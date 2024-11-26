إشادات واسعة بحوار وزير الداخلية مع رؤساء تحرير الصحف المحلية

إشادات واسعة بحوار وزير الداخلية مع رؤساء تحرير الصحف المحلية
التاريخ
11/26/2024 7:05:58 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشادت فعاليات وطنية بكلمة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية خلال الحوار الشامل مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، منوهين بما جاء في كلمته من الثناء على أداء رجال الدين ولجهودهم الموفقة في حفظ أمن البلاد واستقرارها، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء.
وأكدوا أن المجالس الأهلية عرفت منذ القدم ومازالت بدورها الوطني وبكونها منهلا للعلم والثقافة والأدب، ومركزا للوطنية والولاء للوطن وقيادته الحكيمة
MENAFN26112024000055011008ID1108929781
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.