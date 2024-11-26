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ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مقدمة مودعي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان

11/26/2024 7:05:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كان‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬مودعي‭ ‬أخيه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬أبوظبي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬لدى‭ ‬مغادرته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬للمملكة،‭ ‬أجرى‭ ‬سموه‭ ‬خلالها‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تناولت‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬وجوانب‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬والتنموية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬الحيوية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬رؤيتهما‭ ‬تجاه‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬والازدهار‭ ‬للشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬والسلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

كما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الوداع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل،‭ ‬والشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬ومن‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭.‬

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