رئيس الأوقاف الجعفرية يثمن تقدير وزير الداخلية لدور المساجد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وثمن‭ ‬رئيس‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬حديث‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والذي‭ ‬تضمن‭ ‬إشادته‭ ‬بدور‭ ‬المساجد‭ ‬ورسالتها‭ ‬السامية‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬الديني‭ ‬والآداب‭ ‬الشرعية‭.‬

وأكد‭ ‬الصالح‭ ‬أن‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬عقده‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬مع‭ ‬رؤساء‭ ‬تحرير‭ ‬الصحف‭ ‬المحلية‭ ‬يؤكد‭ ‬الإشادة‭ ‬بالتزام‭ ‬المساجد‭ ‬بالمنطلقات‭ ‬الدينية‭ ‬والوطنية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحرية‭ ‬المتاحة‭ ‬لممارسة‭ ‬الشعائر‭ ‬الدينية،‭ ‬واستشعار‭ ‬أصحاب‭ ‬الفضيلة‭ ‬العلماء‭ ‬ورجال‭ ‬الدين‭ ‬بكل‭ ‬التحديات‭ ‬الدقيقة‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الراهنة‭.‬

ونوه‭ ‬الصالح‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بمختلف‭ ‬إداراتها‭ ‬بتوجيهات‭ ‬الوزير،‭ ‬وسعيها‭ ‬الحثيث‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬دور‭ ‬العبادة‭ ‬وتعزيز‭ ‬استراتيجية‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والتواصل‭ ‬البناء‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأطياف،‭ ‬منوهاً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬باللقاءات‭ ‬المباشرة‭ ‬التي‭ ‬عقدها‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬مع‭ ‬أصحاب‭ ‬الرأي‭ ‬والنخب‭ ‬الوطنية‭ ‬والأهالي‭ ‬الكرام‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة‭.‬

وثمن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬الالتزام‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الفضيلة‭ ‬خطباء‭ ‬المساجد‭ ‬في‭ ‬الانطلاق‭ ‬من‭ ‬تعاليم‭ ‬ديننا‭ ‬الإسلامي‭ ‬الحنيف‭ ‬بالدعوة‭ ‬إلى‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬والإسلامية‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬نهج‭ ‬الوسطية‭ ‬وتعزيز‭ ‬روح‭ ‬الاعتدال،‭ ‬وتكريس‭ ‬وحدة‭ ‬الصف‭ ‬وجمع‭ ‬الكلمة،‭ ‬سائلاً‭ ‬الله‭ ‬سبحانه‭ ‬أن‭ ‬يديم‭ ‬على‭ ‬المملكة‭ ‬نعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مسيرة‭ ‬الخير‭ ‬والتنمية‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬