روسيا تستهدف البنية التحتية الأوكرانية في أكبر هجوم بطائرات مسيرة خلال الحرب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كييف - (رويترز): قال مسؤولون أوكرانيون أمس الثلاثاء إن القوات الروسية شنت أكبر هجوم لها على الإطلاق بطائرات مسيرة على أوكرانيا الليلة قبل الماضية، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربي عن جزء كبير في مدينة تيرنوبيل في غرب البلاد وإلحاق أضرار بمبان سكنية في منطقة كييف. وتتزامن الهجمات الكبيرة بالطائرات المسيرة الليلة قبل الماضية مع إحراز روسيا تقدما كبيرا على طول الخطوط الأمامية في شرق أوكرانيا حيث حققت بعضا من أكبر المكاسب الإقليمية الشهرية منذ عام 2022.
وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنه تم إسقاط 76 من إجمالي 188 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا الليلة قبل الماضية وفُقد أثر 96، وذلك بسبب التشويش الإلكتروني على الأرجح، مضيفة أن خمس طائرات مسيرة توجهت نحو روسيا البيضاء. وأضافت: «أطلق العدو عددا غير مسبوق من الطائرات المسيرة الهجومية من طراز شاهد وطائرات مسيرة أخرى مجهولة الهوية».
وتابعت القوات الجوية في بيان: «للأسف، أصابت الهجمات منشآت بنية تحتية حيوية، وتضررت بنايات وشقق في عدة مناطق بسبب الهجوم الضخم بالطائرات المسيرة»، مشيرة إلى أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات. وقال حاكم تيرنوبيل فياتشيسلاف نيهودا عبر التلفزيون الوطني إن الهجوم ألحق أضرارا بشبكة الكهرباء في المدينة الكبيرة الواقعة غرب أوكرانيا، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربي عن 70 بالمائة من المدينة.
وتقع تيرنوبيل على بعد نحو 220 كيلومترا شرقي بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي، وكان يبلغ عدد سكانها نحو ربع مليون نسمة قبل الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. وذكر نيهودا: «العواقب وخيمة لأن المنشآت تضررت بشكل كبير وسيكون لهذا تأثير على إمدادات الطاقة في المنطقة بأكملها فترة طويلة». وقال سيرهي نادال رئيس مقر الدفاع في تيرنوبيل على تطبيق تليجرام للتراسل إن الهجوم تسبب في قطع إمدادات المياه وتعطيل أنظمة التدفئة.
وأضاف أن الحافلات الكهربائية التي تخدم المدينة سيتم استبدالها بحافلات عادية في حين ستُستخدم مولدات كهربائية لتعويض انقطاع التيار الكهربي في المدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية. ووفقا لبيانات صادرة عن القوات الجوية الأوكرانية كانت المدينة ومعظم أوكرانيا في حالة تأهب طوال ساعات الليلة الماضية تحسبا لأي هجمات جوية روسية.
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