عمان تستضيف آسيوية كرة اليد الشاطئية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الكويت
– (قنا): أسند الاتحاد الآسيوي لكرة اليد الذي يتخذ الكويت مقرا له إلى سلطنة عمان، استضافة البطولة الآسيوية العاشرة لكرة اليد الشاطئية للرجال والسيدات خلال الفترة من 1 إلى 10 مايو 2025.
وستكون هذه المرة هي الرابعة التي تستضيف فيها عمان البطولة بعد النسخة الأولى في عام 2004، والنسخة الثالثة في عام 2011، والنسخة الخامسة في عام 2015.
ويتأهل المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في البطولة الآسيوية الى بطولة العالم الثانية عشرة لكرة اليد الشاطئية للرجال والسيدات المقرر إقامتها في عام 2026.
وكان المنتخب القطري قد توج بلقب البطولة الآسيوية التاسعة لكرة اليد الشاطئية التي أقيمت في جزيرة بالي الاندونيسية العام الماضي 2023، للمرة السادسة في تاريخه، بعد فوزه في المباراة النهائية على المنتخب العماني بنتيجة 2 / صفر.
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