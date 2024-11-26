رئيس الأوقاف الجعفرية يثمن تقدير وزير الداخلية لدور المساجد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشاد مجلس الأوقاف الجعفرية بما تحظى به سائر دور العبادة في المملكة وكل المواسم الدينية من الدعم والرعاية الدائمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ودعم ومؤازرة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وثمن رئيس الأوقاف الجعفرية سعادة السيد يوسف بن صالح الصالح حديث وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، والذي تضمن إشادته بدور المساجد ورسالتها السامية في نشر الوعي الديني والآداب الشرعية.
وأكد الصالح أن اللقاء الذي عقده وزير الداخلية مع رؤساء تحرير الصحف المحلية يؤكد الإشادة بالتزام المساجد بالمنطلقات الدينية والوطنية، في ظل الحرية المتاحة لممارسة الشعائر الدينية، واستشعار أصحاب الفضيلة العلماء ورجال الدين بكل التحديات الدقيقة التي تمر بها المنطقة في ظل الظروف الراهنة.
ونوه الصالح بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية بمختلف إداراتها بتوجيهات الوزير، وسعيها الحثيث في خدمة دور العبادة وتعزيز استراتيجية الشراكة المجتمعية والتواصل البناء مع كل الفعاليات والأطياف، منوهاً في هذا الصدد باللقاءات المباشرة التي عقدها وزير الداخلية مع أصحاب الرأي والنخب الوطنية والأهالي الكرام في مختلف محافظات المملكة.
وثمن رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية الالتزام المستمر من أصحاب الفضيلة خطباء المساجد في الانطلاق من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف بالدعوة إلى الوحدة الوطنية والإسلامية والاستمرار في نهج الوسطية وتعزيز روح الاعتدال، وتكريس وحدة الصف وجمع الكلمة، سائلاً الله سبحانه أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل مسيرة الخير والتنمية بقيادة جلالة الملك المعظم.
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