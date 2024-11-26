عمان تستضيف آسيوية كرة اليد الشاطئية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وستكون‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬هي‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬فيها‭ ‬عمان‭ ‬البطولة‭ ‬بعد‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2004،‭ ‬والنسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬والنسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015‭.‬

ويتأهل‭ ‬المنتخبان‭ ‬الحاصلان‭ ‬على‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬الى‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬الشاطئية‭ ‬للرجال‭ ‬والسيدات‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2026‭.‬

وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬قد‭ ‬توج‭ ‬بلقب‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬التاسعة‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬الشاطئية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬بالي‭ ‬الاندونيسية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬2023،‭ ‬للمرة‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬بنتيجة‭ ‬2‭ / ‬صفر‭.‬











