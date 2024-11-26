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إشادات واسعة بحوار وزير الداخلية مع رؤساء تحرير الصحف المحلية

11/26/2024 7:05:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬أشادت‭ ‬فعاليات‭ ‬وطنية‭ ‬بكلمة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬خلال‭ ‬الحوار‭ ‬الشامل‭ ‬مع‭ ‬رؤساء‭ ‬تحرير‭ ‬الصحف‭ ‬المحلية،‭ ‬منوهين‭ ‬بما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬من‭ ‬الثناء‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬رجال‭ ‬الدين‭ ‬ولجهودهم‭ ‬الموفقة‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬أمن‭ ‬البلاد‭ ‬واستقرارها،‭ ‬وتعزيز‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬والانتماء‭.‬

وأكدوا‭ ‬أن‭ ‬المجالس‭ ‬الأهلية‭ ‬عرفت‭ ‬منذ‭ ‬القدم‭ ‬ومازالت‭ ‬بدورها‭ ‬الوطني‭ ‬وبكونها‭ ‬منهلا‭ ‬للعلم‭ ‬والثقافة‭ ‬والأدب،‭ ‬ومركزا‭ ‬للوطنية‭ ‬والولاء‭ ‬للوطن‭ ‬وقيادته‭ ‬الحكيمة‭ ‬

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