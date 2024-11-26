الوفد البحريني يتوجه إلى الدوحة للمشاركة في المهرجان المسرحي الخليجي السابع لذوي الإعاقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
غادر الوفد البحريني المشارك في المهرجان المسرحي الخليجي السابع لذوي الإعاقة إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث تستعد مملكة البحرين للمشاركة في هذا الحدث الفني الكبير الذي يُنظم كل عامين برعاية وزارات التنمية الخليجية. ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على الإبداعات الفنية لذوي العزيمة وتعزيز حضورهم في المشهد الثقافي الخليجي.
وقد حرصت وزارة التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين على تقديم كل أشكال الدعم اللازم لضمان جاهزية الفريق المسرحي المشارك، بدءًا من توفير الموارد الفنية واللوجستية، وصولًا إلى إعداد أعضاء الفريق بما يعكس التزام الوزارة بتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في مختلف المجالات.
تم اختيار المواهب المشاركة من فريق البيرق المسرحي التابع للمؤسسة الوطنية لخدمات المعاقين، ويضم الفريق نخبة من الفنانين المبدعين من ذوي العزيمة، بالإضافة إلى مشاركة الفنانين عقيل الماجد وعلي بدر من غير ذوي الإعاقة، تعزيزًا لفكرة الدمج والتعاون الفني بين مختلف الفئات.
المسرحية التي سيقدمها الفريق من تأليف يعقوب يوسف وإخراج طاهر محسن بمساعدة جاسم العالي. وقد استكمل الفريق جميع استعداداته لتقديم عرض مميز يعكس القدرات الإبداعية والمهارات العالية لأعضائه.
تجسد هذه المشاركة التزام البحرين بتعزيز ثقافة الدمج المجتمعي وإبراز إبداعات ذوي العزيمة في المحافل الإقليمية. ويمثل هذا المهرجان فرصة لتأكيد مكانة المملكة كداعم رئيسي للمواهب والإبداع.
نتمنى للمشاركين التوفيق والنجاح في تقديم عرض يليق باسم مملكة البحرين في هذا المهرجان الخليجي البارز.
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