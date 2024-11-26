بدعم من صندوق العمل (تمكين)افتتاح جناح البحرين في معرض ((بيج 5 جلوبال))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
افتتح صندوق العمل (تمكين) جناح مملكة البحرين في معرض «بيج 5 جلوبال» المقام في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك بمشاركة 9 مؤسسات بحرينية من مختلف الأحجام والمراحل التنموية في قطاع البناء والإنشاءات في الفترة الممتدة من 26 إلى 29 نوفمبر 2024.
ويأتي معرض «بيج 5 جلوبال» بنسخته الخامسة والأربعين كالحدث الأكبر والأكثر تأثيراً في قطاع البناء والإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. كما يشكل تجمعاً دولياً للخبراء والمحترفين المتخصصين ويجذب أكثر من 100 ألف مشارك من مختلف البلدان حول العالم، مع أكثر من 300 متحدث لمناقشة الفرص والتحديات المتعلقة بالقطاع.
ويأتي دعم تمكين للمؤسسات البحرينية للمشاركة في معرض «بيج 5 جلوبال» تماشياً مع أولوياتها الاستراتيجيّة لعام2024المرتكزة على ثلاثة محاور رئيسيّة، وهي رفع معدل إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعيّة للتوظيف، ولا سيّما للداخلين الجدد، بالإضافة إلى التوسّع في دعم التطوّر الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا، ما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.
وتلتزم تمكين بدعم المؤسسات البحرينية الراغبة في تعزيز حضورهم المحلي والدولي ورفع تنافسيتهم من خلال التواصل مع عدد من المختصين والموردين المحتملين فضلاً عن عقد الصفقات التجارية في هذا المجال، الأمر الذي بدوره سينعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل واعدة للكفاءات البحرينية العاملة فيه. ويشكل هذا الحدث فرصة
لتسليط الضوء على قطاع التشييد المتنامي والذي ساهم في العام الماضي بنسبة
%7.1
في الناتج المحلي الإجمالي.
الجدير بالذكر بأن تمكين توفر العديد من البرامج لدعم المؤسسات بمختلف أحجامها ومراحلها التنموية بهدف تعزيز قدرتها على النمو والتطور. وتهدف برامج دعم المؤسسات إلى تقديم الدعم المالي والاستشاري والفني لجميع القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يسهم في تعزيز منظومة ريادة الأعمال وخلق فرص عمل واعدة للكفاءات المحلية.
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