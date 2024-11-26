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روسيا تستهدف البنية التحتية الأوكرانية في أكبر هجوم بطائرات مسيرة خلال الحرب

11/26/2024 7:06:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كييف‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬أوكرانيون‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬شنت‭ ‬أكبر‭ ‬هجوم‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬بطائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الليلة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬انقطاع‭ ‬التيار‭ ‬الكهربي‭ ‬عن‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تيرنوبيل‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭ ‬وإلحاق‭ ‬أضرار‭ ‬بمبان‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كييف‭. ‬وتتزامن‭ ‬الهجمات‭ ‬الكبيرة‭ ‬بالطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬الليلة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية‭ ‬مع‭ ‬إحراز‭ ‬روسيا‭ ‬تقدما‭ ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الخطوط‭ ‬الأمامية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭ ‬حيث‭ ‬حققت‭ ‬بعضا‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬المكاسب‭ ‬الإقليمية‭ ‬الشهرية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

وقالت‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬إسقاط‭ ‬76‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬188‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬أطلقتها‭ ‬روسيا‭ ‬الليلة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية‭ ‬وفُقد‭ ‬أثر‭ ‬96،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬التشويش‭ ‬الإلكتروني‭ ‬على‭ ‬الأرجح،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬خمس‭ ‬طائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬توجهت‭ ‬نحو‭ ‬روسيا‭ ‬البيضاء‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬أطلق‭ ‬العدو‭ ‬عددا‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬من‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬الهجومية‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬شاهد‭ ‬وطائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬أخرى‭ ‬مجهولة‭ ‬الهوية‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬للأسف،‭ ‬أصابت‭ ‬الهجمات‭ ‬منشآت‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬حيوية،‭ ‬وتضررت‭ ‬بنايات‭ ‬وشقق‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مناطق‭ ‬بسبب‭ ‬الهجوم‭ ‬الضخم‭ ‬بالطائرات‭ ‬المسيرة‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬ترد‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭. ‬وقال‭ ‬حاكم‭ ‬تيرنوبيل‭ ‬فياتشيسلاف‭ ‬نيهودا‭ ‬عبر‭ ‬التلفزيون‭ ‬الوطني‭ ‬إن‭ ‬الهجوم‭ ‬ألحق‭ ‬أضرارا‭ ‬بشبكة‭ ‬الكهرباء‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬الكبيرة‭ ‬الواقعة‭ ‬غرب‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬انقطاع‭ ‬التيار‭ ‬الكهربي‭ ‬عن‭ ‬70‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬المدينة‭.‬

وتقع‭ ‬تيرنوبيل‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬220‭ ‬كيلومترا‭ ‬شرقي‭ ‬بولندا‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي،‭ ‬وكان‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬نحو‭ ‬ربع‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬قبل‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬وذكر‭ ‬نيهودا‭: ‬‮«‬العواقب‭ ‬وخيمة‭ ‬لأن‭ ‬المنشآت‭ ‬تضررت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬وسيكون‭ ‬لهذا‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬إمدادات‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بأكملها‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬سيرهي‭ ‬نادال‭ ‬رئيس‭ ‬مقر‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬تيرنوبيل‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬تليجرام‭ ‬للتراسل‭ ‬إن‭ ‬الهجوم‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬قطع‭ ‬إمدادات‭ ‬المياه‭ ‬وتعطيل‭ ‬أنظمة‭ ‬التدفئة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الحافلات‭ ‬الكهربائية‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬المدينة‭ ‬سيتم‭ ‬استبدالها‭ ‬بحافلات‭ ‬عادية‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ستُستخدم‭ ‬مولدات‭ ‬كهربائية‭ ‬لتعويض‭ ‬انقطاع‭ ‬التيار‭ ‬الكهربي‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬والمستشفيات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية‭. ‬ووفقا‭ ‬لبيانات‭ ‬صادرة‭ ‬عن‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬كانت‭ ‬المدينة‭ ‬ومعظم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تأهب‭ ‬طوال‭ ‬ساعات‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭ ‬تحسبا‭ ‬لأي‭ ‬هجمات‭ ‬جوية‭ ‬روسية‭.‬

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