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بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراءالملك يمنح ولي عهد أبوظبي وسام النهضة للملك حمد من الدرجة الممتازة

11/26/2024 7:05:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحضور‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصخير‭ ‬أمس،‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬أبوظبي‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬للسلام‭ ‬على‭ ‬جلالته‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارة‭ ‬سموه‭ ‬الرسمية‭ ‬للمملكة‭. ‬

ونقل‭ ‬ضيف‭ ‬البلاد‭ ‬الكريم‭ ‬إلى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬تحيات‭ ‬وتقدير‭ ‬أخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حاكم‭ ‬دبي،‭ ‬وأصدق‭ ‬تمنياتهما‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والنماء‭.‬

ورحب‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬بسمو‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬أبوظبي‭ ‬وبزيارته‭ ‬لبلده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأبلغه‭ ‬بنقل‭ ‬أخلص‭ ‬تحياته‭ ‬وتمنياته‭ ‬إلى‭ ‬أخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حاكم‭ ‬دبي،‭ ‬ولشعب‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬الشقيق‭ ‬دوام‭ ‬الرخاء‭ ‬والازدهار،‭ ‬كما‭ ‬تبادل‭ ‬جلالته‭ ‬مع‭ ‬سموه‭ ‬الأحاديث‭ ‬التي‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬عمق‭ ‬الأواصر‭ ‬التاريخية‭ ‬الأخوية‭ ‬والصلات‭ ‬المتينة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الامارات‭ ‬وشعبيهما‭ ‬الشقيقين‭.‬

وأشاد‭ ‬بالدور‭ ‬الريادي‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬أخوه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتطوير‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬المتميزة،‭ ‬وبالمكانة‭ ‬المرموقة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬بقيادة‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية،‭ ‬وما‭ ‬تواصل‭ ‬تحقيقه‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬ونجاحات‭ ‬رائدة‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬جلالته‭ ‬تميز‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬التي‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬دعائم‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬الأخوة‭ ‬والتعاون‭ ‬الوطيد‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭.‬

وأثنى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬أبوظبي‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬وطنه‭ ‬وشعب‭ ‬الإمارات‭ ‬وتعزيز‭ ‬مسيرة‭ ‬النهضة‭ ‬التنموية‭ ‬والحضارية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬الدولة‭ ‬الشقيقة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭.‬

وتقديراً‭ ‬للدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬أبوظبي‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬روابط‭ ‬الأخوة‭ ‬التاريخية‭ ‬العريقة‭ ‬الراسخة‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬فقد‭ ‬أنعم‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم‭ ‬بوسام‭ ‬النهضة‭ ‬للملك‭ ‬حمد‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الممتازة‭ (‬القلادة‭) ‬على‭ ‬سموه،‭ ‬تقديراً‭ ‬لجهوده‭ ‬وإسهاماته‭ ‬الجليلة‭.‬

من‭ ‬جانبه؛‭ ‬أعرب‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬أبوظبي‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بزيارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ولقائه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وعن‭ ‬عميق‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬وامتنانه‭ ‬لجلالته‭ ‬على‭ ‬منحه‭ ‬هذا‭ ‬الوسام،‭ ‬ولما‭ ‬حظي‭ ‬به‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬من‭ ‬كرم‭ ‬الضيافة‭ ‬وطيب‭ ‬الوفادة‭ ‬وحفاوة‭ ‬الاستقبال‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬مثمنًا‭ ‬عاليا‭ ‬جهود‭ ‬جلالته،‭ ‬وما‭ ‬يوليه‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬وحرص‭ ‬دائم‭ ‬لترسيخ‭ ‬أواصر‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وتوثيق‭ ‬الروابط‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬شعبيهما‭ ‬الشقيقين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الإماراتية‭ ‬قوية‭ ‬وراسخة‭ ‬وتحظى‭ ‬بدعم‭ ‬ورعاية‭ ‬القيادتين‭ ‬الحكيمتين‭. ‬

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