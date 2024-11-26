Wednesday, 27 November 2024 03:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((زين)) تحصد 3 جوائز في قطاعات التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية وحلول قطاع المشاريع والأعمال

11/26/2024 7:06:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) فازت‭ ‬مبادرات‭ ‬زين‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬والخدمات‭ ‬الرقمية‭ ‬وحلول‭ ‬قطاع‭ ‬المشاريع‭ ‬والأعمال‭ ‬بـ3‭ ‬جوائز‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬إنجازات‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬مجلس‭ ‬سامينا‭ ‬للاتصالات‭ ‬سنويا،‭ ‬وهو‭ ‬تحالف‭ ‬شركات‭ ‬الاتصالات‭ ‬الذي‭ ‬يغطي‭ ‬ثلاث‭ ‬مناطق‭ ‬جغرافية‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬العالم‭ (‬جنوب‭ ‬آسيا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭).‬

وتوجت‭ ‬مجموعة‭ ‬زين‭ ‬بهذه‭ ‬الجوائز‭ ‬تقديرا‭ ‬لابتكاراتها‭ ‬التكنولوجية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القطاعات‭ ‬الثلاثة،‭ ‬وما‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬مؤخرا‭ ‬بإطلاق‭ ‬كيانات‭ ‬تتمتع‭ ‬بالرؤية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬الرقمي‭ ‬المتطور‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬المنطقة،‭ ‬إذ‭ ‬جاء‭ ‬هذا‭ ‬التتويج‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬جوائز‭ ‬الإنجاز‭ ‬التكنولوجي‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬معرض‭ ‬جيتكس‭ ‬جلوبال‭ ‬2024‭ ‬الذي‭ ‬استضافته‭ ‬دبي‭ ‬مؤخرا‭.‬

وجاءت‭ ‬الجائزة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬التعاون‭ ‬والشراكات‭ ‬المبتكرة‮»‬‭ ‬تقديراً‭ ‬للشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الذي‭ ‬وقعتها‭ ‬شركة‭
 ZainTECH ‭ ‬العلامة‭ ‬الأشهر‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬الرقمية‭ ‬والسحابية‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬بأسواق‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬مع‭ ‬شراكة‭ ‬ DATANUUM ،‭ ‬وهي‭ ‬منصة‭ ‬البيانات‭ ‬والتسويق‭ ‬الشاملة‭ ‬المدعومة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وهو‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬سيدعم‭ ‬جهود‭ ‬شركة‭ ‬ ZainTECH ‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬تعزز‭ ‬نمو‭ ‬بيانات‭ ‬العملاء‭ ‬والتفاعل‭ ‬الشخصي‭ ‬والولاء‭ ‬للشركات،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭
‬ستلبي‭ ‬الحاجة‭ ‬المتزايدة‭ ‬إلى‭ ‬خصوصية‭ ‬البيانات‭ ‬والامتثال‭ ‬التنظيمي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وستقدم‭ ‬لها‭ ‬حلولاً‭ ‬مبتكرة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬حجم‭ ‬البيانات‭ ‬الهائل‭ ‬بأمان‭ ‬مع‭ ‬فرصة‭ ‬تعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء،‭ ‬والتفاعل‭ ‬معهم،‭ ‬والاحتفاظ‭ ‬بهم،‭ ‬وتحسين‭ ‬الإنفاق‭ ‬التسويقي‭.‬

‭ ‬وسلطت‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬شركة‭ ‬ ZainTECH ‭ ‬والتزامها‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬ DATANUUM ‭ ‬بدفع‭ ‬عجلة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬ودعم‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬المنطقة‭ ‬لإطلاق‭ ‬العنان‭ ‬للإمكانات‭ ‬الكاملة‭ ‬لبيانات‭ ‬عملائها‭ ‬بطريقة‭ ‬بسيطة‭ ‬ومتكاملة‭ ‬وفعَّالة،‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬العملاء،‭ ‬والانطلاق‭ ‬إلى‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬ربحية‭.‬

وجاءت‭ ‬الجائزة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬سامينا‭ ‬للاتصالات‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‮»‬‭ ‬بتتويج‭ ‬شركة‭ ‬تمام‭ ‬للتمويل‭ ‬الاستهلاكي‭ ‬المصغر‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬القيادة‭ ‬المتميزة‭ ‬وإنجازات‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬القطاع‮»‬،‭ ‬إذ‭ ‬تعمل‭ ‬منصة‭ ‬تمام‭ ‬للتمويل‭ ‬على‭ ‬إحداث‭ ‬ثورة‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬التمويل‭ ‬الاستهلاكي‭ ‬المصغر‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬توفر‭ ‬حلولاً‭ ‬مالية‭ ‬مخصصة‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬البيانات‭ ‬تلبي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المتطورة‭ ‬للعملاء‭.‬

وتوفر‭ ‬منصة‭ ‬تمام‭ ‬للأفراد‭ ‬فرصة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬قروض‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬فعليا،‭ ‬حيث‭ ‬تستغرق‭ ‬عملية‭ ‬التقديم‭ ‬والموافقة‭ ‬على‭ ‬المنصة‭ ‬دقائق‭ ‬معدودة،‭ ‬وذلك‭ ‬منذ‭ ‬لحظة‭ ‬تحميل‭ ‬التطبيق‭ ‬وحتى‭ ‬إيداع‭ ‬مبلغ‭ ‬التمويل،‭ ‬ويتم‭ ‬تقديم‭ ‬القروض‭ ‬للعملاء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اشتراط‭ ‬تحويل‭ ‬الراتب‭ ‬أو‭ ‬كفيل‭.‬

ومنح‭ ‬مجلس‭ ‬سامينا‭ ‬الجائزة‭ ‬الثالثة‭ ‬لشركة‭ ‬ DIZLEE ‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬منصات‭ ‬البيانات‮»‬‭ ‬تقديرا‭ ‬لتميز‭ ‬أعمالها‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬منتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬استثنائية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬الرقمية،‭ ‬باعتبارها‭ ‬منصة‭ ‬واجهات‭ ‬برمجة‭ ‬تطبيقات‭ ‬ديناميكية‭ ‬وتوفر‭ ‬نظاما‭ ‬بيئيا‭ ‬لتعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الرقمي،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬شركة‭
 DIZLEE
‬حلولا‭ ‬مبتكرة‭ ‬للترفيه‭ ‬والألعاب،‭ ‬والفوترة‭ ‬المباشرة،‭ ‬والمراسلة،‭ ‬والمصادقة‭ ‬الرقمية،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬عرض‭ ‬واجهات‭ ‬برمجة‭ ‬التطبيقات‭ ‬الخاصة‭ ‬بمنصتها‭ ‬المتطورة،‭ ‬تعمل‭ ‬زين‭ ‬على‭ ‬إزالة‭ ‬حاجز‭ ‬كبير‭ ‬أمام‭ ‬تطوير‭ ‬شراكات‭ ‬رقمية‭ ‬مربحة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬طرح‭ ‬خدمات‭ ‬الترفيه‭ ‬والألعاب‭ ‬الجذابة‭ ‬للعملاء‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قصير،‭ ‬وحاليا،‭ ‬تتمتع‭ ‬أعمال‭ ‬شركة‭ ‬ Dizlee ‭ ‬بسلسلة‭ ‬من‭ ‬اتفاقيات‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬42‭ ‬مزودا‭ ‬عالميا‭ ‬لخدمات‭ ‬ OTT ‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تقدم‭ ‬213‭ ‬ابتكارا‭ ‬رقميا،‭ ‬وتقوم‭ ‬بمعالجة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬معاملة‭ ‬دفع،‭ ‬بلغت‭ ‬قيمتها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬340‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬منذ‭ ‬إطلاقها‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬عام‭ ‬2018‭.‬

MENAFN26112024000055011008ID1108929787

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث