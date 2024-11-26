البحرين تودع الوجيه فاروق المؤيد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭ ‬ – ‭ ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة‭ ‬

شاركت‭ ‬جموع‭ ‬غفيرة‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬تشييع‭ ‬جثمان‭ ‬الوجيه‭ ‬فاروق‭ ‬المؤيد‭ ‬إلى‭ ‬مثواه‭ ‬الأخير‭ ‬بمقبرة‭ ‬المنامة‭ ‬مسـاء‭ ‬أمس،‭ ‬وتقدم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬ورجال‭ ‬الأعمال‭ ‬جموع‭ ‬المشيعين،‭ ‬مستذكرين‭ ‬مواقف‭ ‬الراحل‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬مؤكدين‭ ‬دوره‭ ‬مساعدة‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والأسر‭ ‬المُتعففة‭. ‬

وأثرى‭ ‬الوجيه‭ ‬فوزي‭ ‬كانو‭ ‬الفقيد‭ ‬بكلمات‭ ‬وصفهُ‭ ‬فيها‭ ‬بالأخ‭ ‬والصديق‭ ‬والزميل‭ ‬وأن‭ ‬الوجيه‭ ‬المرحوم‭ ‬كان‭ ‬صاحب‭ ‬حضور‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬ومحفـل‭ ‬واستذكر‭ ‬حُب‭ ‬الوجيه‭ ‬فاروق‭ ‬المؤيد‭ ‬لتقديم‭ ‬المسـاعدة‭ ‬للكل‭ ‬بدون‭ ‬استثناء‭ ‬وهذه‭ ‬خصلة‭ ‬رافقته‭ ‬أينما‭ ‬ذهـب،‭ ‬مُشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬توّسم‭ ‬ابن‭ ‬الفقيد‭ ‬بنفس‭ ‬خصـال‭ ‬والده‭ ‬التي‭ ‬سيكمل‭ ‬مسيرة‭ ‬العطاء‭ ‬فيها‭.‬

واستذكر‭ ‬المكالمة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬جمعته‭ ‬بالمغفور‭ ‬له‭ ‬الوجيه‭ ‬المؤيد،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬قام‭ ‬بزيارة‭ ‬الراحل‭ ‬بـأبوظبي،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يتلقى‭ ‬العلاج‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬لقائه‭ ‬بسبب‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬وحدة‭ ‬العناية‭ ‬القصوى‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬تحدث‭ ‬إبراهيم‭ ‬زينل‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬ترافكو‭ ‬عن‭ ‬الراحل‭ ‬بوصفه‭ ‬قمة‭ ‬من‭ ‬قمم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وتحدث‭ ‬عن‭ ‬التـأثير‭ ‬الذي‭ ‬عُرف‭ ‬به‭ ‬الفقيد‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بل‭ ‬طال‭ ‬الاجتماعي‭ ‬كذلك،‭ ‬حيث‭ ‬اعتبر‭ ‬فاروق‭ ‬المؤيد‭ - ‬رحمه‭ ‬الله‭ - ‬رمز‭ ‬من‭ ‬رموز‭ ‬الخدمة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وأعمال‭ ‬الخير‭ ‬ستشهد‭ ‬بحضوره‭ ‬دومًا‭ ‬وستكون‭ ‬بصمة‭ ‬خالدة‭ ‬له،‭ ‬وعزّى‭ ‬زينل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وعائلة‭ ‬المؤيد‭ ‬بهذا‭ ‬الفقد‭ ‬الجلل‭.‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬المطوّع‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬السابق‭: ‬إن‭ ‬المرحوم‭ ‬فاروق‭ ‬المُؤيد‭ ‬عُرف‭ ‬بطيبة‭ ‬قلبه‭ ‬وحُبه‭ ‬للخيـر‭ ‬وشهد‭ ‬بـأخلاقه‭ ‬العُليـا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بصماته‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الخيـري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مؤسسة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد،‭ ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬المطوع‭ ‬إلى‭ ‬كثرة‭ ‬المُشيعين‭ ‬له‭ ‬دلالة‭ ‬كبرى‭ ‬على‭ ‬حُب‭ ‬الناس‭ ‬للوجيه‭ ‬المرحوم‭ ‬بسبب‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬الذي‭ ‬عُرف‭ ‬به‭ ‬ودعمه‭ ‬للشباب‭ ‬والناشئة‭ ‬في‭ ‬المشاريع،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تطرّقه‭ ‬إلى‭ ‬حب‭ ‬الفقيد‭ ‬للبحرين‭ ‬وللعمل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتجاري‭ ‬وعلى‭ ‬رأسه‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬الذي‭ ‬سخرّه‭ ‬في‭ ‬الجمعيات‭ ‬الخيرية‭ ‬وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬العائلات‭ ‬كذلك‭.‬

وبيّن‭ ‬هاشم‭ ‬أبو‭ ‬الفتح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتصالات‭ ‬المؤسسية‭ ‬ببنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المُصـاب‭ ‬لم‭ ‬يُدمع‭ ‬العين‭ ‬لهُ‭ ‬وإنما‭ ‬أدمع‭ ‬القلب‭ ‬كذلك،‭ ‬وأكد‭ ‬بقاء‭ ‬المرحوم‭ ‬في‭ ‬قلوب‭ ‬النـاس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عمل‭ ‬الخير‭ ‬الذي‭ ‬عُرف‭ ‬به‭ ‬والذي‭ ‬سيسير‭ ‬على‭ ‬خُطاه‭ ‬الكثير‭ ‬وأولهم‭ ‬ابنه‭ ‬محمد‭ ‬الذي‭ ‬وصفه‭ ‬بخير‭ ‬الخلف‭ ‬للمؤيد‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الراحل‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬التجاري‭ ‬والخدمي‭ ‬والاجتماعي،‭ ‬ورجلٌ‭ ‬مثله‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يتكرر‭ ‬وأن‭ ‬حُبه‭ ‬للخير‭ ‬سيبقى‭ ‬ممتدًا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ابنائه،‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬السلّوم‭: ‬إن‭ ‬الوجيه‭ ‬الفقيد‭ ‬يعتبر‭ ‬واحدًا‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬أعمدة‭ ‬اقتصاد‭ ‬البحرين،‭ ‬وهو‭ ‬العلامة‭ ‬الأبرز‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬عاما،‭ ‬استطاع‭ ‬خلالها‭ ‬أن‭ ‬يقود‭ ‬عددا‭ ‬لا‭ ‬حصر‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬والبنوك‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وتحقيق‭ ‬نجاحات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

وحضر‭ ‬أحد‭ ‬المواطنين‭ ‬الى‭ ‬المقبرة‭ ‬لحضور‭ ‬تشييع‭ ‬قامة‭ ‬العمل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والخيري‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬فاروق‭ ‬المؤيد،‭ ‬حيث‭ ‬قـال‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭: ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يحضر‭ ‬في‭ ‬حياته‭ ‬كُلها‭ ‬تشييع‭ ‬أحد‭ ‬في‭ ‬المقبرة‭ ‬حتى‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬اختار‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬يحضر‭ ‬تشييع‭ ‬عمود‭ ‬عمل‭ ‬الخير‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬الوجيه‭ ‬المرحوم‭ ‬فاروق‭ ‬المؤيد‭ ‬الذي‭ ‬عرفه‭ ‬الناس‭ ‬بالبساطة‭ ‬وحب‭ ‬الخير‭ ‬واستقباله‭ ‬للجميع‭ ‬والسعي‭ ‬لهم‭ ‬والأخذ‭ ‬بهم‭.‬