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اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يدخل حيز التنفيذ صباح اليوم

11/26/2024 7:05:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأمني‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المصغر‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬لبنان‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يدخل‭ ‬الاتفاق‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الساعة‭ ‬العاشرة‭ ‬بتوقيت‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة،‭ ‬وفق‭ ‬رويترز‭.‬

وأعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو،‭ ‬أمس،‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأمني‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬صفقة‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬ستحتفظ‭ ‬بحقها‭ ‬في‭ ‬ضرب‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬إذا‭ ‬قام‭ ‬بأي‭ ‬خرق‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬نتنياهو‭ ‬خلال‭ ‬خطاب‭ ‬متلفز‭: ‬‮«‬سنعيد‭ ‬جميع‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬منازلهم‮»‬،‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬‮«‬أعاد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬عقوداً‭ ‬إلى‭ ‬الوراء‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬نتنياهو‭ ‬أيضاً‭: ‬‮«‬سنحافظ‭ ‬على‭ ‬حرية‭ ‬العمل‭ ‬العسكري‭ ‬الكامل‭ ‬إذا‭ ‬هاجمنا‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬أو‭ ‬إذا‭ ‬حفر‭ ‬نفقاً‭ ‬وأدخل‭ ‬أسلحة‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭: ‬‮«‬سنرد‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬خرق‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬لحزب‭ ‬الله‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬نتنياهو‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬دمر‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬بيروت،‭ ‬وقدراته‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬الصواريخ‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬نتنياهو‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬ستواصل‭ ‬التصدي‭ ‬لمخاطر‭ ‬المسيرات‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬،‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬يلعب‭ ‬بالنار‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهدنة‭ ‬ستتيح‭ ‬لإسرائيل‭ ‬‮«‬التركيز‭ ‬على‭ ‬التهديد‭ ‬الإيراني‮»‬،‭ ‬وتوعد‭ ‬بتكثيف‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وذكر‭ ‬موقع‭ ‬أكسيوس‭ ‬أن‭ ‬الاتفاق‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬أمريكي‭ ‬يقضي‭ ‬بهدنة‭ ‬مدتها‭ ‬60‭ ‬يوما‭ ‬ينسحب‭ ‬خلالها‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬والجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬لينتشر‭ ‬فيه‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭. ‬

ويتضمن‭ ‬النص‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬المبعوث‭ ‬الأمريكي‭ ‬آموس‭ ‬هوكستين‭ ‬إلى‭ ‬الطرفين‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إنشاء‭ ‬لجنة‭ ‬دولية‭ ‬لمراقبة‭ ‬تنفيذه،‭ ‬بحسب‭ ‬أكسيوس‭ ‬الذي‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬ضمانات‭ ‬أمريكية‭ ‬بأن‭ ‬تدعم‭ ‬واشنطن‭ ‬الرد‭ ‬العسكري‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬شنّ‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬هجمات‭. ‬

وحذّر‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يسرائيل‭ ‬كاتس‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬سترد‭ ‬‮«‬بقوة‮»‬‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬خرق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭. ‬

ويستند‭ ‬الوسطاء‭ ‬إلى‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬1701‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬والذي‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ينتشر‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬وجنود‭ ‬قوة‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬الموقتة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ (‬يونيفل‭). ‬

وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬اللبناني،‭ ‬عبدالله‭ ‬بوحبيب،‭ ‬أعلن‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬أن‭ ‬لبنان‭ ‬سينشر‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬جندي‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬التزاماته‭ ‬ضمن‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬المتوقع‭ ‬توقيعه‭ ‬قريبا‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬طالب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬اللبناني‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بـ«تنفيذ‭ ‬فوري‮»‬‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭. ‬

واعتبر‭ ‬ميقاتي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العدوان‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬الهستيري‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬على‭ ‬بيروت‭ ‬ومختلف‭ ‬المناطق‭ ‬اللبنانية‭ ‬والذي‭ ‬يستهدف‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬المدنيين‭ ‬يؤكد‭ ‬مجددا‭ ‬أن‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لا‭ ‬يقيم‭ ‬وزنا‭ ‬لأي‭ ‬قانون‭ ‬أو‭ ‬اعتبار‮»‬‭.

وتعرضت‭ ‬بيروت‭ ‬أمس‭ ‬لغارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬هي‭ ‬الأعنف‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬صعدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬عدوانها‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬وبدأت‭ ‬عمليات‭ ‬قصف‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬استهدفت‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتوغل‭ ‬قواتها‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭. ‬

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