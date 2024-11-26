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الوفد البحريني يتوجه إلى الدوحة للمشاركة في المهرجان المسرحي الخليجي السابع لذوي الإعاقة

11/26/2024 7:06:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) غادر‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬المسرحي‭ ‬الخليجي‭ ‬السابع‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة،‭ ‬حيث‭ ‬تستعد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الفني‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يُنظم‭ ‬كل‭ ‬عامين‭ ‬برعاية‭ ‬وزارات‭ ‬التنمية‭ ‬الخليجية‭. ‬ويهدف‭ ‬المهرجان‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الإبداعات‭ ‬الفنية‭ ‬لذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬وتعزيز‭ ‬حضورهم‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬الثقافي‭ ‬الخليجي‭.‬

وقد‭ ‬حرصت‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬كل‭ ‬أشكال‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬لضمان‭ ‬جاهزية‭ ‬الفريق‭ ‬المسرحي‭ ‬المشارك،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬الموارد‭ ‬الفنية‭ ‬واللوجستية،‭ ‬وصولًا‭ ‬إلى‭ ‬إعداد‭ ‬أعضاء‭ ‬الفريق‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬الوزارة‭ ‬بتمكين‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬ودمجهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

تم‭ ‬اختيار‭ ‬المواهب‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬البيرق‭ ‬المسرحي‭ ‬التابع‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لخدمات‭ ‬المعاقين،‭ ‬ويضم‭ ‬الفريق‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬المبدعين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬الفنانين‭ ‬عقيل‭ ‬الماجد‭ ‬وعلي‭ ‬بدر‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬تعزيزًا‭ ‬لفكرة‭ ‬الدمج‭ ‬والتعاون‭ ‬الفني‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭.‬

المسرحية‭ ‬التي‭ ‬سيقدمها‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬يعقوب‭ ‬يوسف‭ ‬وإخراج‭ ‬طاهر‭ ‬محسن‭ ‬بمساعدة‭ ‬جاسم‭ ‬العالي‭. ‬وقد‭ ‬استكمل‭ ‬الفريق‭ ‬جميع‭ ‬استعداداته‭ ‬لتقديم‭ ‬عرض‭ ‬مميز‭ ‬يعكس‭ ‬القدرات‭ ‬الإبداعية‭ ‬والمهارات‭ ‬العالية‭ ‬لأعضائه‭.‬

تجسد‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬بتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الدمج‭ ‬المجتمعي‭ ‬وإبراز‭ ‬إبداعات‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الإقليمية‭. ‬ويمثل‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬فرصة‭ ‬لتأكيد‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كداعم‭ ‬رئيسي‭ ‬للمواهب‭ ‬والإبداع‭.‬

نتمنى‭ ‬للمشاركين‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬عرض‭ ‬يليق‭ ‬باسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬الخليجي‭ ‬البارز‭.‬

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