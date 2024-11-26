تعيين روبسون مديرة لبطولة محترفات التنس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشهدت‭ ‬إعادة‭ ‬ترتيب‭ ‬المنافسات‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬العشبية‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬بطولة‭ ‬إنجلترا‭ ‬المفتوحة‭ (‬ويمبلدون‭)‬،‭ ‬إحدى‭ ‬بطولات‭ (‬جراند‭ ‬سلام‭) ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬استحداث‭ ‬بطولة‭ ‬الرابطة‭ ‬الجديدة‭ ‬ذات‭ ‬الـ500‭ ‬نقطة،‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬يونيو،‭ ‬أي‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬الحدث‭ ‬التقليدي‭ ‬للرجال‭ ‬في‭ ‬كوينز‭.‬

وشغلت‭ ‬المصنفة‭ ‬الأولى‭ ‬البريطانية‭ ‬السابقة‭ ‬روبسون،‭ ‬التي‭ ‬اعتزلت‭ ‬اللعب‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬نفس‭ ‬الدور‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬رابطة‭ ‬لاعبات‭ ‬التنس‭ ‬المحترفات‭ ‬ورابطة‭ ‬لاعبي‭ ‬التنس‭ ‬المحترفين‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬نوتنجهام‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭.‬

وقالت‭ ‬روبسون‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نقلتها‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬أيه‭ ‬ميديا‭): ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيدة‭ ‬بتولي‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‭. ‬إنه‭ ‬لأمر‭ ‬مثير‭ ‬للغاية‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬رياضة‭ ‬التنس‭ ‬للسيدات‭ ‬إلى‭ ‬نادي‭ ‬كوينز‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬عاما‮»‬‭.‬















