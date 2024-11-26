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الجامعة الخليجية الراعي الإعلامي لمعرض ((مراعي)) للسنة الثانية

11/26/2024 7:06:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تبنت‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬للسنة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬الرعاية‭ ‬الإعلامية‭ ‬للنسخة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬والحيواني‭ (‬مراعي‭) ‬2024‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬برعاية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأكدت‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬البروفيسور‭ ‬منى‭ ‬بنت‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬أن‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬تعكس‭ ‬التزام‭ ‬الجامعة‭ ‬بدعم‭ ‬المبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وأشارت‭ ‬البروفيسور‭ ‬منى‭ ‬بنت‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬الجامعة‭ ‬كراعٍ‭ ‬إعلامي‭ ‬للنسخة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬والحيواني‭ ‬‮«‬مراعي‮»‬‭ ‬2024،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬الجامعة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬والحيواني‭ ‬التي‭ ‬تُعدّ‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬ستقدم‭ ‬تغطية‭ ‬إعلامية‭ ‬مبتكرة‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الابتكارات‭ ‬والتجارب‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭.‬

وعبّرت‭ ‬عن‭ ‬اعتزاز‭ ‬الجامعة‭ ‬بهذه‭ ‬الفرصة‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬الزراعة‭ ‬الحديثة‭ ‬والإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬تمثل‭ ‬منصة‭ ‬مثالية‭ ‬للتعاون‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬البروفيسور‭ ‬مهند‭ ‬الفراس‭ ‬إن‭ ‬مشاركة‭ ‬الجامعة‭ ‬كراعٍ‭ ‬إعلامي‭ ‬لمعرض‭ ‬‮«‬مراعي‭ ‬2024‮»‬‭ ‬تؤكد‭ ‬التزامها‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يعدّ‭ ‬فرصة‭ ‬للتفاعل‭ ‬مع‭ ‬المبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الزراعية‭ ‬والحيوانية‭.‬

وأشار‭ ‬الفراس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬ستسخّر‭ ‬طاقاتها‭ ‬الإعلامية‭ ‬لدعم‭ ‬جهود‭ ‬المعرض،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تغطية‭ ‬شاملة‭ ‬تعكس‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭ ‬والإقليمي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬الجامعة‭ ‬الإعلامي‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬إبراز‭ ‬قصص‭ ‬النجاح‭ ‬والمبادرات‭ ‬الريادية‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬عرضها‭ ‬في‭ ‬المعرض‭.‬

وأشاد‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الابتكارات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬الزراعة‭ ‬والإنتاج‭ ‬الحيواني،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬إيصال‭ ‬هذه‭ ‬الرسائل‭ ‬إلى‭ ‬أوسع‭ ‬شريحة‭ ‬ممكنة‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭.‬

وأكّد‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجامعة‭ ‬ومنظمي‭ ‬المعرض‭ ‬سيشمل‭ ‬مبادرات‭ ‬أكاديمية‭ ‬وإعلامية‭ ‬مشتركة‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬والاستدامة‭ ‬في‭

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