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بدعم من صندوق العمل (تمكين)افتتاح جناح البحرين في معرض ((بيج 5 جلوبال))

11/26/2024 7:05:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) افتتح‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬جناح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬بيج‭ ‬5‭ ‬جلوبال‮»‬‭ ‬المقام‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬دبي‭ ‬التجاري‭ ‬العالمي،‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬9‭ ‬مؤسسات‭ ‬بحرينية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأحجام‭ ‬والمراحل‭ ‬التنموية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬البناء‭ ‬والإنشاءات‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬إلى‭ ‬29‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭.‬

ويأتي‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬بيج‭ ‬5‭ ‬جلوبال‮»‬‭ ‬بنسخته‭ ‬الخامسة‭ ‬والأربعين‭ ‬كالحدث‭ ‬الأكبر‭ ‬والأكثر‭ ‬تأثيراً‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬البناء‭ ‬والإنشاءات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا‭ ‬وجنوب‭ ‬آسيا‭. ‬كما‭ ‬يشكل‭ ‬تجمعاً‭ ‬دولياً‭ ‬للخبراء‭ ‬والمحترفين‭ ‬المتخصصين‭ ‬ويجذب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬مشارك‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬البلدان‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬متحدث‭ ‬لمناقشة‭ ‬الفرص‭ ‬والتحديات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالقطاع‭.‬

ويأتي‭ ‬دعم‭ ‬تمكين‭ ‬للمؤسسات‭ ‬البحرينية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬بيج‭ ‬5‭ ‬جلوبال‮»‬‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬أولوياتها‭ ‬الاستراتيجيّة‭ ‬لعام2024المرتكزة‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬محاور‭ ‬رئيسيّة،‭ ‬وهي‭ ‬رفع‭ ‬معدل‭ ‬إدماج‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬نوعيّة‭ ‬للتوظيف،‭ ‬ولا‭ ‬سيّما‭ ‬للداخلين‭ ‬الجدد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التوسّع‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التطوّر‭ ‬الوظيفي‭ ‬للبحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬ورفع‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وتوظيف‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأثر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والنمو‭ ‬المستدام‭.‬

وتلتزم‭ ‬تمكين‭ ‬بدعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬البحرينية‭ ‬الراغبة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬حضورهم‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي‭ ‬ورفع‭ ‬تنافسيتهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المختصين‭ ‬والموردين‭ ‬المحتملين‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬عقد‭ ‬الصفقات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬بدوره‭ ‬سينعكس‭ ‬ايجاباً‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ويوفر‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬واعدة‭ ‬للكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬العاملة‭ ‬فيه‭. ‬ويشكل‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬فرصة‮
‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬التشييد‭ ‬المتنامي‭ ‬والذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بنسبة‮
‬‭%‬7.1‭
‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬بأن‭ ‬تمكين‭ ‬توفر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬لدعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬بمختلف‭ ‬أحجامها‭ ‬ومراحلها‭ ‬التنموية‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬والتطور‭. ‬وتهدف‭ ‬برامج‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬والاستشاري‭ ‬والفني‭ ‬لجميع‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬واعدة‭ ‬للكفاءات‭ ‬المحلية‭.‬

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