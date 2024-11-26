Wednesday, 27 November 2024 03:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعيين روبسون مديرة لبطولة محترفات التنس

11/26/2024 7:06:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لندن‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تم‭ ‬تعيين‭ ‬لورا‭ ‬روبسون،‭ ‬مديرة‭ ‬للبطولة‭ ‬الجديدة‭ ‬لرابطة‭ ‬لاعبات‭ ‬التنس‭ ‬المحترفات‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬كوينز‭ ‬بالعاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬لندن‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وشهدت‭ ‬إعادة‭ ‬ترتيب‭ ‬المنافسات‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬العشبية‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬بطولة‭ ‬إنجلترا‭ ‬المفتوحة‭ (‬ويمبلدون‭)‬،‭ ‬إحدى‭ ‬بطولات‭ (‬جراند‭ ‬سلام‭) ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬استحداث‭ ‬بطولة‭ ‬الرابطة‭ ‬الجديدة‭ ‬ذات‭ ‬الـ500‭ ‬نقطة،‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬يونيو،‭ ‬أي‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬الحدث‭ ‬التقليدي‭ ‬للرجال‭ ‬في‭ ‬كوينز‭.‬

وشغلت‭ ‬المصنفة‭ ‬الأولى‭ ‬البريطانية‭ ‬السابقة‭ ‬روبسون،‭ ‬التي‭ ‬اعتزلت‭ ‬اللعب‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬نفس‭ ‬الدور‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬رابطة‭ ‬لاعبات‭ ‬التنس‭ ‬المحترفات‭ ‬ورابطة‭ ‬لاعبي‭ ‬التنس‭ ‬المحترفين‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬نوتنجهام‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭.‬

وقالت‭ ‬روبسون‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نقلتها‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬أيه‭ ‬ميديا‭): ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيدة‭ ‬بتولي‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‭. ‬إنه‭ ‬لأمر‭ ‬مثير‭ ‬للغاية‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬رياضة‭ ‬التنس‭ ‬للسيدات‭ ‬إلى‭ ‬نادي‭ ‬كوينز‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬عاما‮»‬‭.‬





MENAFN26112024000055011008ID1108929793

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث