الوفد البحريني يتوجه إلى الدوحة للمشاركة في المهرجان المسرحي الخليجي السابع لذوي الإعاقة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬حرصت‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬كل‭ ‬أشكال‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬لضمان‭ ‬جاهزية‭ ‬الفريق‭ ‬المسرحي‭ ‬المشارك،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬الموارد‭ ‬الفنية‭ ‬واللوجستية،‭ ‬وصولًا‭ ‬إلى‭ ‬إعداد‭ ‬أعضاء‭ ‬الفريق‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬الوزارة‭ ‬بتمكين‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬ودمجهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

تم‭ ‬اختيار‭ ‬المواهب‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬البيرق‭ ‬المسرحي‭ ‬التابع‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لخدمات‭ ‬المعاقين،‭ ‬ويضم‭ ‬الفريق‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬المبدعين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬الفنانين‭ ‬عقيل‭ ‬الماجد‭ ‬وعلي‭ ‬بدر‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬تعزيزًا‭ ‬لفكرة‭ ‬الدمج‭ ‬والتعاون‭ ‬الفني‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭.‬

المسرحية‭ ‬التي‭ ‬سيقدمها‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬يعقوب‭ ‬يوسف‭ ‬وإخراج‭ ‬طاهر‭ ‬محسن‭ ‬بمساعدة‭ ‬جاسم‭ ‬العالي‭. ‬وقد‭ ‬استكمل‭ ‬الفريق‭ ‬جميع‭ ‬استعداداته‭ ‬لتقديم‭ ‬عرض‭ ‬مميز‭ ‬يعكس‭ ‬القدرات‭ ‬الإبداعية‭ ‬والمهارات‭ ‬العالية‭ ‬لأعضائه‭.‬

تجسد‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬بتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الدمج‭ ‬المجتمعي‭ ‬وإبراز‭ ‬إبداعات‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الإقليمية‭. ‬ويمثل‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬فرصة‭ ‬لتأكيد‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كداعم‭ ‬رئيسي‭ ‬للمواهب‭ ‬والإبداع‭.‬

نتمنى‭ ‬للمشاركين‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬عرض‭ ‬يليق‭ ‬باسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬الخليجي‭ ‬البارز‭.‬