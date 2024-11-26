النفط يصعد بعد موجة بيع مع احتمال التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحزب الله

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبحلول‭ ‬الساعة‭ ‬12‭:‬31‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش،‭ ‬ارتفعت‭ ‬العقود‭ ‬الآجلة‭ ‬لخام‭ ‬برنت‭ ‬53‭ ‬سنتا،‭ ‬أي‭ ‬0‭.‬7‭ ‬بالمائة،‭ ‬إلى‭ ‬73‭.‬54‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل‭. ‬وزادت‭ ‬العقود‭ ‬الآجلة‭ ‬لخام‭ ‬غرب‭ ‬تكساس‭ ‬الوسيط‭ ‬الأمريكي‭ ‬52‭ ‬سنتا،‭ ‬أي‭ ‬0‭.‬75‭ ‬بالمائة‭ ‬أيضا،‭ ‬إلى‭ ‬69‭.‬46‭ ‬دولارا‭. ‬

وهبطت‭ ‬الأسعار‭ ‬بشدة‭ ‬الاثنين‭ ‬بعد‭ ‬تقارير‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭ ‬اتفقتا‭ ‬على‭ ‬بنود‭ ‬صفقة‭ ‬لإنهاء‭ ‬الصراع‭. ‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬إسرائيلي‭ ‬كبير‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬مستعدة‭ ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬للموافقة‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬أمريكية‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭. ‬

وقالت‭ ‬بريانكا‭ ‬ساتشديفا‭ ‬محللة‭ ‬السوق‭ ‬في‭ ‬فيليب‭ ‬نوفا‭ ‬إن‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬السوق‭ ‬على‭ ‬أنباء‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬كان‭ ‬‮«‬مبالغا‭ ‬فيه‮»‬‭ ‬لأن‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يعطل‭ ‬فعليا‭ ‬الإمدادات‭ ‬كثيرا‭ ‬حتى‭ ‬يحفز‭ ‬علاوات‭ ‬الأسعار‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالحرب‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬

وقال‭ ‬محللون‭ ‬في‭ ‬أيه‭.‬إن‭.‬زد‭ ‬إن‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬قد‭ ‬يقلص‭ ‬احتمالات‭ ‬فرض‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬القادمة‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬الخام‭ ‬الإيراني‭. ‬

وإيران،‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬البلدان‭ ‬المصدرة‭ ‬للبترول‭ (‬أوبك‭) ‬ويبلغ‭ ‬إنتاجها‭ ‬نحو‭ ‬3‭.‬2‭ ‬ملايين‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬أو‭ ‬ثلاثة‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الإنتاج‭ ‬العالمي‭. ‬

وقد‭ ‬يدرس‭ ‬تحالف‭ ‬أوبك‭+ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬تخفيضات‭ ‬إنتاج‭ ‬النفط‭ ‬الحالية‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬المقبل‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭. ‬وتؤجل‭ ‬مجموعة‭ ‬المنتجين‭ ‬بالفعل‭ ‬زيادات‭ ‬الانتاج‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬وسط‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬الطلب‭ ‬العالمي‭. ‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬العراقية‭ ‬الرسمية‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬العراق‭ ‬والسعودية‭ ‬وروسيا‭ ‬أكدت‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬أسواق‭ ‬النفط‭ ‬والتوازن‭ ‬والأسعار‭ ‬العادلة‭. ‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التأكيدات‭ ‬جرت‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬بين‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬ووزير‭ ‬الطاقة‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الروسي‭ ‬ألكسندر‭ ‬نوفاك‭. ‬

وذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬‮«‬شهد‭ ‬اللقاء‭ ‬التباحث‭ ‬في‭ ‬أوضاع‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬للطاقة،‭ ‬وما‭ ‬يتعلق‭ ‬بإنتاج‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬وتدفقه‭ ‬للأسواق‭ ‬وتلبية‭ ‬الطلب،‭ ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬والتوازن‭ ‬والأسعار‭ ‬العادلة،‭ ‬مع‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬تؤديه‭ ‬مجموعة‭ (‬أوبك‭+) ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬ترامب‭ ‬الاثنين‭ ‬إنه‭ ‬سيوقع‭ ‬على‭ ‬أمر‭ ‬تنفيذي‭ ‬يفرض‭ ‬رسوما‭ ‬جمركية‭ ‬بنسبة‭ ‬25‭ ‬بالمئة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المنتجات‭ ‬القادمة‭ ‬إلى‭ ‬بلده‭ ‬من‭ ‬المكسيك‭ ‬وكندا‭. ‬ولم‭ ‬يتضح‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬يشمل‭ ‬واردات‭ ‬النفط‭. ‬

وتذهب‭ ‬الغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬صادرات‭ ‬كندا‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬البالغة‭ ‬أربعة‭ ‬ملايين‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬واستبعد‭ ‬محللون‭ ‬أن‭ ‬يفرض‭ ‬ترامب‭ ‬رسوما‭ ‬جمركية‭ ‬على‭ ‬النفط‭ ‬الكندي،‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬استبداله‭ ‬بسهولة‭ ‬لأنه‭ ‬يختلف‭ ‬عن‭ ‬الأنواع‭ ‬التي‭ ‬تنتجها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬