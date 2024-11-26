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عودة قوية لبورزينغيس ومورانت

11/26/2024 7:06:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سان‭ ‬فرانسيسكو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬شهدت‭ ‬مباريات‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ (‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭)‬،‭ ‬عودة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬اللاتفي‭ ‬كريستابس‭ ‬بورزينغيس‭ ‬لاعب‭ ‬ارتكاز‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬وجا‭ ‬مورانت‭ ‬صانع‭ ‬ألعاب‭ ‬ممفيس‭ ‬غريزليز‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬بعد‭ ‬انتظار‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬فيما‭ ‬قاد‭ ‬كايري‭ ‬إيرفينغ‭ ‬فريقه‭ ‬دالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أتلانتا‭ ‬هوكس‭.‬

سجل‭ ‬بورزينغيس‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬ست‭ ‬متابعات،‭ ‬تصديين‭ ‬وتمريرتين‭ ‬حاسمتين‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬دقيقة‭ ‬لصالح‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬سلتيكس،‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬ساحق‭ ‬على‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬كليبرز‭ ‬126‭-‬94‭.‬

قال‭ ‬اللاتفي‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬جاهز‭ ‬ومستعد‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الانتصارات‭ ‬العظيمة‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬بورزينغيس‭ (‬29‭ ‬عاما‭) ‬قد‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬مدة‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭ ‬بعد‭ ‬إجراء‭ ‬جراحة‭ ‬في‭ ‬الكاحل‭ ‬الأيسر‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭. ‬وهذا‭ ‬الانتصار‭ ‬السادس‭ ‬تواليا‭ ‬لسلتيكس‭ ‬الذي‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬ويحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬بـ15‭ ‬فوزا‭ ‬وثلاث‭ ‬خسارات،‭ ‬خلف‭ ‬كليفلاند‭ ‬كافالييرز‭ (‬17-1‭). ‬أما‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬كليبرز،‭ ‬سجل‭ ‬لاعب‭ ‬الارتكاز‭ ‬الكرواتي‭ ‬العملاق‭ ‬إيفيتسا‭ ‬زوباتس‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬10‭ ‬متابعات،‭ ‬بينما‭ ‬سجل‭ ‬جيمس‭ ‬هاردن‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬متابعات‭ ‬و9‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

وفي‭ ‬ممفيس،‭ ‬عاد‭ ‬جا‭ ‬مورانت‭ ‬إلى‭ ‬مستواه‭ ‬القوي‭ ‬والمميز‭ ‬في‭ ‬الاختراق‭ ‬والتسديد،‭ ‬وقاد‭ ‬فريقه‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬بورتلاند‭ ‬ترايل‭ ‬بلايزرز‭ ‬123‭-‬98‭.‬

سجل‭ ‬مورانت‭ ‬20‭ ‬من‭ ‬نقاطه‭ ‬الـ22‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬وأضاف‭ ‬11‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة،‭ ‬بينما‭ ‬سجل‭ ‬جارين‭ ‬جاكسون‭ ‬جونيور‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬لممفيس‭ ‬أيضا‭.‬

وغاب‭ ‬مورانت‭ ‬عن‭ ‬آخر‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭ ‬لغريزليز‭ ‬بعد‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الورك‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬سقوطه‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬ليكرز‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭.‬

ورفع‭ ‬غريزليز‭ ‬انتصاراته‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬مقابل‭ ‬7‭ ‬خسارات‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬ضمن‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية،‭ ‬فيما‭ ‬تلقى‭ ‬بلايزرز‭ ‬الخسارة‭ ‬رقم‭ ‬11‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭.‬



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