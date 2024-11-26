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وقــود ((إضافـــي))

11/26/2024 7:06:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬فيرجيل‭ ‬فان‭ ‬ديك‭ ‬قائد‭ ‬فريق‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي‭ ‬أن‭ ‬خسارتي‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لا‭ ‬توفر‭ ‬حافزا‭ ‬إضافيا‭ ‬لفريقه‭ ‬قبل‭ ‬لقائه‭ ‬المرتقب‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ (‬آنفيلد‭) ‬بإنجلترا‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬بالمسابقة‭ ‬القارية‭.‬

وخسر‭ ‬المدافع‭ ‬الهولندي‭ ‬الدولي‭ ‬المخضرم‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬أمام‭ ‬الريال،‭ ‬اثنتان‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬نسختي‭ ‬2018‭ ‬و2021،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬ليفربول‭ ‬هو‭ ‬الطرف‭ ‬الأفضل‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬كلتا‭ ‬المناسبتين‭.‬

وعجز‭ ‬ليفربول‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬بملعبه‭ ‬على‭ ‬الريال‭ ‬أيضا‭ ‬رغم‭ ‬تقدمه‭ ‬2‭/‬صفر‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬14‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬مباراة‭ ‬الفريقين‭ ‬بجولة‭ ‬الذهاب‭ ‬لدور‭ ‬الـ16‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬انتفض‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي،‭ ‬الذي‭ ‬أحرز‭ ‬5‭ ‬أهداف‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة‭ ‬أمام‭ ‬أنظار‭ ‬مشجعي‭ ‬النادي‭ ‬الأحمر‭.‬

وقال‭ ‬فان‭ ‬دايك،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬أيه‭ ‬ميديا‭) ‬في‭ ‬مناسبة‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬رونالد‭ ‬ماكدونالد‭ ‬ألدر‭ ‬هاي،‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬الإقامة‭ ‬لأسر‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يتلقون‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬ليفربول‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬خسرت‭ ‬نهائيين‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬فأعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬كان‭ ‬مؤلما‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬فان‭ ‬دايك‭: ‬‮«‬لم‭ ‬أفز‭ ‬عليهم‭ ‬قط‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬وجودي‭ ‬في‭ ‬ليفربول‭ ‬أو‭ ‬كلاعب‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭. ‬لقد‭ ‬وجدوا‭ ‬طريقة‭ ‬للفوز‭ ‬علينا‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الماضية‭ ‬وكان‭ ‬الأمر‭ ‬صعبا‭. ‬لديهم‭ ‬لاعبون‭ ‬مذهلون‭ ‬ومدير‭ ‬فني‭ ‬رائع‭ ‬ولن‭ ‬يكون‭ ‬الأمر‭ ‬مختلفا‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬فان‭ ‬دايك‭: ‬‮«‬إنني‭ ‬لست‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الذي‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬وقود‭ ‬أو‭ ‬ألم‭ ‬إضافي‭ ‬لكي‭ ‬يصبح‭ ‬أفضل‭. ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬دافع‭ ‬إضافي‭ ‬لمباراة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬ضد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬فهناك‭ ‬خطأ‭ ‬ما‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أشعر‭ ‬بأي‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬الفريق‭. ‬أعلم‭ ‬أنني‭ ‬أتطلع‭ ‬حقا‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬وآمل‭ ‬أن‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬جعلها‭ ‬ليلة‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬جماهيرنا‮»‬‭.‬

واختتم‭ ‬فان‭ ‬دايك‭ ‬حديثه‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬فزنا‭ ‬فسوف‭ ‬نتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني،‭ ‬لذا‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأشياء‭ ‬الجيدة‭ ‬على‭ ‬المحك،‭ ‬وآمل‭ ‬أن‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

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