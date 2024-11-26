((زين)) تحصد 3 جوائز في قطاعات التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية وحلول قطاع المشاريع والأعمال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتوجت‭ ‬مجموعة‭ ‬زين‭ ‬بهذه‭ ‬الجوائز‭ ‬تقديرا‭ ‬لابتكاراتها‭ ‬التكنولوجية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القطاعات‭ ‬الثلاثة،‭ ‬وما‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬مؤخرا‭ ‬بإطلاق‭ ‬كيانات‭ ‬تتمتع‭ ‬بالرؤية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬الرقمي‭ ‬المتطور‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬المنطقة،‭ ‬إذ‭ ‬جاء‭ ‬هذا‭ ‬التتويج‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬جوائز‭ ‬الإنجاز‭ ‬التكنولوجي‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬معرض‭ ‬جيتكس‭ ‬جلوبال‭ ‬2024‭ ‬الذي‭ ‬استضافته‭ ‬دبي‭ ‬مؤخرا‭.‬

وجاءت‭ ‬الجائزة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬التعاون‭ ‬والشراكات‭ ‬المبتكرة‮»‬‭ ‬تقديراً‭ ‬للشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الذي‭ ‬وقعتها‭ ‬شركة‭

‬ ZainTECH ‭ ‬العلامة‭ ‬الأشهر‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬الرقمية‭ ‬والسحابية‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬بأسواق‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬مع‭ ‬شراكة‭ ‬ DATANUUM ،‭ ‬وهي‭ ‬منصة‭ ‬البيانات‭ ‬والتسويق‭ ‬الشاملة‭ ‬المدعومة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وهو‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬سيدعم‭ ‬جهود‭ ‬شركة‭ ‬ ZainTECH ‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬تعزز‭ ‬نمو‭ ‬بيانات‭ ‬العملاء‭ ‬والتفاعل‭ ‬الشخصي‭ ‬والولاء‭ ‬للشركات،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭

‬ستلبي‭ ‬الحاجة‭ ‬المتزايدة‭ ‬إلى‭ ‬خصوصية‭ ‬البيانات‭ ‬والامتثال‭ ‬التنظيمي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وستقدم‭ ‬لها‭ ‬حلولاً‭ ‬مبتكرة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬حجم‭ ‬البيانات‭ ‬الهائل‭ ‬بأمان‭ ‬مع‭ ‬فرصة‭ ‬تعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء،‭ ‬والتفاعل‭ ‬معهم،‭ ‬والاحتفاظ‭ ‬بهم،‭ ‬وتحسين‭ ‬الإنفاق‭ ‬التسويقي‭.‬

‭ ‬وسلطت‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬شركة‭ ‬ ZainTECH ‭ ‬والتزامها‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬ DATANUUM ‭ ‬بدفع‭ ‬عجلة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬ودعم‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬المنطقة‭ ‬لإطلاق‭ ‬العنان‭ ‬للإمكانات‭ ‬الكاملة‭ ‬لبيانات‭ ‬عملائها‭ ‬بطريقة‭ ‬بسيطة‭ ‬ومتكاملة‭ ‬وفعَّالة،‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬العملاء،‭ ‬والانطلاق‭ ‬إلى‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬ربحية‭.‬

وجاءت‭ ‬الجائزة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬سامينا‭ ‬للاتصالات‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‮»‬‭ ‬بتتويج‭ ‬شركة‭ ‬تمام‭ ‬للتمويل‭ ‬الاستهلاكي‭ ‬المصغر‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬القيادة‭ ‬المتميزة‭ ‬وإنجازات‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬القطاع‮»‬،‭ ‬إذ‭ ‬تعمل‭ ‬منصة‭ ‬تمام‭ ‬للتمويل‭ ‬على‭ ‬إحداث‭ ‬ثورة‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬التمويل‭ ‬الاستهلاكي‭ ‬المصغر‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬توفر‭ ‬حلولاً‭ ‬مالية‭ ‬مخصصة‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬البيانات‭ ‬تلبي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المتطورة‭ ‬للعملاء‭.‬

وتوفر‭ ‬منصة‭ ‬تمام‭ ‬للأفراد‭ ‬فرصة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬قروض‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬فعليا،‭ ‬حيث‭ ‬تستغرق‭ ‬عملية‭ ‬التقديم‭ ‬والموافقة‭ ‬على‭ ‬المنصة‭ ‬دقائق‭ ‬معدودة،‭ ‬وذلك‭ ‬منذ‭ ‬لحظة‭ ‬تحميل‭ ‬التطبيق‭ ‬وحتى‭ ‬إيداع‭ ‬مبلغ‭ ‬التمويل،‭ ‬ويتم‭ ‬تقديم‭ ‬القروض‭ ‬للعملاء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اشتراط‭ ‬تحويل‭ ‬الراتب‭ ‬أو‭ ‬كفيل‭.‬

ومنح‭ ‬مجلس‭ ‬سامينا‭ ‬الجائزة‭ ‬الثالثة‭ ‬لشركة‭ ‬ DIZLEE ‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬منصات‭ ‬البيانات‮»‬‭ ‬تقديرا‭ ‬لتميز‭ ‬أعمالها‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬منتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬استثنائية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬الرقمية،‭ ‬باعتبارها‭ ‬منصة‭ ‬واجهات‭ ‬برمجة‭ ‬تطبيقات‭ ‬ديناميكية‭ ‬وتوفر‭ ‬نظاما‭ ‬بيئيا‭ ‬لتعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الرقمي،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬شركة‭

‬ DIZLEE ‭

‬حلولا‭ ‬مبتكرة‭ ‬للترفيه‭ ‬والألعاب،‭ ‬والفوترة‭ ‬المباشرة،‭ ‬والمراسلة،‭ ‬والمصادقة‭ ‬الرقمية،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬عرض‭ ‬واجهات‭ ‬برمجة‭ ‬التطبيقات‭ ‬الخاصة‭ ‬بمنصتها‭ ‬المتطورة،‭ ‬تعمل‭ ‬زين‭ ‬على‭ ‬إزالة‭ ‬حاجز‭ ‬كبير‭ ‬أمام‭ ‬تطوير‭ ‬شراكات‭ ‬رقمية‭ ‬مربحة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬طرح‭ ‬خدمات‭ ‬الترفيه‭ ‬والألعاب‭ ‬الجذابة‭ ‬للعملاء‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قصير،‭ ‬وحاليا،‭ ‬تتمتع‭ ‬أعمال‭ ‬شركة‭ ‬ Dizlee ‭ ‬بسلسلة‭ ‬من‭ ‬اتفاقيات‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬42‭ ‬مزودا‭ ‬عالميا‭ ‬لخدمات‭ ‬ OTT ‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تقدم‭ ‬213‭ ‬ابتكارا‭ ‬رقميا،‭ ‬وتقوم‭ ‬بمعالجة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬معاملة‭ ‬دفع،‭ ‬بلغت‭ ‬قيمتها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬340‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬منذ‭ ‬إطلاقها‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬عام‭ ‬2018‭.‬