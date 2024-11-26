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تعاون بين خليجي بنك ومنصة ((Opportunity Network)) لتمكين العملاء من الوصول إلى فرص الأعمال العالمية

11/26/2024 7:06:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬ Opportunity ‭ ‬ Network ،‭ ‬المنصة‭ ‬الرائدة‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الربط‭ ‬بين‭ ‬الشركات،‭ ‬شراكة‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭. ‬ويهدف‭ ‬هذه‭ ‬التعاون‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬تحول‭ ‬ثوري‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬لعملاء‭ ‬خليجي،‭ ‬ليمكنهم‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬بشكل‭ ‬حصري‭ ‬إلى‭ ‬شبكة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الرؤساء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬وصناع‭ ‬القرار‭ ‬المرموقين‭ ‬الذين‭ ‬يوفرون‭ ‬فرصاً‭ ‬تجارية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬ستقوم‭
 Opportunity ‭ ‬ Network بتوفير‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬منصتها‭ ‬الحصرية‭ ‬لعملاء‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أكثر‭ ‬الرؤساء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬مصداقيةً‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬تواصلًا‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الثقة‭ ‬والجودة‭ ‬العالية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اتساق‭ ‬مع‭ ‬التزام‭ ‬خليجي‭ ‬الثابت‭ ‬بتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الفرص‭ ‬لعملائه‭.‬

وإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬ستتيح‭ ‬ Opportunity ‭ ‬ Network ،‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬72000‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬130‭ ‬دولة،‭ ‬لعملاء‭ ‬خليجي‭ ‬فرصة‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬الدولية،‭ ‬واكتشاف‭ ‬فرص‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬والشراكات‭ ‬والاستثمارات،‭ ‬لتفتح‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬آفاقاً‭ ‬جديدة‭ ‬للعملاء‭ ‬الذين‭ ‬يسعون‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬نشاطهم‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭.‬

ويتوافق‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬بشكل‭ ‬مثالي‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬خليجي‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتطورة‭ ‬لتعزيز‭ ‬تجارب‭ ‬العملاء‭. ‬وتهدف‭ ‬منصة‭ ‬ Opportunity ‭ ‬ Network ‭ ‬الرقمية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬جهود‭ ‬خليجي‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬مقدمةً‭ ‬حلولاً‭ ‬مبتكرة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬العملاء‭ ‬المتغيرة‭.‬

كما‭ ‬سيستفيد‭ ‬عملاء‭ ‬خليجي‭ ‬الذين‭ ‬تحقق‭ ‬شركاتهم‭ ‬عوائد‭ ‬تتجاوز‭ ‬2‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬بشكل‭ ‬حصري‭ ‬إلى‭ ‬منصة‭ ‬ Opportunity ‭ ‬ Network ،‭ ‬حيث‭ ‬يمكنهم‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬72000‭ ‬عضو‭ ‬مرموق‭ ‬واستكشاف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20000‭ ‬صفقة‭ ‬قائمة‭.‬

ولا‭ ‬تقتصر‭ ‬فوائد‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬المتميزة‭ ‬على‭ ‬جذب‭ ‬العملاء‭ ‬الجدد،‭ ‬بل‭ ‬تلعب‭ ‬أيضًا‭ ‬دورًا‭ ‬مهمًا‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬العملاء‭ ‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬العالي‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬فرص‭ ‬نمو‭ ‬استثنائية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬براين‭ ‬بالاس‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬ومؤسس‭ ‬منصة‭ ‬ Opportunity ‭ ‬ Network ‭: ‬‮«‬تعد‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬المؤسسة‭ ‬المالية‭ ‬الموثوقة‭ ‬والمبتكرة،‭ ‬خطوة‭ ‬مثيرة‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬توسعنا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬صممت‭ ‬منصتنا‭ ‬لتسهيل‭ ‬المعاملات‭ ‬المهمة‭ ‬ونمو‭ ‬الأعمال‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭. ‬معاً،‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬تأثيرات‭ ‬كبيرة‭ ‬ودائمة‭ ‬على‭ ‬نمو‭ ‬وتدويل‭ ‬عملاء‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬علق‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬بوراشد‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للشركات‭ ‬وأسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬المدين‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬تزامنًا‭ ‬مع‭ ‬انطلاقنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬منصة‭ ‬ Opportunity ‭ ‬ Network ‭ ‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬لعملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬إلى‭ ‬شبكة‭ ‬عالمية‭ ‬من‭ ‬الرؤساء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬وأصحاب‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الكفاءة‭ ‬العالية‭. ‬ستعزز‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬آفاق‭ ‬أعمال‭ ‬عملائنا،‭ ‬ما‭ ‬يفتح‭ ‬أمامهم‭ ‬فرص‭ ‬النمو‭ ‬والتوسع‭ ‬التي‭ ‬تتجاوز‭ ‬الحدود‭ ‬الجغرافية‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬دمج‭ ‬منصة‭ ‬ Opportunity ‭ ‬ Network ‭ ‬المتطورة‭ ‬ضمن‭ ‬خدماتنا،‭ ‬نحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬تامة‭ ‬بأن‭ ‬عملاءنا‭ ‬سيكونون‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬جيد‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬اتجاهات‭ ‬السوق‭ ‬الناشئة‭ ‬ومجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬التجارية‭ ‬الدولية‭. ‬وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬التزامنا‭ ‬الثابت‭ ‬بتقديم‭ ‬تجارب‭ ‬استثنائية‭ ‬لعملائنا‭ ‬الكرام،‭ ‬وتبرز‭ ‬تفانينا‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬نجاح‭ ‬أعمالهم‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬صرح‭ ‬السيد‭ ‬ميثم‭ ‬عبدالحميد‭ ‬غلام‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬تطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نسعى‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬باستمرار‭ ‬لتقديم‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬لعملائنا‭ ‬الفورية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬لهم‭ ‬للنمو‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬وتمثل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬ Opportunity ‭ ‬ Network ‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمكين‭ ‬عملائنا‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬شبكة‭ ‬عالمية‭ ‬حصرية‭ ‬من‭ ‬صانعي‭ ‬القرار‭ ‬وفرص‭ ‬الأعمال‭ ‬النوعية،‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬تمكينهم‭ ‬من‭ ‬التموضع‭ ‬بشكل‭ ‬استراتيجي‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬يشهد‭ ‬تطورًا‭ ‬مستمرًا‭. ‬كما‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬ستكون‭ ‬محفزًا‭ ‬لطموحات‭ ‬عملائنا،‭ ‬حيث‭ ‬تمنحهم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬أسواق‭ ‬جديدة‭ ‬وبناء‭ ‬علاقات‭ ‬مؤثرة‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬أعمالهم‭ ‬نحو‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬وتحقيق‭ ‬طموحات‭ ‬العمر‭ ‬لعملائنا‭ ‬الكرام‮»‬‭.‬

وتؤكد‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الرؤية‭ ‬المشتركة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬و Opportunity ‭ ‬ Network ‭ ‬لتمكين‭ ‬قادة‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فرص‭ ‬عالمية‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‭ ‬ودفع‭ ‬النمو‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬والأسواق‭ ‬الدولية‭.‬

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