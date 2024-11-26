ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مقدمة مودعي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مقدمة مودعي أخيه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لدى مغادرته مملكة البحرين بعد زيارة رسمية قام بها للمملكة، أجرى سموه خلالها مباحثات مع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تناولت العلاقات الأخوية التاريخية وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية التي تعزز رؤيتهما تجاه تحقيق التنمية والازدهار للشعبين الشقيقين والسلام والاستقرار في المنطقة.
كما كان في الوداع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من أصحاب السمو ومن كبار المسؤولين.
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