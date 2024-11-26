مجالس المحرق: ما قاله وزير الداخلية منهاج أصيل للمجالس ودورها الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬واستغرب‭ ‬إبراهيم‭ ‬الدوي‭ ‬من‭ ‬تحول‭ ‬بعض‭ ‬المجالس‭ ‬إلى‭ ‬مقار‭ ‬للندوات‭ ‬والمحاضرات‭ ‬ذات‭ ‬الطابع‭ ‬السياسي‭ ‬معتبرا‭ ‬إياه‭ ‬بأنه‭ ‬تحول‭ ‬غير‭ ‬محمود‭ ‬ولا‭ ‬يمت‭ ‬إلى‭ ‬المجالس‭ ‬الأهلية‭ ‬ودورها‭ ‬التاريخي‭ ‬بأي‭ ‬صلة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬المجالس‭ ‬الأهلية‭ ‬تكون‭ ‬مدارس‭ ‬للأبناء‭ ‬والجيل‭ ‬القادم‭ ‬يتوارثون‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬والتاريخية‭ ‬للبحرين‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬أوضح‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬سيف‭ ‬الكعبي‭ ‬صاحب‭ ‬مجلس‭ ‬خليفة‭ ‬الكعبي‭ ‬أن‭ ‬المجالس‭ ‬الأهلية‭ ‬هي‭ ‬إرث‭ ‬وطني‭ ‬تركه‭ ‬لنا‭ ‬الآباء‭ ‬والأجداد‭ ‬لتكون‭ ‬بمثابة‭ ‬الجامعة‭ ‬التعليمية‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬خلاصة‭ ‬تجارب‭ ‬الجيل‭ ‬السابق‭ ‬للأجيال‭ ‬الحالية‭ ‬والقادمة،‭ ‬وتكون‭ ‬شاهدة‭ ‬على‭ ‬الإنجازات‭ ‬والتطوير‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬البلاد‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬عام،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مجالس‭ ‬المحرق‭ ‬هي‭ ‬مثال‭ ‬على‭ ‬اللحمة‭ ‬الوطنية‭ ‬والمجتمعية،‭ ‬وتعكس‭ ‬تلاحم‭ ‬أهالي‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬بكل‭ ‬مدنها‭ ‬وقراها‭ ‬وتواصلها‭ ‬المجتمعي،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ومؤيدا‭ ‬تصريح‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الرامي‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬عدم‭ ‬خروج‭ ‬وتجاوز‭ ‬بعض‭ ‬المجالس‭ ‬عن‭ ‬الأهداف‭ ‬الوطنية‭ ‬النبيلة،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬تحمل‭ ‬أصحاب‭ ‬المجالس‭ ‬مسؤولياتهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬وخاصة‭ ‬فيما‭ ‬يدور‭ ‬من‭ ‬مواضيع‭ ‬تتم‭ ‬مناقشتها‭ ‬بمجالسهم‭.‬

وأكد‭ ‬فؤاد‭ ‬شويطر‭ ‬صاحب‭ ‬مجلس‭ ‬حسين‭ ‬شويطر‭ ‬كلمة‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬المجالس‭ ‬الأهلية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تواصل‭ ‬دورها‭ ‬ومكانتها‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬نقاشات‭ ‬وندوات‭ ‬سياسية‭ ‬لا‭ ‬تمت‭ ‬للواقع‭ ‬المجتمعي‭ ‬وبالعادات‭ ‬والتقاليد‭ ‬التي‭ ‬نشأ‭ ‬الجميع‭ ‬عليها،‭ ‬حيث‭ ‬دأبت‭ ‬مجالس‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬النهج‭ ‬الوطني‭ ‬واللحمة‭ ‬المجتمعية‭ ‬التي‭ ‬تؤصل‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬الحقة،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬دور‭ ‬المجالس‭ ‬الرئيسي‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬انشغالات‭ ‬أخرى‭ ‬بالسياسة‭ ‬والندوات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تعكير‭ ‬الصفو‭ ‬المجتمعي‭.‬

وأوضح‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬الحدي‭ ‬صاحب‭ ‬مجلس‭ ‬الحدي‭ ‬بقلالي‭ ‬أن‭ ‬للمجالس‭ ‬الأهلية‭ ‬دورا‭ ‬محوريا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وترسيخ‭ ‬مبدأ‭ ‬المواطنة‭ ‬والهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تزخر‭ ‬بها‭ ‬المملكة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬ومحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬بوجه‭ ‬خاص،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬مجالس‭ ‬المحرق‭ ‬كانت‭ ‬ومازالت‭ ‬منبرا‭ ‬من‭ ‬منابر‭ ‬الحب‭ ‬والولاء‭ ‬والوطنية‭ ‬الحقة،‭ ‬وهي‭ ‬امتداد‭ ‬لأجيال‭ ‬سابقة‭ ‬زرعت‭ ‬في‭ ‬قلوبنا‭ ‬ونفوسنا‭ ‬الحب‭ ‬للوطن‭ ‬والمواطن،‭ ‬ولا‭ ‬نقبل‭ ‬أن‭ ‬تتحول‭ ‬مجالسنا‭ ‬مقرا‭ ‬للسياسة‭ ‬والندوات،‭ ‬فهو‭ ‬أمر‭ ‬خارج‭ ‬عن‭ ‬عاداتنا‭ ‬وتقاليدنا‭ ‬وغير‭ ‬مسبوق،‭ ‬منوها‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬العادات‭ ‬والتقاليد‭ ‬والقيم‭ ‬تحتم‭ ‬علينا‭ ‬التمسك‭ ‬بآداب‭ ‬الطرح‭ ‬والحديث،‭ ‬فهي‭ ‬تعتبر‭ ‬بمثابة‭ ‬المدارس‭ ‬التي‭ ‬تؤصل‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬وتنشئ‭ ‬جيلا‭ ‬يحمل‭ ‬أمانة‭ ‬آبائنا‭ ‬وأجدادنا‭ ‬منذ‭ ‬قديم‭ ‬الزمن‭.‬

‭ ‬وعبر‭ ‬السيد‭ ‬جاسم‭ ‬بوطبنية‭ ‬صاحب‭ ‬مجلس‭ ‬بوطبنية‭ ‬عن‭ ‬التأييد‭ ‬الكامل‭ ‬لمضمون‭ ‬كلمة‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بدور‭ ‬المجالس‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬العادات‭ ‬والتقاليد‭ ‬والتراث‭ ‬البحريني‭ ‬الأصيل،‭ ‬مبديا‭ ‬رفضه‭ ‬ورواد‭ ‬المجلس‭ ‬لأي‭ ‬خروج‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬المجالس‭ ‬ومكانتها‭ ‬الذي‭ ‬عرفت‭ ‬به،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬المسؤولية‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬المجالس‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬وتأصيل‭ ‬مبدأ‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية،‭ ‬والنأي‭ ‬بمجالسنا‭ ‬الأصيلة‭ ‬عن‭ ‬الندوات‭ ‬السياسية‭ ‬وعن‭ ‬التوجه‭ ‬غير‭ ‬المألوف‭ ‬والذي‭ ‬لم‭ ‬نعتده‭ ‬في‭ ‬مجالسنا‭ ‬الأهلية‭.‬

‭ ‬واعتبر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬المجالس‭ ‬وروادها‭ ‬الكرام‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تفضل‭ ‬به‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬معاليه‭ ‬برؤساء‭ ‬تحرير‭ ‬الصحف‭ ‬المحلية‭ ‬يعد‭ ‬منهاجا‭ ‬أصيلا‭ ‬للمجالس‭ ‬ودورها‭ ‬عبر‭ ‬قديم‭ ‬الزمن،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬مجالس‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬تعتبر‭ ‬منبرا‭ ‬من‭ ‬منابر‭ ‬الوطن،‭ ‬وهي‭ ‬شعاع‭ ‬علمي‭ ‬وثقافي‭ ‬وأدبي‭ ‬يورث‭ ‬الحب‭ ‬والولاء‭ ‬للوطن‭ ‬وللقيادة‭ ‬الحكيمة،‭ ‬وهي‭ ‬ستظل‭ ‬كذلك‭ ‬كإرث‭ ‬تتناقله‭ ‬الأجيال‭ ‬عبر‭ ‬الزمن،‭ ‬ننقل‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬عاداتنا‭ ‬وتقاليدنا‭ ‬الوطنية‭ ‬ونبث‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬روح‭ ‬التعاون‭ ‬والمحبة،‭ ‬ونعمل‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬الوطن،‭ ‬ونحافظ‭ ‬عبرها‭ ‬على‭ ‬المنجزات‭ ‬الوطنية‭ ‬المكتسبة،‭ ‬ونزيد‭ ‬من‭ ‬تواصلنا‭ ‬المجتمعي‭ ‬الذي‭ ‬عرفت‭ ‬به‭ ‬المحرق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أحيائها‭ ‬وفرجانها‭ ‬العريقة‭ ‬ومدنها‭ ‬وقراها،‭ ‬وستبقى‭ ‬المجالس‭ ‬مدارس‭ ‬يمتد‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬ذلك‭ ‬العطاء‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬زرعه‭ ‬وغرسه‭ ‬آباؤنا‭ ‬وأجدادنا‭ ‬منذ‭ ‬قديم‭ ‬الأزل،‭ ‬لتقدمه‭ ‬إلى‭ ‬الأجيال‭ ‬الحالية‭ ‬والقادمة‭ ‬لتواصل‭ ‬مسيرة‭ ‬البناء‭ ‬والتعمير‭ ‬والعطاء‭. ‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬عائلة‭ ‬المنصور‭ ‬بالمنامة‭ ‬خليل‭ ‬إبراهيم‭ ‬المنصور‭ ‬بكلمة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬حول‭ ‬المجالس‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ومدى‭ ‬أهميتها‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المجتمع‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬عادات‭ ‬وتقاليد‭ ‬أهل‭ ‬البحرين‭ ‬فتح‭ ‬أبواب‭ ‬المجالس‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬أعراف‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬خاصة‭ ‬والخليجي‭ ‬عامة،‭ ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬المجالس‭ ‬موروثا‭ ‬متناقلا‭ ‬منذ‭ ‬سنين‭ ‬طويلة،‭ ‬وهي‭ ‬وسيلة‭ ‬قديمة‭ ‬وما‭ ‬زالت‭ ‬مستمرة‭ ‬للتواصل‭ ‬المجتمعي‭.‬

كما‭ ‬أضاف‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬شهدته‭ ‬بعض‭ ‬المجالس‭ ‬من‭ ‬إقامة‭ ‬ندوات‭ ‬ومحاضرات‭ ‬سياسية‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬إلا‭ ‬خروج‭ ‬عن‭ ‬الموروث‭ ‬الحقيقي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فتح‭ ‬هذه‭ ‬المجالس،‭ ‬وينعكس‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬بشكل‭ ‬سلبي‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭.‬

ثمّن‭ ‬السيد‭ ‬نبيل‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬أجور‭ ‬كلمة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬حول‭ ‬المجالس‭ ‬وما‭ ‬تحمله‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المجتمع‭ ‬وتعزيز‭ ‬روح‭ ‬الانتماء‭ ‬والولاء‭ ‬للوطن‭ ‬وقيادته‭.‬

وأكد‭ ‬أجور‭ ‬أن‭ ‬فتح‭ ‬أبواب‭ ‬المجالس‭ ‬عادة‭ ‬قديمة،‭ ‬بدأها‭ ‬الأجداد‭ ‬وتوارثها‭ ‬الأبناء،‭ ‬ولها‭ ‬الأثر‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬أهالي‭ ‬البحرين،‭ ‬خصوصا‭ ‬وأنها‭ ‬تعد‭ ‬وسيلة‭ ‬لتبادل‭ ‬الآراء‭ ‬والأفكار‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬افراد‭ ‬المجتمع،‭ ‬كما‭ ‬انها‭ ‬تشجع‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬وتزيد‭ ‬من‭ ‬لحمة‭ ‬المجتمع‭ ‬بمختلف‭ ‬طوائفه‭.‬

كما‭ ‬تقدم‭ ‬يوسف‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬بالشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬إشادته‭ ‬بدور‭ ‬أصحاب‭ ‬المجالس‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬ثقافة‭ ‬وعادات‭ ‬وتقاليد‭ ‬أهل‭ ‬البحرين‭ ‬الأصيلة‭.‬

وأشار‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأجيال‭ ‬عاصرت‭ ‬وتربيت‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجالس‭ ‬التي‭ ‬حافظت‭ ‬على‭ ‬تراث‭ ‬وتقاليد‭ ‬أهالي‭ ‬البحرين‭ ‬الكرماء،‭ ‬وعلمتهم‭ ‬المواطنة‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬الثقافة‭ ‬والعادات‭ ‬والتقاليد،‭ ‬كونها‭ ‬إرثا‭ ‬حضاريا‭ ‬نعتز‭ ‬به‭ ‬جميعاً،‭ ‬فالمجالس‭ ‬مدارس‭ ‬للجميع‭.‬