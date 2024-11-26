النفط يصعد بعد موجة بيع مع احتمال التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحزب الله

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
لندن - (رويترز): ارتفعت أسعار النفط أمس بعد انخفاضها أكثر من دولارين في الجلسة السابقة، فيما يقيّم المستثمرون تأثير وقف إطلاق النار المحتمل بين جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل.
وبحلول الساعة 12:31 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا، أي 0.7 بالمائة، إلى 73.54 دولارا للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا، أي 0.75 بالمائة أيضا، إلى 69.46 دولارا.
وهبطت الأسعار بشدة الاثنين بعد تقارير أشارت إلى أن جماعة حزب الله وإسرائيل اتفقتا على بنود صفقة لإنهاء الصراع. وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن إسرائيل مستعدة فيما يبدو للموافقة على خطة أمريكية لوقف إطلاق النار خلال ساعات.
وقالت بريانكا ساتشديفا محللة السوق في فيليب نوفا إن رد فعل السوق على أنباء وقف إطلاق النار كان «مبالغا فيه» لأن الصراع في الشرق الأوسط «لم يعطل فعليا الإمدادات كثيرا حتى يحفز علاوات الأسعار المرتبطة بالحرب» هذا العام.
وقال محللون في أيه.إن.زد إن وقف إطلاق النار في لبنان قد يقلص احتمالات فرض الإدارة الأمريكية القادمة مزيدا من العقوبات التي تستهدف الخام الإيراني.
وإيران، التي تدعم حزب الله، عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ويبلغ إنتاجها نحو 3.2 ملايين برميل يوميا أو ثلاثة بالمئة من الإنتاج العالمي.
وقد يدرس تحالف أوبك+ الإبقاء على تخفيضات إنتاج النفط الحالية كما هي اعتبارا من الأول من يناير في اجتماعها المقبل يوم الأحد. وتؤجل مجموعة المنتجين بالفعل زيادات الانتاج المتفق عليها وسط مخاوف من الطلب العالمي.
وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أمس إن العراق والسعودية وروسيا أكدت على أهمية الحفاظ على استقرار أسواق النفط والتوازن والأسعار العادلة.
وأضافت أن هذه التأكيدات جرت خلال اجتماع بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ووزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.
وذكرت الوكالة «شهد اللقاء التباحث في أوضاع الأسواق العالمية للطاقة، وما يتعلق بإنتاج النفط الخام وتدفقه للأسواق وتلبية الطلب، حيث جرى التأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار والتوازن والأسعار العادلة، مع التأكيد على الدور الحيوي الذي تؤديه مجموعة (أوبك+) في هذا الإطار».
وقال ترامب الاثنين إنه سيوقع على أمر تنفيذي يفرض رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع المنتجات القادمة إلى بلده من المكسيك وكندا. ولم يتضح ما إذا كان هذا يشمل واردات النفط.
وتذهب الغالبية العظمى من صادرات كندا من النفط الخام البالغة أربعة ملايين برميل يوميا إلى الولايات المتحدة، واستبعد محللون أن يفرض ترامب رسوما جمركية على النفط الكندي، الذي لا يمكن استبداله بسهولة لأنه يختلف عن الأنواع التي تنتجها الولايات المتحدة.
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