المجتمع.
وأكّد أن التعاون بين الجامعة ومنظمي المعرض سيشمل مبادرات أكاديمية وإعلامية مشتركة تركز على تعزيز الابتكار والاستدامة في
MENAFN26112024000055011008ID1108929796
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.