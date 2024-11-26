تعيين روبسون مديرة لبطولة محترفات التنس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
لندن
– (د ب أ): تم تعيين لورا روبسون، مديرة للبطولة الجديدة لرابطة لاعبات التنس المحترفات ، في نادي كوينز بالعاصمة البريطانية لندن العام المقبل.
وشهدت إعادة ترتيب المنافسات على الملاعب العشبية قبل انطلاق بطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون)، إحدى بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى، استحداث بطولة الرابطة الجديدة ذات الـ500 نقطة، التي تبدأ في 9 يونيو، أي قبل أسبوع من الحدث التقليدي للرجال في كوينز.
وشغلت المصنفة الأولى البريطانية السابقة روبسون، التي اعتزلت اللعب عام 2022، نفس الدور في بطولة رابطة لاعبات التنس المحترفات ورابطة لاعبي التنس المحترفين المشتركة في نوتنجهام خلال العامين الماضيين.
وقالت روبسون في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «أنا سعيدة بتولي هذا الدور في الصيف المقبل. إنه لأمر مثير للغاية أن تعود رياضة التنس للسيدات إلى نادي كوينز لأول مرة منذ أكثر من 50 عاما».
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