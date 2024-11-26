وقــود ((إضافـــي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
لندن - (د ب أ): أكد فيرجيل فان ديك قائد فريق ليفربول الإنجليزي أن خسارتي فريقه أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لا توفر حافزا إضافيا لفريقه قبل لقائه المرتقب مع الفريق الملكي على ملعب (آنفيلد) بإنجلترا اليوم الأربعاء بالمسابقة القارية.
وخسر المدافع الهولندي الدولي المخضرم أربع مرات أمام الريال، اثنتان منها في نهائي نسختي 2018 و2021، حيث كان ليفربول هو الطرف الأفضل على صعيد المستوى الفني في كلتا المناسبتين.
وعجز ليفربول عن الفوز بملعبه على الريال أيضا رغم تقدمه 2/صفر في أول 14 دقيقة من عمر مباراة الفريقين بجولة الذهاب لدور الـ16 في فبراير 2023، حيث سرعان ما انتفض الفريق الملكي، الذي أحرز 5 أهداف دفعة واحدة أمام أنظار مشجعي النادي الأحمر.
وقال فان دايك، في تصريح لوكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) في مناسبة أقيمت في دار رونالد ماكدونالد ألدر هاي، التي توفر الإقامة لأسر الأطفال الذين يتلقون العلاج في مستشفى ليفربول: «إذا خسرت نهائيين لدوري أبطال أوروبا فأعتقد أن هذا كان مؤلما للغاية».
وشدد فان دايك: «لم أفز عليهم قط في فترة وجودي في ليفربول أو كلاعب كرة قدم. لقد وجدوا طريقة للفوز علينا دائما في المباريات الماضية وكان الأمر صعبا. لديهم لاعبون مذهلون ومدير فني رائع ولن يكون الأمر مختلفا يوم الأربعاء».
وأوضح فان دايك: «إنني لست من النوع الذي يحتاج إلى وقود أو ألم إضافي لكي يصبح أفضل. إذا كنت بحاجة إلى دافع إضافي لمباراة دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، فهناك خطأ ما».
وتابع: «لا أشعر بأي شيء من الفريق. أعلم أنني أتطلع حقا إلى ذلك وآمل أن نتمكن من جعلها ليلة خاصة مع جماهيرنا».
واختتم فان دايك حديثه قائلا: «أعتقد أنه إذا فزنا فسوف نتأهل إلى الدور الثاني، لذا هناك الكثير من الأشياء الجيدة على المحك، وآمل أن نتمكن من تحقيق ذلك».
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