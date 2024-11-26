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عمان تستضيف آسيوية كرة اليد الشاطئية

11/26/2024 7:06:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الكويت‭ ‬ ‭ (‬قنا‭): ‬أسند‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬الكويت‭ ‬مقرا‭ ‬له‭ ‬إلى‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬استضافة‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬العاشرة‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬الشاطئية‭ ‬للرجال‭ ‬والسيدات‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬مايو‭ ‬2025‭.‬

وستكون‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬هي‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬فيها‭ ‬عمان‭ ‬البطولة‭ ‬بعد‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2004،‭ ‬والنسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬والنسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015‭.‬

ويتأهل‭ ‬المنتخبان‭ ‬الحاصلان‭ ‬على‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬الى‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬الشاطئية‭ ‬للرجال‭ ‬والسيدات‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2026‭.‬

وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬قد‭ ‬توج‭ ‬بلقب‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬التاسعة‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬الشاطئية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬بالي‭ ‬الاندونيسية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬2023،‭ ‬للمرة‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬بنتيجة‭ ‬2‭ / ‬صفر‭.‬




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