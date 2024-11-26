بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراءالملك يمنح ولي عهد أبوظبي وسام النهضة للملك حمد من الدرجة الممتازة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر الصخير أمس، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق، للسلام على جلالته بمناسبة زيارة سموه الرسمية للمملكة.
ونقل ضيف البلاد الكريم إلى جلالة الملك المعظم تحيات وتقدير أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأصدق تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها تحقيق المزيد من التقدم والنماء.
ورحب حضرة صاحب الجلالة بسمو ولي عهد أبوظبي وبزيارته لبلده مملكة البحرين، وأبلغه بنقل أخلص تحياته وتمنياته إلى أخيه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات، وأخيه صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ولشعب دولة الإمارات الشقيق دوام الرخاء والازدهار، كما تبادل جلالته مع سموه الأحاديث التي تعبر عن عمق الأواصر التاريخية الأخوية والصلات المتينة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الامارات وشعبيهما الشقيقين.
وأشاد بالدور الريادي الذي يضطلع به أخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في دعم وتطوير هذه العلاقات المتميزة، وبالمكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الإمارات بقيادة سموه على الساحتين الإقليمية والعالمية، وما تواصل تحقيقه من إنجازات ونجاحات رائدة على مختلف الأصعدة، مؤكداً جلالته تميز العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، التي ترتكز على دعائم قوية من الأخوة والتعاون الوطيد والتنسيق المشترك.
وأثنى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم على جهود سمو ولي عهد أبوظبي في خدمة وطنه وشعب الإمارات وتعزيز مسيرة النهضة التنموية والحضارية التي تشهدها الدولة الشقيقة على كافة المستويات.
وتقديراً للدور الكبير الذي يقوم به سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي الشقيقة في دعم روابط الأخوة التاريخية العريقة الراسخة والتعاون بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في جميع المجالات فقد أنعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم بوسام النهضة للملك حمد من الدرجة الممتازة (القلادة) على سموه، تقديراً لجهوده وإسهاماته الجليلة.
من جانبه؛ أعرب سمو ولي عهد أبوظبي عن سعادته بزيارة مملكة البحرين ولقائه جلالة الملك المعظم، وعن عميق شكره وتقديره وامتنانه لجلالته على منحه هذا الوسام، ولما حظي به والوفد المرافق من كرم الضيافة وطيب الوفادة وحفاوة الاستقبال والوفد المرافق، مثمنًا عاليا جهود جلالته، وما يوليه من اهتمام وحرص دائم لترسيخ أواصر العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وتوثيق الروابط التاريخية التي تجمع شعبيهما الشقيقين، مؤكداً أن العلاقات البحرينية الإماراتية قوية وراسخة وتحظى بدعم ورعاية القيادتين الحكيمتين.
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